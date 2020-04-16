السعودية

ناشدت الملك من زنزانتها.. من هي الأميرة السعودية بسمة آل سعود؟

16 أبريل 2020
تقبع الأميرة السعودة بسمة منذ عدة أشهر في سجن شديد الحراسة قرب الرياض
تقبع الأميرة السعودة بسمة منذ عدة أشهر في سجن شديد الحراسة قرب الرياض

لا تزال قضية احتجاز الأميرة السعودية البارزة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود تتفاعل بعد نشرها تغريدة تطلب فيها من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإطلاق سراحها.

وتقول بسمة، وهي أيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان وإعلامية، إنها تقبع في سجن الحاير منذ عدة أشهر رغم تدهور حالتها الصحية.

ويقع سجن الحاير، الذي تم بناؤه عام 1983، جنوب الرياض ويحظى بحراسة مشددة حيث يضم قسما للمعتقلين السياسيين ومعتقلي قضايا الرأي والقضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة.

ويعتقد أن اعتقال الأميرة، البالغة من العمر 56 عاما، جرى في مارس من العام الماضي عندما كانت تحاول السفر إلى سويسرا مع ابنتها لتلقي العلاج، للاشتباه في محاولتها الفرار من البلاد، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

ولطالما كانت الأميرة بسمة داعمة لعمل إصلاحات دستورية وللقضايا الإنسانية سواء في المملكة أو في جميع أنحاء المنطقة، وقد عبرت عن ذلك من خلال وسائل الإعلام العالمية المختلفة.

ولدت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود في الأول من مارس عام 1964 في الرياض، وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في بيروت التي كانت تعيش فيها رفقة والدتها.

ووفقا لموقع الأميرة بسمة الرسمي تعود أصول والدتها إلى مدينة اللاذقية السورية واسمها جميلة أسعد إبراهيم مرعي، وهي الزوجة السابعة للملك سعود.

بعد نشوب الحرب الأهلية اللبنانية سافرت الأميرة بسمة إلى لندن حيث أكملت هناك تعليمها الثانوي وثم التحقت بجامعة ريتشموند في المملكة المتحدة والجامعة الأميركية في سويسرا لدراسة العلوم الاجتماعية، كما حصلت على البكالوريوس في علم الاجتماع والماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والعلوم السياسية من الجامعة الأميركية الوطنية في كاليفورنيا.

كان للأميرة البارزة، وهي أم لخمسة أطفال، دور في افتتاح أول صالون نسائي للأزياء الراقية في المملكة العربية السعودية في جدة في تسعينات القرن الماضي، وبعدها عملت في عدة صحف محلية وعالمية ولديها كتابات باللغة الإنكليزية، وعملت أيضا مراقبة دولية مرخصة من قبل الاتحاد الأوروبي.

انتقلت بين عامي 2010 و2011 للعيش في لندن، إذ أصبحت شخصية إعلامية معروفة، وظهرت في العديد من المنتديات الدولية التي تسلط الضوء على الفساد، والقضايا الإنسانية، وعدم المساواة في توزيع الثروة وذلك في جميع أنحاء المنطقة. 

كما شجعت الأميرة بسمة إجراء إصلاحات دستورية في المملكة والتي كان من شأنها أن تحد من سلطات الشرطة الدينية وتكرس من حقوق المرأة في القوانين السعودية، حسب موقع "دويتشه فيله".

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السعودية

السعودية تنفذ حكم الإعدام في يمني هاجم عرضا مسرحيا بالرياض

16 أبريل 2020
المملكة قالت إن منفذ الهجوم تلقى أوامره من تنظيم القاعدة
المملكة قالت إن منفذ الهجوم تلقى أوامره من تنظيم القاعدة

نفّذت السعودية حكم الإعدام بيمني هاجم بالسكين ممثّلين إسبان خلال عرض مسرحي في الرياض العام الماضي وأصابهم بجروح، وفق ما أفادت الخميس السلطات التي كانت اتّهمت فرع تنظيم القاعدة في اليمن بالوقوف خلف الاعتداء.

ونُفّذ هذا الحكم في وقت تراجعت وتيرة الإعدامات في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاولة مكافحته.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 12 شخصا. وفي 2019، تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 187 سجينا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات رسمية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن هذا أعلى معدّل للإعدامات في سنة واحدة منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس"، "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عماد عبد القوي المنصوري (يمني الجنسية) اليوم الخميس بمدينة الرياض".

وكان تسجيل مصور أظهر المهاجم وهو يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وذكرت مدريد في حينه أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بالهجوم بالسكين الذي وقع في 11 نوفمبر الماضي خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض بالهواء الطلق.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن المنصوري نفّذ هجومه "بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"، علما أنّ التنظيم لم يتبن الهجوم.

وإلى جانب المنصوري، صدر حكم بسجن شخص آخر لمدة 12 عاما وستة أشهر، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص موقوفا أم أنّه حوكم عن بعد.

وكان ذلك الاعتداء الأوّل ضد إحدى فعاليات الترفيه التي باتت تنظمها الرياض ومدن سعودية أخرى بانتظام في إطار سياسة الانفتاح الاجتماعي الثقافي التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ منتصف 2017.

ويحذّر بعض السعوديين من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

وتندرج حملة الانفتاح بعد عقود من التشدد في إطار خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط، وخصوصا عبر جذب الاستثمارات في قطاعي الترفيه والسياحة.