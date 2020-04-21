السعودية

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن منع التجول في رمضان

21 أبريل 2020
الرياض
الرياض

تسعى السلطات السعودية إلى الحد من انتشار وباء كورونا في المملكة، عبر  سلسلة إجراءات مشددة منها فرض منع التجول.

وخلال شهر رمضان الذي اعتادت المملكة أن يشهد نشاطا كبيرا في المساجد ودور العبادة قالت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن.

وأضافت أن الهدف من القرار هو إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويسمح حاليا للمقيمين في المناطق الخاضعة لحظر تجول على مدار 24 ساعة بالخروج لتلقي الرعاية الصحية والذهاب للمتاجر من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء. 

وذكرت الوكالة أن تلك الساعات ستبدأ في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وحتى الثلاثاء، سجلت السعودية نحو 11 ألف و631 إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1640 مريض للشفاء، وتوفي 106 شخصا


 

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عناصر في الشرطة السعودية، أرشيف
السعودية

السعودية تضبط مقيمين بسبب "لقاح كورونا لأبناء بلدهما"

السعودية

السعودية تضبط مقيمين بسبب "لقاح كورونا لأبناء بلدهما"

21 أبريل 2020
عناصر في الشرطة السعودية، أرشيف
عناصر في الشرطة السعودية، أرشيف

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيمين الثلاثاء، ادعوا توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، شاكر التويجري، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء ذلك بعدما انتحل الرجلان صفة "ممارس صحي"، وادعوا توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ونشر ذلك بين الجالية الباكستانية هناك.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين، مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بعضها منتهي الصلاحية، وذلك قبل إحالتهما إلى النيابة العامة.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت السعودية نحو 11 ألف و631 إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1640 مريض للشفاء، وتوفي 106 شخصا