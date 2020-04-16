السعودية

السعودية تنفذ حكم الإعدام في يمني هاجم عرضا مسرحيا بالرياض

16 أبريل 2020
المملكة قالت إن منفذ الهجوم تلقى أوامره من تنظيم القاعدة
المملكة قالت إن منفذ الهجوم تلقى أوامره من تنظيم القاعدة

نفّذت السعودية حكم الإعدام بيمني هاجم بالسكين ممثّلين إسبان خلال عرض مسرحي في الرياض العام الماضي وأصابهم بجروح، وفق ما أفادت الخميس السلطات التي كانت اتّهمت فرع تنظيم القاعدة في اليمن بالوقوف خلف الاعتداء.

ونُفّذ هذا الحكم في وقت تراجعت وتيرة الإعدامات في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاولة مكافحته.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 12 شخصا. وفي 2019، تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 187 سجينا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات رسمية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن هذا أعلى معدّل للإعدامات في سنة واحدة منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس"، "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عماد عبد القوي المنصوري (يمني الجنسية) اليوم الخميس بمدينة الرياض".

وكان تسجيل مصور أظهر المهاجم وهو يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وذكرت مدريد في حينه أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بالهجوم بالسكين الذي وقع في 11 نوفمبر الماضي خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض بالهواء الطلق.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المنصوري نفّذ هجومه "بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"، علما أنّ التنظيم لم يتبن الهجوم.

وإلى جانب المنصوري، صدر حكم بسجن شخص آخر لمدة 12 عاما وستة أشهر، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص موقوفا أم أنّه حوكم عن بعد.

وكان ذلك الاعتداء الأوّل ضد إحدى فعاليات الترفيه التي باتت تنظمها الرياض ومدن سعودية أخرى بانتظام في إطار سياسة الانفتاح الاجتماعي الثقافي التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ منتصف 2017.

ويحذّر بعض السعوديين من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

وتندرج حملة الانفتاح بعد عقود من التشدد في إطار خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط، وخصوصا عبر جذب الاستثمارات في قطاعي الترفيه والسياحة.

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السعودية تنفذ حكم الإعدام في يمني هاجم عرضا مسرحيا بالرياض

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رياضة

صحيفة: السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي

16 أبريل 2020
نيوكاسل
فريق نيوكاسل حائز على 4 بطولت و6 كؤوس

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إنه تم إبلاغ الدوري الممتاز بمحاولة السعودية لشراء نادي نيوكاسل.

وتحاول المملكة شراء النادي عن طريق عرض قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلغ 340 مليون جنيه إسترليني (نحو 420 مليون دولار).

وبموجب العقد الذي من المقرر أن يمضيه الجانبان بعد الاتفاق على تفاصيله، سيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 80 في المئة في النادي.

وسيتم تقسيم النسبة المتبقية البالغة 20 في المئة إلى النصف بين شركة تابعة لشركة أماندا ستافيلي والإخوان رويبين، ديفيد وسيمون، اللذين هم جزء من ثاني أغنى عائلة في المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، وستافيلي وجيمي رويبين، قد تم تعيينهم كمديرين محتملين للنادي.

ولم يعلق نيوكاسل بعد على الخبر الذي تم تداوله قبل ثلاثة أشهر في بريطانيا، لكن  
رئيس نيوكاسل ستيف بروس نفى أن يكون على علم بأي صفقة في هذا الاتجاه.

بروس قال حينما سئل عن الموضوع وقتها "لو كان هناك شيء لأخبرني المدير الإداري"، ثم أضاف مؤكدا "لدي علاقة طيبة معه ولا أعتقد أنه سيخفي عني أمرا كهذا".

ونيوكاسل يونايتد، ‏هو نادي كرة قدم إنكليزي ينشط في الدوري الممتاز بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى القديم في عام 2010.

نيوكاسل يعتبر سابع أكثر الأندية الإنكليزية تحقيقاً للبطولات. 

تأسس عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك، وهو أحد أكبر ملاعب بريطانيا.

والمنافس المحلي التقليدي للنادي هو نادي سندرلاند، بالإضافة إلى ميدلزبره. وفي عام 1904 ارتدى لاعبو الفريق زي نيوكاسل المعروف الأبيض والأسود لأول مرة بعد أن كانت ألوان الفريق هي الأحمر والأبيض. 

ومن أشهر من لعب لصالح فريق نيوكاسل آلان شيرر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.