"فضيحة" في جامعة قطر.. والإدارة ترد: عمل غير أخلاقي

انتشر هاشتاغ غاضب على موقع تويتر بعد تفجر "فضيحة" بيع مقاعد دراسية مخصصة للفصل الصيفي في جامعة قطر.

وتحت هاشتاغ "بيع كراسي جامعة قطر" استنكر مغردون بيع مقاعد الفصل الصيفي التي عادة ما تكون محدودة.

ويتم البيع عبر تسجيل طالب نفسه في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل بسبب وصول عدد الطلاب إلى العدد المطلوب، ينسحب ليمكن طالب آخر من التسجيل مقابل مبلغ مالي.

واستغرب مغردون من انتشار بيع كراسي بالجامعة، فيما لام بعضهم الجامعة، بينما طالب آخرون بمحاسبة الطلبة المتورطين في "الفضيحة".

شوفوا يا ادارة الجامعة نظامكم الجديد "المتطور"

صاروا يبيعون مقاعد بسبته!#بيع_كراسي_جامعة_قطر @Qustudents pic.twitter.com/mpr8QLVVmw — خالد الكواري (@knjalk) May 30, 2020

الحل سهل،، تقديم بلاغ للشرطة + الجامعة و اتخاذ اقصى العقوبات في كل من يتاجر في مقاعد الصيف منها سجن و منها طرد من الجامعة و سلام عليكم 👋🏻



#بيع_كراسي_جامعه_قطر — Drift Hamad (@DriftHamad) May 30, 2020

فيما لامت هذه المغردة الطلاب لأنهم باتوا يشترون كل شيء من بحوث إلى واجبات.

الطلاب اللي سمحوا بهالشي كل شي يشترونه ؟؟ بحوث واجبات وبعد مقاعد ؟؟ اشدعوه #بيع_كراسي_جامعة_قطر — Arwa (@Aro0ta90Arwa) May 29, 2020

وأصدرت إدارة جامعة قطر بيانا توضيحيا بعد الضجة التي أثارها تورط طلبتها في بيع المقاعد.

واعتبرت ما حدث خرقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.