قطر

"فضيحة" في جامعة قطر.. والإدارة ترد: عمل غير أخلاقي

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
بعض الطلبة حجزوا مقاعد في الجامعة ثم باعوها لطلاب آخرين
مقاعد الفصل الصيفي تكون محدودة

انتشر هاشتاغ غاضب على موقع تويتر بعد تفجر "فضيحة" بيع مقاعد دراسية مخصصة للفصل الصيفي في جامعة قطر.

وتحت هاشتاغ "بيع كراسي جامعة قطر" استنكر مغردون بيع مقاعد الفصل الصيفي التي عادة ما تكون محدودة.

ويتم البيع عبر تسجيل طالب نفسه في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل بسبب وصول عدد الطلاب إلى العدد المطلوب، ينسحب ليمكن طالب آخر من التسجيل مقابل مبلغ مالي.

واستغرب مغردون من انتشار  بيع كراسي بالجامعة، فيما لام بعضهم الجامعة، بينما طالب آخرون بمحاسبة الطلبة المتورطين في "الفضيحة".

فيما لامت هذه المغردة الطلاب لأنهم باتوا يشترون كل شيء من بحوث إلى واجبات.

وأصدرت إدارة جامعة قطر بيانا توضيحيا بعد الضجة التي أثارها تورط طلبتها في بيع المقاعد.

واعتبرت ما حدث خرقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.

 

الحرة - واشنطن

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قطر

قطر تعلق على أنباء "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي 

فرانس برس
29 مايو 2020
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس. 

فرانس برس