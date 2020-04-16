السعودية

حالتها متدهورة وتقبع في السجن.. الأميرة السعودية بسمة تطلق نداء استغاثة

16 أبريل 2020
الأميرة بسمة ناشدت العاهل السعودي إطلاق سراحها.
الأميرة بسمة ناشدت العاهل السعودي إطلاق سراحها.

ناشدت أميرة من العائلة المالكة في السعودية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإطلاق سراحها، وفق ما نشر حسابها على تويتر، الأربعاء.

ونشر الحساب الموثق للأميرة، بسمة بنت سعود، على تويتر، مجموعة من التغريدات، لحث الملك سلمان ونجله على إطلاق سراحها من السجن حيث تقبع منذ أشهر، وفق منشورات سابقة.

وقال الحساب "أنا بسمة بنت سعود أناشدك عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. وولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد..".

وأضافت التغريدة الثانية "أنا موجودة حاليا بسجن الحاير وحالتي الصحية متدهورة جدا وحرجه قد تؤدي إلى وفاتي، ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب..".

وفي تغريدة أخرى، قالت الأميرة "ولا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف.. الرجاء النظر بأمري لأطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدا..".

وكان موقع دويتشه فيله بنسخته الإنكليزية، قال في تقرير نشره، شهر نوفمبر الماضي، إن الاتصال فقد مع الأميرة بسمة، ويرجح أنها قيد الإقامة الجبرية مع ابنتها في منزلها بالعاصمة الرياض.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الأميرة قوله إن الأميرة بسمة أوقفت في مارس 2019 حين كانت تعتزم السفر إلى سويسرا رفقة ابنتها بهدف تلقي العلاج.

ومنذ مارس 2019، لم ترد السلطات السعودية على طلبات الأشخاص المقربين من الأميرة بسمة للكشف عن مصيرها، وفق ما أكدت تقرير دويتشه فيله.

والأميرة بسمة ناشطة حقوقية، وعرفت بدعمها للإصلاحات الدستورية وللقضايا الإنسانية والمرأة في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وهي أم لخمسة أطفال، بدأت في الكتابة للإعلام السعودي منذ عام 2006، ومنذ ذلك الوقت أصبحت سيدة أعمال وتحولت لصوت علني ينادي بالإصلاح.

ومنذ طلاقها، انتقلت الأميرة إلى لندن في 2010 و2011، حيث أصبحت شخصية إعلامية مهمة وظهرت عبر وسائل عديدة لتسليط الضوء على الفساد والقضايا الإنسانية وعدم المساواة في توزيع الثروة في جميع أنحاء المنطقة.

اقرأ أيضا

Orthodox Christians pray on the street after police officers barred their way to the Medhane Alem Cathedral, as the government…
من زاوية أخرى

الديانات الإبراهيمية لا تخاف كورونا!
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أزمة كورونا

العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

يرجح بعض العلماء أن الفيروس لا يكتفي بالجهاز التنفسي
أزمة كورونا

"يهاجم أعضاء أخرى".. علماء يكشفون أهدافا خفية لكورونا

حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن
أزمة كورونا

مع حرب العالم ضد كورونا.. أصوات معارضة لإنتاج لقاح

بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد
رياضة

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

اقتصاد

رويترز: أرامكو تسعى لاقتراض بقيمة 10 مليار دولار

15 أبريل 2020
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو

كشفت وكالة رويترز عن أن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تقدمت للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار، لمساعدتها ماليا في تمويل صفقة استحواذ على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). 

وكانت أرامكو قد أبرمت صفقة كبرى العام الماضي لشراء الحصص المسيطرة في "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في مجال صناعة الكيماويات عالميا. 

وقالت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مصرفية، إن الشركة لا تزال في محادثات مبكرة مع بنوك من أجل تمويل الصفقة. 

والبنوك التي قد تمول الصفقة وبدأت في المحادثات هي أتش. أس. بي. سي، وجي بي إم مورغان ومقرضون في الخليج. 

وقال أحد المصادر إن أرامكو تتطلع إلى الاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أقل في الفائدة من الريال السعودي، وأيضا لعدم الضغط على سيولة البنوك السعودية.

ويأتي تحرك أرامكو للاقتراض في ظل انخفاض حاد لأسعار النفط عالميا، بعدما بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار، أدت إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وهو ممتلئ أصلا بسبب توقف شركات صناعية مع تفشي وباء كورونا في العالم. 

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعدما تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

غير أن اتفاقا تاريخيا أبرم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار وقد يسهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، لكنه من المتوقع أيضا أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.


 