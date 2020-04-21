السعودية

السعودية تعلق حضور الصلوات في الحرمين خلال رمضان 

21 أبريل 2020
رئاسة شؤون الحرمين في السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين
رئاسة شؤون الحرمين في السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في سلسلة من التغريدات حول خطتها في رمضان، على لسان رئيسها عبد الرحمن السديس إن "استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع تفشي فايروس كورونا، ومن ذلك تعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم" .

وأوضح السديس خلال لقاء إعلامي "عن بعد" استعرض فيه خطة الرئاسة لموسم رمضان، أنه "ستقام صلاة التراويح والقيام في الحرمين المكي والنبوي خلال شهر رمضان المبارك أسوة بالفروض، وستكون صلاة التراويح خمسة تسليمات بدلا من عشرة"،

وأعلن السديس أن صلاة التراويح هذا العام ثماني ركعات بالإضافة إلى الشفع والوتر بدلا من 21 ركعة اعتادت مكة والمدينة عليها، وأن "دعاء القنوت سيكون مختصرا ومركزا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء". 

وأضاف أن "الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية ستستمر عن بعد عبر المنصات الإلكترونية". 

وأكد السديس أنه وفقا للإجراءات الاحترازية فلن يكون هناك اعتكاف في المسجد النبوي في شهر رمضان هذا العام، "وستستمر الطاقة التشغيلية عند الحد الأدنى ويستمر كذلك تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم". 

وأضاف السديس أنه تم "تفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات".
 

اقرأ أيضا

الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء
أميركا

ترامب يقول إنه سيستقبل حاكم نيويورك في البيت الأبيض

رئاسة شؤون الحرمين في السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين
السعودية

السعودية تعلق حضور الصلوات في الحرمين خلال رمضان 

أثناء وصول منظومة أس-400 الروسية في تركيا في يوليو 2019
تركيا

واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية

ترامب وفريق إدارة أزمة جائحة كورونا في المؤتمر الصحفي- 20 أبريل 2020
أميركا

ترامب: نبحث تحويل 75 مليون برميل نفط لمخزوننا الاستراتيجي

صورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية - صورة أرشيفية
سوريا

وكالة الأنباء السورية تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية فوق تدمر

40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك
أميركا

استفتاء يظهر قلق الأميركيين من تخفيف إجراءات احتواء كورونا

الكويت في حالة إغلاق لما بعد نهاية شهر رمضان
الكويت

الكويت تعلن الإغلاق لما بعد نهاية رمضان

اقتصاد

حرب النفط بين روسيا والسعودية مستمرة رغم "الهدنة الرسمية"

20 أبريل 2020
رغم الاتفاق الروسي- السعودي على تحقيق استقرار في أسواق النفط لا يزال الصراع بينهما مستمرا
رغم الاتفاق الروسي- السعودي على تحقيق استقرار في أسواق النفط لا يزال الصراع بينهما مستمرا

رغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز الاثنين أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، بدل وجودها في عالم الأسعار الآجلة، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق وخصوصا في آسيا تستمر.

الطرفان أعلنا الأسبوع الماضي أنهما على استعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمها روسيا.

وقال مصدر في شركة تجارية لرويترز  إن "التصريحات هذه تخبئ وراءها  الصراع الذي لا يزال مستمرا"، مضيفا أن أسعار البيع الرسمية للسعودية تؤشر على أن المملكة تحاول استهداف السوق الآسيوي، حيث الطلب يبقى صامدا نسبيا خلال فترة تباطؤ عالمي.  

واعتمدت روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ إطلاق خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ الذي ينقل 1.6 مليون برميل يوميا.

ويربط الخط الحقول الروسية بالأسواق الآسيوية عبر  ميناء كوزمينو، منفذ التصدير الرئيسي في شرق البلاد وأيضا عبر خط أنابيب مع الصين، أكبر مستهلك آسيوي.

ولم ترد شركة أرامكو التابعة للدولة السعودية ووزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق، وفق رويترز. فيما رفضت شركة النفط الروسية العملاقة روزنفت التعليق أيضا.

وقلصت السعودية أسعار البيع الرسمية للنفط إلى آسيا في مايو بثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل عبر جميع درجاته، مسجلة الشهر الثاني من التخفيضات الكبيرة. 

في المقايل، قيمة تخفيضات شحنات أرامكو المخصصة لأوروبا كانت أقل بينما شهدت الدرجات الأكثر ثقلا زيادة في الأسعار.

وخفض كل من العراق والإمارات والكويت أسعار الخام المتوجه إلى آسيا في شهر مايو. 

وأدى ارتفاع الإمدادات من النفط الخام السعودي للأسواق الآسيوية في مايو، إلى جانب أسعار البيع الرسمية المنخفضة، إلى سقوط حر لأنواع من النفط الروسي مثل  Sokol SOK-DUB وESPO Blend ESPO-DUB، في آسيا.

وشهد هذان  النوعان اللذان يتم تداولهما عادة بأقساط عالية لمؤشر دبي، خصومات قياسية.

وبحسب رويترز، فإن السعودية تحقق مكاسب في أوروبا، التي تعد بمثابة الفناء الخلفي لصادراتها من النفط والغاز.

ويرتقب أن تتجاوز المبيعات السعودية في أوروبا 29 مليون برميل في أبريل، أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في أغسطس 2016، وفق بيانات الشحن المتوفرة لدى شركة ريفينيتيف لتعقب حركة الشحن.

وستزيد إمدادات أرامكو من النفط الخام العربي بما في ذلك عرب لايت، أقرب درجة من النفط الرائد الروسي من حيث الجودة، في كل من إيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل. وتعد كل هذه الدول من المشترين المنتظمين للنفط الروسي.

وأفادت رويترز بأن أرامكو، وفي محاولة منها لإغراء المشترين، عرضت على شركات التكرير في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات الشحنات النفط لمدة تصل إلى 90 يوما.  

وقال المتداولون إن الميزة الرئيسية لروسيا في صراع السوق الفعلي مع  السعودية، تتمثل في شبكة خطوط الأنابيب المترامية الأطراف التي تساعدها في تحديد أسعار نفط أرخص مقارنة بمنافسيها الذين يحتاجون إلى ناقلات نفط ودفع تكاليف النقل. 

وقال أحد التجار في السوق الأوروبية للنفط إن "حقول النفط الروسية مرتبطة بمصافي نفط في أوروبا وآسيا وإن شركات النفط لديها عقود طويلة الأمد معها، مضيفا "على عكس السعودية، لا تخضع روسيا لأسعار الشحن ووفرة السفن".