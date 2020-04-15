ظهر في مقاطع فيديو يحذر من تهجيره قسريا.. الأمن السعودي يعلن مقتل الحويطي

بعد أيام قليلة من تحذيره من مخطط ما أسماه "التهجير القسري" لقاطني أراضي مشروع نيوم، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، أعلنت السعودية، الأربعاء، "مقتل المطلوب الأمني عبد الرحيم الحويطي".

وذكر بيان لرئاسة أمن الدولة، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه "وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين، ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن".

ولم يذكر البيان القضايا الأمنية التي كان الحويطي مطلوبا بسببها.

#الحويطات

في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين... https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

وأضاف البيان أن "المطلوب كان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، (...) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة".

وقالت رئاسة أمن الدولة إنها عثرت على رشاش وبندقية ومسدس وعدد من الطلقات، مشيرة إلى أنها "ستتعامل بحزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال".

الجزء الثاني :

لحظه استهداف منزل الشهيد #عبدالرحيم_الحويطي في #نيوم

#السعوديه بعد ان رفض اخلاء منه عنوه pic.twitter.com/7F7M3HG39p — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) April 13, 2020

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبروا الحويطي إرهابيا يعارض الدولة ويرفع بوجهها السلاح، وبين من استنكروا مقتله، خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو وقال إنه مستهدف من القوات الأمنية، لأنه لم يوافق على إخلاء أرضه الواقعة في مشروع نيوم، الذي أطلقه الأمير محمد في أول نسخ منتدى الاستثمار في 2017، متعهدا باستقطاب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لهذا المشروع.

#الإرهابي_عبدالرحيم_الحويطي

من يقاوم رجال الأمن ويبادر بإطلاق النار عليهم "ارهابي "

ومن يعتبر بلاده قوة احتلال كـ اسرائيل وليس في عنقه بيعه وولاء "خارجي "



والإرهابي الخارجي #عبدالرحيم_الحويطي قالوا له رجال الأمن " محد جبرك توقع "

إلاّ أن داعشيته المتأصله دفعته لإطلاق النار pic.twitter.com/8SdmBnlCZl — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) April 14, 2020

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر بناء 14 فندقا فخما على خمس جزر، أضافة إلى عدد من المنتجعات في جبال قريبة.

وبحسب جديث الحويطي في مقاطع فيديو، فإنه "من أهالي الخريبة، وهي منطقة فيما يسمى بمشروع نيوم".

وقال الحويطي "ليس هناك شييء أكبر من خروجي من أرضي.. جميع الناس غير موافقة على التهجير القسري" واصفا ما يحدث معهم بأنه "إرهاب الدولة".

وأضاف أن من رفضوا الخروج من أراضيهه تم التعامل معهم بالقوة "هناك تسعة أشخاص تمت مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق، قريبا ما سيداهمون أرضي".

قالﷺ(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)



استشهد الشهيد عبد الرحيم احمد الحويطي على يد عصابة محمدبن سلمان وهو يدافع عن ارضه وعرضه ورفضه تسليم منزله وبداخله اطفاله لمشروع

نيوم #عبدالرحيم_الحويطي#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/SXpbvMeiui — فيصل ❥ (@binjazi87) April 13, 2020

وتابع "أنا في انتظار قوات أمنية، ومهما كانت النتائج فأنا هنا، حتى لو وصل الأمر إلى قتلي أو سجني، فالحياة تحت عهد بن سلمان لا يؤسف عليها".

