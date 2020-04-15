السعودية

ظهر في مقاطع فيديو يحذر من تهجيره قسريا.. الأمن السعودي يعلن مقتل الحويطي

15 أبريل 2020
لقطة من بيان أمن الدولة السعودي أثناء مداهمة منزل الحويطي
قوات أمن سعودية

بعد أيام قليلة من تحذيره من مخطط ما أسماه "التهجير القسري" لقاطني أراضي مشروع نيوم، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، أعلنت السعودية، الأربعاء، "مقتل المطلوب الأمني عبد الرحيم الحويطي". 

وذكر بيان لرئاسة أمن الدولة، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه "وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين، ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن".

ولم يذكر البيان القضايا الأمنية التي كان الحويطي مطلوبا بسببها.  

وأضاف البيان أن "المطلوب كان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، (...) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة". 

وقالت رئاسة أمن الدولة إنها عثرت على رشاش وبندقية ومسدس وعدد من الطلقات، مشيرة إلى أنها "ستتعامل بحزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال". 

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبروا الحويطي إرهابيا يعارض الدولة ويرفع بوجهها السلاح، وبين من استنكروا مقتله، خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو وقال إنه مستهدف من القوات الأمنية، لأنه لم يوافق على إخلاء أرضه الواقعة في مشروع نيوم، الذي أطلقه الأمير محمد في أول نسخ منتدى الاستثمار في 2017، متعهدا باستقطاب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لهذا المشروع.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر بناء 14 فندقا فخما على خمس جزر، أضافة إلى عدد من المنتجعات في جبال قريبة.

وبحسب جديث الحويطي في مقاطع فيديو، فإنه "من أهالي الخريبة، وهي منطقة فيما يسمى بمشروع نيوم". 

وقال الحويطي "ليس هناك شييء أكبر من خروجي من أرضي.. جميع الناس غير موافقة على التهجير القسري" واصفا ما يحدث معهم بأنه "إرهاب الدولة". 

وأضاف أن من رفضوا الخروج من أراضيهه تم التعامل معهم بالقوة "هناك تسعة أشخاص تمت مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق، قريبا ما سيداهمون أرضي". 

وتابع "أنا في انتظار قوات أمنية، ومهما كانت النتائج فأنا هنا، حتى لو وصل الأمر إلى قتلي أو سجني، فالحياة تحت عهد بن سلمان لا يؤسف عليها". 
 

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رويترز: أرامكو تسعى لاقتراض بقيمة 10 مليار دولار

15 أبريل 2020
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو

كشفت وكالة رويترز عن أن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تقدمت للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار، لمساعدتها ماليا في تمويل صفقة استحواذ على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). 

وكانت أرامكو قد أبرمت صفقة كبرى العام الماضي لشراء الحصص المسيطرة في "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في مجال صناعة الكيماويات عالميا. 

وقالت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مصرفية، إن الشركة لا تزال في محادثات مبكرة مع بنوك من أجل تمويل الصفقة. 

والبنوك التي قد تمول الصفقة وبدأت في المحادثات هي أتش. أس. بي. سي، وجي بي إم مورغان ومقرضون في الخليج. 

وقال أحد المصادر إن أرامكو تتطلع إلى الاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أقل في الفائدة من الريال السعودي، وأيضا لعدم الضغط على سيولة البنوك السعودية.

ويأتي تحرك أرامكو للاقتراض في ظل انخفاض حاد لأسعار النفط عالميا، بعدما بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار، أدت إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وهو ممتلئ أصلا بسبب توقف شركات صناعية مع تفشي وباء كورونا في العالم. 

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعدما تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

غير أن اتفاقا تاريخيا أبرم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار وقد يسهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، لكنه من المتوقع أيضا أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.


 