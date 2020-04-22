إجراءات غير مسبوقة.. صلاة التراويح في الحرمين تخضع لشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين السعودية، الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة خلال شهر رمضان الذي يأتي هذا العام وسط إجراءات إغلاق غير مسبوقة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان إن العاهل السعودي وافق على تخفيف صلاة التراويح إلى خمسة تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرئيس العام يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقته الكريمة وتوجيهاته السديدة لإقامة صلاتي التراويح والقيام في #الحرمين_الشريفين#رمضان #كورونا pic.twitter.com/S0rNHw2e6S — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 22, 2020

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تعليق دخول المصلين سيستمر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

وكانت المملكة قد علقت في الشهر الماضي مناسك العمرة، بينما لم يتضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو المقبل.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها إغلاق المراكز التجارية الكبرى ووقف الرحلات الجوية.

وسجلت السعودية 12772 حالة إصابة، و114 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء.