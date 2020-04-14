السعودية

الفيروس ينتشر في أحيائها الفقيرة.. السعودية تسابق الزمن لفتح مكة

14 أبريل 2020
بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة
بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة

مع اقتراب شهر رمضان والذي يتبعه موسم الحج تسابق السلطات السعودية الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة في مدينة مكة في محاولة لإعادة فتحها، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص.

الأحياء الفقيرة في مدينة مكة ساهمت في انتشار المرض رغم حظر التجول الذي يفرض في البلاد، حيث سجل فيها 1050 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لغاية الاثنين، بحسب تقرير لموقع بلومبيرغ.

 ويشكل وجود مهاجرين غير مسجلين لدى الجهات الرسمية والأعداد الكبيرة التي تسكنها سببا رئيسيا في انتشار المرض، وفق التقرير.

في أواخر مارس كان في مكة خمس حالات من موظفي مجموعة بن لادن السعودية، والتي تعد أكبر شركات البناء في المملكة، ما دعا السلطات إلى الحجر على 8000 عامل وأوقف العمل في توسيع المسجد الحرام، أحد أقدس المواقع الإسلامية، فيما كانت الشركة تحاول عدم الاستجابة لطلب تعليق العمل، ولم يتضح إذا ما توقفت حقيقة أم لا.

حماية مكة من جائحة كورونا، يعد أمرا حاسما للسعودية، ليس لأنها المدينة الأهم لمسلمي العالم فقط، ولكن لأنها أسست حكمها اعتمادا على الوصاية على منبع الإسلام، وفق بلومبيرغ.

ويعد اللقب الرسمي للعاهل الملك سلمان بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين، ناهيك عن أن ملايين الحجاج المسلمين يزورونها في كل عام.

ياسمين فاروقي، باحثة في معهد كارنيغي قالت إن السلطات في السعودية تدرك أن انتشار فيروس كورونا المستجد في مكة سيؤثر على دورها الشرعي في حماية الأماكن المقدسة، وهذا موقف حساس بالنسبة لها.

حتى الآن بلغت أعداد المصابين في المملكة بشكل عام ضمن مستوى 5000 حالة في بلد يسكنه أكثر من 30 مليون نسمة، وكانت مكة من أوائل المدن التي فرض فيها حظر تجول لمدة يوم كامل، وعلقت السياحة الدينية وممارسة الصلوات.

انتشار الفيروس أصبح يشكل قضية وطنية لدى بعض السعوديين، خاصة وأن قرابة 80 في المئة من الحالات المسجلة هي لمقيمين أجانب وفق بيانات وزارة الصحة السعودية، وهاجم بعض المواطنين المقيمين الأجانب واتهموهم بنشر العدوى عمدا. وفق بلومبيرغ.

وقد اعترف وزير الصحة توفيق الربيعة بالمشكلة في خطاب متلفز الاثنين ، قائلا إنه تم تشكيل لجنة حكومية للتعامل مع القضية. كما وعدت الحكومة بالمعالجة المجانية للمصابين من المقيمين الأجانب ، بما في ذلك المهاجرين غير الموثقين بأوراق رسمية.

وفي مواجهة أكثر من أربعة آلاف إصابة بالفيروس، وهو أعلى معدل في الخليج، أوقفت الدولة النفطية السفر الجوي وأغلقت المدن وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد فيما وجه ضربة لقطاع السياحة.

وقررت السلطات في الوقت ذاته إنفاق ملايين الدولارات على عزل آلاف المسافرين العائدين من الخارج والأشخاص المخالطين للمصابين، في الفنادق الفارغة في جميع أنحاء المملكة.

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بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة
السعودية

الفيروس ينتشر في أحيائها الفقيرة.. السعودية تسابق الزمن لفتح مكة

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السعودية

الأمم المتحدة: السعودية طردت ثلاثة آلاف مهاجر إثيوبي

13 أبريل 2020
An Ethiopian worker holds his baby as he waits with his countrymen to be repatriated in Manfouha, southern Riyadh, November 11,…
مهاجرون إثيوبيون يعودون من السعودية إلى بلادهم - صورة أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن السعودية طردت نحو ثلاثة آلاف مهاجر إثيوبي خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من المخاوف من أن يسرّع ذلك انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أليمايهو سيفي سيلاسي، إن المنظمة سجلت منذ منتصف مارس عودة 2870 إثيوبي، جميعهم طردتهم السعودية، باستثناء 100. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عامل في المجال الإنساني مطلع على وضعية المرحلين، طلب عدم ذكر اسمه، إنه وصل "حوالي ثلاثة آلاف" تم ترحيلهم من السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة. 

وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا كاترين سوزي، في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، إن "طرد وترحيل المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين وبلادهم غير مجهزة لمواجهة كوفيد-19 يضعهم في خطر". 

وأضافت الوثيقة أنه يتم وضع المهاجرين في مراكز ترحيل في السعودية قبل إرسالهم إلى إثيوبيا، ولا تُعرف بدقة الطريقة التي تتوخاها السلطات في المملكة لفحصهم حول كوفيد-19. 

وتابعت سوزي أن الحكومة الإثيوبية طلبت وقف عمليات الطرد إلى حين إنشائها 30 مركز حجر في أديس أبابا. 

لكن عمليات الطرد استمرت رغم وجود "سبعة مراكز حجر فقط بمقدورها استقبال المرحلين"، كما "يجب القيام بالكثير من العمل" حتى تصير مراكز الحجر الإثيوبية مطابقة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. 

ولم تسجل إثيوبيا سوى 74 إصابة وثلاث وفيات بكوفيد-19، لكن عدد الفحوص التي أجريت محدود. 

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، كان يوجد ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية غداة إطلاق حملة ضد المهاجرين غير النظاميين في المملكة عام 2017. 

ووفق المصدر العامل في المجال الإنساني، توقفت عمليات الترحيل أسبوعين عقب إعلان إثيوبيا تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 يوم 13مارس، لكنها استؤنفت بعد ذلك. 

وأكد أن "وضع هؤلاء المهاجرين شديد الهشاشة. يعودون إلى إثيوبيا وهم في حاجة إلى رعاية طبية كبيرة". 