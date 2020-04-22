قطر

قضية الفساد بحقوق البث.. القضاء السويسري يرفض طلبا للقطري الخليفي

22 أبريل 2020
يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم
يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم

رفض القضاء السويسري الأربعاء طلبا  لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.

وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس إلى أن "طلب التنحي مرفوض".

وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها".

كما انتقد أيضا الادعاء العام لـ "عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية" ورأى أن "أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار".

وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له".

ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم". في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.

ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ"قبول الرشى، والفساد المستتر، وسوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".

فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة".كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم  فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما اشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنان من المدعى عليهما.

ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو عدا عن كونه يتبوأ منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة "بي ان"، ورئاسة سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.

اقرأ أيضا

عملية إطلاق القمر الصناعي المزعومة والتي كذبتها الاستخبارات الأميركية
إيران

معلومات الاستخبارات الأميركية تكذب إيران.. عملية إطلاق جوية فاشلة

يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم
قطر

قضية الفساد بحقوق البث.. القضاء السويسري يرفض طلبا للقطري الخليفي

يمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.
تكنولوجيا

لأمان أكبر.. فيسبوك يطلق خدمة "مسنجر" للأطفال

U.S. Navy Petty Officer 1st Class Rey White, an aviation boatswains mate handler with the Essex Amphibious Ready Group (ARG),…
إيران

بعد أوامر ترامب.. "كل الخيارات متاحة" وتحذير لإيران من "نتائج خطيرة"

Medical staff treat a Covid-19 patient at the Louis Pasteur Hospital in Colmar, eastern France on March 26, 2020, after a…
صحة

ينفصل عقله عن الواقع.. نقطة تحول مثيرة يعيشها المصاب بفيروس كورونا

حكومات في الاتحاد الأوروبي بدأت تبحث عن موردين من الخارج للأدوية
صحة

لمرضى كورونا.. تحذير أميركي من الجمع بين هذين الدواءين

In this picture taken on April 17, 2020, Muslims attend Friday prayers at the Red Mosque in Islamabad during a government…
من زاوية أخرى

المساجد وصلاة الجماعة بعد كورونا

اقرأ أيضا

عملية إطلاق القمر الصناعي المزعومة والتي كذبتها الاستخبارات الأميركية
إيران

معلومات الاستخبارات الأميركية تكذب إيران.. عملية إطلاق جوية فاشلة

يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم
قطر

قضية الفساد بحقوق البث.. القضاء السويسري يرفض طلبا للقطري الخليفي

يمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.
تكنولوجيا

لأمان أكبر.. فيسبوك يطلق خدمة "مسنجر" للأطفال

U.S. Navy Petty Officer 1st Class Rey White, an aviation boatswains mate handler with the Essex Amphibious Ready Group (ARG),…
إيران

بعد أوامر ترامب.. "كل الخيارات متاحة" وتحذير لإيران من "نتائج خطيرة"

Medical staff treat a Covid-19 patient at the Louis Pasteur Hospital in Colmar, eastern France on March 26, 2020, after a…
صحة

ينفصل عقله عن الواقع.. نقطة تحول مثيرة يعيشها المصاب بفيروس كورونا

حكومات في الاتحاد الأوروبي بدأت تبحث عن موردين من الخارج للأدوية
صحة

لمرضى كورونا.. تحذير أميركي من الجمع بين هذين الدواءين

In this picture taken on April 17, 2020, Muslims attend Friday prayers at the Red Mosque in Islamabad during a government…
من زاوية أخرى

المساجد وصلاة الجماعة بعد كورونا

قطر

قطر تطرد مئات العمال.. وتقدم تبريرها لمنظمة العفو الدولية

15 أبريل 2020
احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا
احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار الفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".

ونقلت المنظمة عن الحكومة قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقالت المنظمة إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.

ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.

وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة.