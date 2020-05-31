قطر

في مكالمة مسربة مع القذافي.. أمير قطر السابق يشتم أوباما وينعته بعبارة عنصرية

الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
معمر القذافي (يمين) حمد بن خليفة (يسار)
معمر القذافي (يمين) حمد بن خليفة (يسار)

يتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يوثق حوارا مسربا بين الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وفي المقطع يشتم حمد بن خليفة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويصفه بعبارة عنصرية.

وفي التسجيل، الذي لم يتسنى للحرة التأكد منه، يستفسر القذافي بقوله "هذا الأميركي عندما جاءكم ماذا قال لكم؟"، ليرد عليه حمد بن خليفة بشتم أوباما والقول: "ليش تبليني بالعبد. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. كان من المطلوب أن أحبه (أقبله) على رأسه ليوافق".

ولم يكشف التسجيل الموضوع الذي يقصده حمد بن خليفة، فيما لم يذكر القذافي أوباما بالاسم وقال عنه "الأميركي"، فيما قال عنه حمد "عبد".

وهذا ليس التسجيل الأول للقذافي مع رؤساء وقادة عرب وحتى مسؤولين يثير الجدل، إذ كان قد انتشر في الأيام الماضية تسجيل لمكالمة سرية بين القذافي ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث عبر القذافي عن رغبته في "تفكيك السعودية إلى دويلات".

الحرة - واشنطن

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قطر

"فضيحة" في جامعة قطر.. والإدارة ترد: عمل غير أخلاقي

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
بعض الطلبة حجزوا مقاعد في الجامعة ثم باعوها لطلاب آخرين
مقاعد الفصل الصيفي تكون محدودة

انتشر هاشتاغ غاضب على موقع تويتر بعد تفجر "فضيحة" بيع مقاعد دراسية مخصصة للفصل الصيفي في جامعة قطر.

وتحت هاشتاغ "بيع كراسي جامعة قطر" استنكر مغردون بيع مقاعد الفصل الصيفي التي عادة ما تكون محدودة.

ويتم البيع عبر تسجيل طالب نفسه في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل بسبب وصول عدد الطلاب إلى العدد المطلوب، ينسحب ليمكن طالب آخر من التسجيل مقابل مبلغ مالي.

واستغرب مغردون من انتشار  بيع كراسي بالجامعة، فيما لام بعضهم الجامعة، بينما طالب آخرون بمحاسبة الطلبة المتورطين في "الفضيحة".

فيما لامت هذه المغردة الطلاب لأنهم باتوا يشترون كل شيء من بحوث إلى واجبات.

وأصدرت إدارة جامعة قطر بيانا توضيحيا بعد الضجة التي أثارها تورط طلبتها في بيع المقاعد.

واعتبرت ما حدث خرقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.

 

الحرة - واشنطن