فيديو.. قطع طريق واحتجاجات نادرة لعمال أجانب في قطر

تظاهر عمال أجانب في الدوحة في واقعة نادرة في قطر، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، وفق ما أعلنت السبت الحكومة التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب وباء كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو مئة شخص يغلقون الجمعة طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

A video of the workers striking, demanding payment of wages https://t.co/KOVWA4UhEf pic.twitter.com/xWLNdx36QW