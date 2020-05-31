في مكالمة مسربة مع القذافي.. أمير قطر السابق يشتم أوباما وينعته بعبارة عنصرية

يتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يوثق حوارا مسربا بين الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وفي المقطع يشتم حمد بن خليفة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويصفه بعبارة عنصرية.

وفي التسجيل، الذي لم يتسنى للحرة التأكد منه، يستفسر القذافي بقوله "هذا الأميركي عندما جاءكم ماذا قال لكم؟"، ليرد عليه حمد بن خليفة بشتم أوباما والقول: "ليش تبليني بالعبد. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. كان من المطلوب أن أحبه (أقبله) على رأسه ليوافق".

تسريب حصري - امير #قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني يقول عن الرئيس الأمريكي السابق " هذا العبد "الله يلعنه، امريكا تنتفض ضد العنصريه ونظام قطر نظام عنصري هل مازال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء؟ @BarackObama #BLACK_LIVES_MATTER #امريكا_تنتفض #قطر #تنظيم_الحمدين_الارهابي #تسريبات pic.twitter.com/q2KV3oEpWC — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) May 31, 2020

ولم يكشف التسجيل الموضوع الذي يقصده حمد بن خليفة، فيما لم يذكر القذافي أوباما بالاسم وقال عنه "الأميركي"، فيما قال عنه حمد "عبد".

وهذا ليس التسجيل الأول للقذافي مع رؤساء وقادة عرب وحتى مسؤولين يثير الجدل، إذ كان قد انتشر في الأيام الماضية تسجيل لمكالمة سرية بين القذافي ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث عبر القذافي عن رغبته في "تفكيك السعودية إلى دويلات".