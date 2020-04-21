السعودية تعلق حضور الصلوات في الحرمين خلال رمضان 

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في سلسلة من التغريدات حول خطتها في رمضان، على لسان رئيسها عبد الرحمن السديس إن "استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع تفشي فايروس كورونا، ومن ذلك تعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم" .

وأوضح السديس خلال لقاء إعلامي "عن بعد" استعرض فيه خطة الرئاسة لموسم رمضان، أنه "ستقام صلاة التراويح والقيام في الحرمين المكي والنبوي خلال شهر رمضان المبارك أسوة بالفروض، وستكون صلاة التراويح خمسة تسليمات بدلا من عشرة"،

وأعلن السديس أن صلاة التراويح هذا العام ثماني ركعات بالإضافة إلى الشفع والوتر بدلا من 21 ركعة اعتادت مكة والمدينة عليها، وأن "دعاء القنوت سيكون مختصرا ومركزا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء".

وأضاف أن "الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية ستستمر عن بعد عبر المنصات الإلكترونية".

وأكد السديس أنه وفقا للإجراءات الاحترازية فلن يكون هناك اعتكاف في المسجد النبوي في شهر رمضان هذا العام، "وستستمر الطاقة التشغيلية عند الحد الأدنى ويستمر كذلك تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم".

وأضاف السديس أنه تم "تفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات".

