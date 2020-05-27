"#مجلس_التهاون" يشعل حرب اتهامات بين الخليجيين

بينما يحيي مجلس التعاون الخليجي ذكرى مرور 39 عاما على تأسيسيه في ظل اقتراب إتمام ثلاثة أعوام على اندلاع أزمة قطر، أطلق قطريون حملة على تويتر تسعى إلى حظر حساب المجلس في الموقع، ووجهوا له اتهامات بالوقوف إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في أزمة مقاطعة الدوحة وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين القطريين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والنقل مع الدوحة في يونيو 2017، بعد اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، والسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران منافسة السعودية. وتنفي قطر مرار وتكرار تلك الاتهامات.

وباستخدام الوسم "#حظر_حساب_مجلس_التهاون"، نشر مغردون قطريون صورا لصفحة المجلس بعد ضغطهم على خاصية "حظر"، والتي تساعد المستخدمين على التحكم في طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع الحسابات الأخرى على الموقع وتسمح لهم بمنع حسابات محددة من الاتصال بهم ومنع ظهور التغريدات التي تنشرها على صفحتهم إلى جانب منعها من متابعتهم.

وكتب أحد المغردين "من لا يحترم لا يحترم"، مرفقا تعليقه بصورة تظهر كلمة محظور إلى جانب حساب المجلس.

وكتب آخر "لا بارك الله فيه من حساب تم حظره".

لا بارك الله فيه من حساب تم حظره #حظر_حساب_مجلس_التهاون pic.twitter.com/A2qUNm3HiJ — راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) May 26, 2020

وقال الكاتب والإعلامي القطري حسن حمود في تغريدة "المجلس يحتاج إحلال كامل وإعادة تأسيس من جديد بحيث يتكون من دول محترمة وليس 'عزب'".

المجلس يحتاج إحلال كامل وإعادة تأسيس من جديد بحيث يتكون من دول محترمة وليس "عزب" — حـ سـ ن حـ مـ و د (@BoHomoud007) May 26, 2020

وانتقد مغرد كويتي المجلس قائلا "المنظمة التي تنحرف عن أهدافها ولا ترتقى لتطلعات شعوبها وتفرّجت على حصار أحد أعضاءها المؤسسين وتسمي الأمور بغير مسمّياتها فمصيرها الحظر".

#حظر_حساب_مجلس_التهاون

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المنظمه التي تنحرف عن أهدافها ولا ترتقي لـ تطلعات شعوبها وتفرّجت على حصار أحد أعضاءها المؤسسين وتسمي الأمور بـ غير مسمّياتها فـ مصيرها الحظر

..وبئس المصير ..

. pic.twitter.com/EYTqKrDftZ — كويتي بالصميم🇰🇼 (@f_kwt_m) May 26, 2020

وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، قد قال في 25 مايو بمناسبة مرور أربعة عقود تقريبا على قيام الكتلة، "واجهت مسيرة التعاون المشترك كثيرا من التحديات (...) كما شهدت كثيرا من الإنجازات والمكتسبات (..) تمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات وفي نفس الوقت تمكن من الحفاظ علي مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه".

وجاء في كلمة الحجرف أن "الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث ليشكل تحديا لمسيرة التعاون الخليجي، كما يمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس".

وتابع "إن إيماننا كبير بإذن الله بمعالجة هذا الخلاف في إطار البيت الخليجي الواحد وطي صفحته وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل لا سمح الله، تأكيدا على حيوية وديمومة مجلس التعاون الخليجي".

وكتب الإعلامي القطري المعروف، جابر الحرمي، في إطار انتقاده للمجلس إن الأخير "لا يعاني فقط من تصدع سياسي بعد حصار قطر .. إنما معاناته الكبرى تتركز على الجانب الأخلاقي وفقدان الثقة.. وهذا الأمر لن يعالج بمجرد التوصل لحل سياسي للإبقاء على هذه المنظومة ولو على أجهزة التنفس الصناعي. 'أمراض' المجلس باتت عديدة.. والمسكنات لم تعد تجدي".

#مجلس_التعاون_الخليجي لا يعاني فقط من تصدّع سياسي بعد #حصار_قطر .. إنما معاناته الكبرى تتركز على الجانب الأخلاقي وفقدان الثقة..

وهذا الأمر لن يعالج بمجرد التوصل لحل سياسي للإبقاء على هذه المنظومة ولو على أجهزة التنفس الصناعي ..

" أمراض" المجلس باتت عديدة.. والمسكنات لم تعد تجد .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 27, 2020

ورد مغرد سعودي على الحرمي بالقول "الوضع الصحي للمجلس يحتاج لتدخل جراحي يتمثل في قطع العضو الفاسد لأن علاج الخيانه و الغدر مستحيل".

الوضع الصحي للمجلس يحتاج لتدخل جراحي يتمثل في قطع العضو الفاسد لان علاج الخيانه و الغدر مستحيل — حامد محمد (@hamedmohammed22) May 27, 2020

وكتب آخر "أما الجانب الأخلاقي نعم أثبتت قطر بأنها لا تملك أي أخلاق، والدليل، الانقلاب الأسود على المؤسس الله يرحمه ويغفر له! وما زالت الانقلابات مستمرة، دوله غير مستقرة أبداً ، والأدهى والأمر من كل ذلك، اصبحت جزيرة قطر الآن عبيدا للملالي في إيران وإردوغان !"

✋اما الجانب الأخلاقي نعم اثبتت قطر بأنها لاتملك أي أخلاق ، والدليل ، الانقلاب الاسود على المؤسس الله يرحمه ويغفر له! ومازالت الانقلابات مستمرة ، دوله غير مستقرة ابداً ، والادهى والامر من كل ذلك ، اصبحت جزيرة قطر الان عبيداً للملالي في ايران واردوغان ! — A . Almansoori (@ahama65) May 27, 2020

وفي ما يبدو أنه رد على الحملة ضد المجلس، قال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في تغريدة "مجلس التعاون الخليجي.. هذا الكيان العربي استطاع الصمود رغم كل ما مرت به المنطقة من أحداث وتحديات، وما عصف بالعالم من أزمات أدت إلى تفكك دول وتشظيها، وغيرت الكثير من أنماط العلاقات الدولية وأحدثت تحولات جذرية في خرائط التحالفات".

#مجلس_التعاون_الخليجي.. هذا الكيان العربي استطاع الصمود رغم كل ما مرت به المنطقة من أحداث وتحديات، وما عصف بالعالم من أزمات أدت إلى تفكك دول وتشظيها، وغيرت الكثير من أنماط العلاقات الدولية وأحدثت تحولات جذرية في خرائط التحالفات



اقرؤوا أكثر..#TheECSSRhttps://t.co/aBYOwUFCa0 — TheECSSR (@TheECSSR) May 27, 2020

وأضاف المركز على موقعه الإلكتروني أن المجلس حقق "إنجازات متميزة ونجاحات متتالية لدول الخليج العربية، على الصعد كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، جعلت منه التجربة الأكثر نجاحا في العصر العربي الحديث".

وأضاف أن "ركيزته التقارب والتعاضد والتكاتف بين الدول العربية وتعظيم عوامل الاتفاق وتقزيم ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف".

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق في العام الماضي أنها تجري محادثات مع السعودية لحل الخلاف المستمر في المنطقة، ثم أعلنت في فبراير الماضي أن المشاورات متوقفة.

يذكر أن مجلس التعاون يضم ست دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان. ومن بين أهدافه وفق موقعه الإلكتروني "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".