السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن منع التجول في رمضان

تسعى السلطات السعودية إلى الحد من انتشار وباء كورونا في المملكة، عبر سلسلة إجراءات مشددة منها فرض منع التجول.

وخلال شهر رمضان الذي اعتادت المملكة أن يشهد نشاطا كبيرا في المساجد ودور العبادة قالت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن.

وأضافت أن الهدف من القرار هو إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويسمح حاليا للمقيمين في المناطق الخاضعة لحظر تجول على مدار 24 ساعة بالخروج لتلقي الرعاية الصحية والذهاب للمتاجر من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.

وذكرت الوكالة أن تلك الساعات ستبدأ في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وحتى الثلاثاء، سجلت السعودية نحو 11 ألف و631 إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1640 مريض للشفاء، وتوفي 106 شخصا



