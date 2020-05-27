قطر

"#مجلس_التهاون" يشعل حرب اتهامات بين الخليجيين

الحرة - واشنطن
27 مايو 2020
قادة دول مجلس التعاون خلال قمة عقدوها في الرياض في ديسمبر 2019
قادة دول مجلس التعاون خلال قمة عقدوها في الرياض في ديسمبر 2019

بينما يحيي مجلس التعاون الخليجي ذكرى مرور 39 عاما على تأسيسيه في ظل اقتراب إتمام ثلاثة أعوام على اندلاع أزمة قطر، أطلق قطريون حملة على تويتر تسعى إلى حظر حساب المجلس في الموقع، ووجهوا له اتهامات بالوقوف إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في أزمة مقاطعة الدوحة وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين القطريين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والنقل مع الدوحة في يونيو 2017، بعد اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، والسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران منافسة السعودية. وتنفي قطر مرار وتكرار تلك الاتهامات. 

وباستخدام الوسم "#حظر_حساب_مجلس_التهاون"، نشر مغردون قطريون صورا لصفحة المجلس بعد ضغطهم على خاصية "حظر"، والتي تساعد المستخدمين على التحكم في طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع الحسابات الأخرى على الموقع وتسمح لهم بمنع حسابات محددة من الاتصال بهم ومنع ظهور التغريدات التي تنشرها على صفحتهم إلى جانب منعها من متابعتهم.   

وكتب أحد المغردين "من لا يحترم لا يحترم"، مرفقا تعليقه بصورة تظهر كلمة محظور إلى جانب حساب المجلس.

وكتب آخر "لا بارك الله فيه من حساب تم حظره".

وقال الكاتب والإعلامي القطري حسن حمود في تغريدة "المجلس يحتاج إحلال كامل وإعادة تأسيس من جديد بحيث يتكون من دول محترمة وليس 'عزب'".

وانتقد مغرد كويتي المجلس قائلا "المنظمة التي تنحرف عن أهدافها ولا ترتقى لتطلعات شعوبها وتفرّجت على حصار أحد أعضاءها المؤسسين وتسمي الأمور بغير مسمّياتها فمصيرها الحظر". 

وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، قد قال في 25 مايو بمناسبة مرور أربعة عقود تقريبا على قيام الكتلة، "واجهت مسيرة التعاون المشترك كثيرا من التحديات (...) كما شهدت كثيرا من الإنجازات والمكتسبات (..) تمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات وفي نفس الوقت تمكن من الحفاظ علي مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه".

وجاء في كلمة الحجرف أن "الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث ليشكل تحديا لمسيرة التعاون الخليجي، كما يمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس".

وتابع "إن إيماننا كبير بإذن الله بمعالجة هذا الخلاف في إطار البيت الخليجي الواحد وطي صفحته وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل لا سمح الله، تأكيدا على حيوية وديمومة مجلس التعاون الخليجي".

وكتب الإعلامي القطري المعروف، جابر الحرمي، في إطار انتقاده للمجلس إن الأخير "لا يعاني فقط من تصدع سياسي بعد حصار قطر .. إنما معاناته الكبرى تتركز على الجانب الأخلاقي وفقدان الثقة.. وهذا الأمر لن يعالج بمجرد التوصل لحل سياسي للإبقاء على هذه المنظومة ولو على أجهزة التنفس الصناعي. 'أمراض' المجلس باتت عديدة.. والمسكنات لم تعد تجدي".

ورد مغرد سعودي على الحرمي بالقول "الوضع الصحي للمجلس يحتاج لتدخل جراحي يتمثل في قطع العضو الفاسد لأن علاج الخيانه و الغدر مستحيل".

وكتب آخر "أما الجانب الأخلاقي نعم أثبتت قطر بأنها لا تملك أي أخلاق، والدليل، الانقلاب الأسود على المؤسس الله يرحمه ويغفر له! وما زالت الانقلابات مستمرة، دوله غير مستقرة أبداً ، والأدهى والأمر من كل ذلك، اصبحت جزيرة قطر الآن عبيدا للملالي في إيران وإردوغان !"

وفي ما يبدو أنه رد على الحملة ضد المجلس، قال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في تغريدة "مجلس التعاون الخليجي.. هذا الكيان العربي استطاع الصمود رغم كل ما مرت به المنطقة من أحداث وتحديات، وما عصف بالعالم من أزمات أدت إلى تفكك دول وتشظيها، وغيرت الكثير من أنماط العلاقات الدولية وأحدثت تحولات جذرية في خرائط التحالفات".

وأضاف المركز على موقعه الإلكتروني أن المجلس حقق "إنجازات متميزة ونجاحات متتالية لدول الخليج العربية، على الصعد كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، جعلت منه التجربة الأكثر نجاحا في العصر العربي الحديث".

وأضاف أن "ركيزته التقارب والتعاضد والتكاتف بين الدول العربية وتعظيم عوامل الاتفاق وتقزيم ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف".

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق في العام الماضي أنها تجري محادثات مع السعودية لحل الخلاف المستمر في المنطقة، ثم أعلنت في فبراير الماضي أن المشاورات متوقفة.

يذكر أن مجلس التعاون يضم ست دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان. ومن بين أهدافه وفق موقعه الإلكتروني "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".

 

الحرة - واشنطن

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قطر

التطبيق القطري المثير للجدل.. منظمة تكشف ثغرة تعرض المستخدمين للخطر

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان
ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان

حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.

والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكن القراصنة من الاستيلاء عبرها على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وأضاف البيان "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2,75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1,7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

 ومثل كثير من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة إلى الكمامة التي يعتبر وضعها إلزاميا في الأماكن العامة.

ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.

وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو أن الثغرة مثلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".

 وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".

الحرة / وكالات - واشنطن