فيروس كورونا يصل إلى سجن قطر المركزي.. وهيومن رايتس تناشد السلطات

ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بإطلاق سراح المسنين والسجناء المدانين في اتهامات غير عنيفة عقب أنباء عن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي بالبلاد.



وأشارت المنظمة إلى أن ستة معتقلين غير قطريين قالوا إن العديد من السجناء يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.



ورد مكتب الاتصالات الحكومي القطري على تقرير المنظمة اليوم الثلاثاء، مؤكدا إصابة 12 سجينا في السجن المركزي بفيروس كورونا.



وقال السجناء للمنظمة الحقوقية إن السلطات عزلت المبنى الذي شهد تفشي كورونا، ولكن ذلك جرى بعد نقل بعض المعتقلين إلى أقسام أخرى مكتظة وغير صحية من السجن.

وأضافوا أن المبنى يحتوي على ثمانية حمامات مخصصة لـ 150 سجينًا، وأن السجناء ينامون على الأرض وغير قادرين على التباعد اجتماعيًا.



من جانبها، ذكرت الحكومة أن السحناء الاثني عشر الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا تلقوا العلاج في مستشفى السجن، وتم نقل اثنين للرعاية الفائقة، قبل إعادتهم إلى السجن عقب تعافيهم.



وذكر المكتب أن النزلاء حصلوا على قفازات وكمامات ويخضعون لفحوصات طبية منتظمة.



وكان أمير قطر قد أصدر في أبريل الماضي، عفواً عن أكثر من 500 سجين لتقليل عدد السجناء خلال تفشي الوباء، وسجلت قطر نحو 34000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 15 حالة وفاة.