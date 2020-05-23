الأراضي الفلسطينية

أول وفاة بكورونا في غزة

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
عمدت حكومة غزة إلى تنسيق سري مع إسرائيل لتدريب أطبائها خوفا من الإحراج
عمدت حكومة غزة إلى تنسيق سري مع إسرائيل لتدريب أطبائها خوفا من الإحراج

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت تسجيل أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يشهد القطاع المكتظ ارتفاعا في عدد الإصابات.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً)، من محافظة خان يونس، توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها" بالفيروس.

في الأيام الأخيرة أدت عودة مئات من سكان غزة إلى القطاع المحاصر إلى رفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بأكثر من الضعف، ما عزز المخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وسجّلت غزة 20 إصابة خلال أشهر في ظلّ إقفال المعابر مع مصر وإسرائيل لتجنب انتشار الفيروس.

لكنّ الوضع تغيّر بعد فتح السلطات المصرية معبر رفح لعودة نحو ألف وخمسمئة من الفلسطينيين إلى القطاع، كما عاد عشرات آخرون من الأردن عبر معبر بيت حانون (ايريز)، ونقلوا جميعا إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.

وسُجلت 35 إصابة جديدة بين العائدين، رصدت 25 منها الخميس، وفق ما قالت السلطات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 55 إصابة.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحافي "تأكدت مخالطة هؤلاء المصابين للعشرات من العائدين (عبر معبر رفح الحدودي مع مصر) خلال عودتهم إلى القطاع وفي مراكز الحجر الصحي". 

وأضاف أنه "يجري التحقق من مخالطتهم لأشخاص من خارج مركز الحجر الصحي".

وكانت سلطات حماس خففت من الإجراءات الوقائية التي فرضتها منذ مارس، إذ سمحت قبل أسبوعين بفتح المقاهي والمطاعم مع إلزام روادها بإجراءات التباعد الاجتماعي.

الحرة / وكالات - واشنطن

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عربي ودولي

"نقبل أموال عبر إسرائيل".. انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية بعد رفض طائرة مساعدات إماراتية

الحرة / خاص - واشنطن
22 مايو 2020
شملت المساعدات الإماراتية 14 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية
شملت المساعدات الإماراتية 14 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية

انتقد مغردون إماراتيون السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بسبب رفضها استلام مساعدات إماراتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر طائرة هبطت في إسرائيل بحجة عدم التنسيق مع القيادات الفلسطينية.

وكانت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" حطّت في مطار إسرائيلي في تل أبيب الثلاثاء محملة بمساعدات للفلسطينيين، في أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

وشملت المساعدات 14 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي خطوة مفاجئة رفض المسؤولون في السلطة الفلسطينية استلام المساعدات، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، الخميس، إن الإمارات لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية، بشأن المساعدات الطبية.

وأضاف اشتية "لا علم لنا بالموضوع، ولم يتم التنسيق معنا، ولا مع سفيرنا في الإمارات". 

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات "دون التنسيق معنا." 

وقوبلت الخطوة الفلسطينية بموجة من الغضب على الجانب الإماراتي، حيث اتهم مغردون المسؤولين الفلسطينيين بـ"الازدواجية" والخضوع لضغوط دول معينة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة على تويتر إن رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الإماراتية جاء نتيجة "ضغط من قبل قطر وتركيا".

وكتب المحلل خالد الزعتر "نقبل أموال قطرية تأتي عبر مطار إسرائيل، لكن لانقبل مساعدات طبية إماراتية".

وألمح الزعتر إلى أن الرفض الفلسطيني للمساعدات الإماراتية يندرج في إطار "الفساد".

من جهتها انتقدت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الإمارات ماريا معلوف "ازدواجية" السلطة الفلسطينية في التعاطي مع ملف المساعدات الإماراتية، مشيرة إلى أنهم يقبلون بدخول "الصهاريج" عبر إسرائيل ولكنهم يرفضون استقبال المساعدات الطبية.

وقال الكاتب والصحفي الإماراتي محمد الحمادي إن السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات طبية إماراتية لمكافحة فيروس كورونا بحجة أنها وصلت عبر مطار إسرائيلي وأن ذلك يمس السيادة الفلسطينية.

وأضاف "قبل ذلك ولأكثر من مرة لم ترفض السلطة المساعدات التركية التي وصلتها عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية ولم نسمعها تتكلم عن السيادة."

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية أحصت أكثر من 380 إصابة بفيروس كورونا بينها 20 حالة في قطاع غزة وحالتي وفاة في الضفة الغربية. 

الحرة / خاص - واشنطن