قطر

فيروس كورونا يصل إلى سجن قطر المركزي.. وهيومن رايتس تناشد السلطات

أسوشيتد برس
19 مايو 2020
إصابة 12 سجين في قطر بفيروس كورونا
إصابة 12 سجين في قطر بفيروس كورونا

ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بإطلاق سراح المسنين والسجناء المدانين في اتهامات غير عنيفة عقب أنباء عن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي بالبلاد.
  
وأشارت المنظمة إلى أن ستة معتقلين غير قطريين قالوا إن العديد من السجناء يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
  
ورد مكتب الاتصالات الحكومي القطري على تقرير المنظمة اليوم الثلاثاء، مؤكدا إصابة 12 سجينا في السجن المركزي بفيروس كورونا.
  
وقال السجناء للمنظمة الحقوقية إن السلطات عزلت المبنى الذي شهد تفشي كورونا، ولكن ذلك جرى بعد نقل بعض المعتقلين إلى أقسام أخرى مكتظة وغير صحية من السجن.

وأضافوا أن المبنى يحتوي على ثمانية حمامات مخصصة لـ 150 سجينًا، وأن السجناء ينامون على الأرض وغير قادرين على التباعد اجتماعيًا.
  
من جانبها، ذكرت الحكومة أن السحناء الاثني عشر الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا تلقوا العلاج في مستشفى السجن، وتم نقل اثنين للرعاية الفائقة، قبل إعادتهم إلى السجن عقب تعافيهم.
  
وذكر المكتب أن النزلاء حصلوا على قفازات وكمامات ويخضعون لفحوصات طبية منتظمة.
  
وكان أمير قطر قد أصدر في أبريل الماضي، عفواً عن أكثر من 500 سجين لتقليل عدد السجناء خلال تفشي الوباء، وسجلت قطر نحو 34000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 15 حالة وفاة.

أسوشيتد برس

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عربي ودولي

دولتان عربيتان تضعان عقوبات خيالية لـ"عدم ارتداء كمامة".. سجن 3 سنوات وغرامة 55 ألف دولار

رويترز
18 مايو 2020
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات عقوبة عدم ارتداء الكمامة في قطر
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات عقوبة عدم ارتداء الكمامة في قطر

ستبدأ الكويت وقطر في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن أي مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حين قال التلفزيون الرسمي القطري إن العقوبة القصوى هناك ستكون السجن ثلاث سنوات.

وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار) وفي قطر 200 ألف ريال (55 ألف دولار).

كما أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت إطلاق رابط الكتروني خاص بتصاريح خروج متعددي الجواز أثناء الحظر الشامل، ليتمكنوا من التنقل بزوجاتهم.

ويتيح التصريح لمتعددي الزواج الخروج يومين بالأسبوع لمدة ساعة واحدة، على أن يتم يتم تسجيل عناوين الزوجات في التصريح.

وحتى يوم السبت، أعلنت دول الخليج الست تسجيل أكثر من 137 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 693 حالة وفاة.

وفي البداية تم ربط حالات الإصابة في المنطقة بالسفر لكنها شهدت فيما بعد تفشيا بين العمال الوافدين ذوي الدخول المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

والسعودية بها أكبر عدد من الإصابات والتي تزيد عن 54700 ألف حالة إضافة إلى 312 حالة وفاة، أما قطر بها ثاني أكبر عدد من الإصابات والتي تتجاوز 32600 حالة و15 حالة وفاة ويبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة.

بينما تعد الإمارات ثاني دول الخليج من حيث حالات الوفاة جراء كوفيد-19، فقد سجلت نحو 220 حالة مسجلة وأكثر من 23350 حالة إصابة.

يذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1048 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات 14850 مصابا و112 حالة وفاة.

رويترز