السعودية

إجراءات غير مسبوقة.. صلاة التراويح في الحرمين تخضع لشروط

22 أبريل 2020
العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين
العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين السعودية، الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة خلال شهر رمضان الذي يأتي هذا العام وسط إجراءات إغلاق غير مسبوقة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان إن العاهل السعودي وافق على تخفيف صلاة التراويح إلى خمسة تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تعليق دخول المصلين سيستمر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

وكانت المملكة قد علقت في الشهر الماضي مناسك العمرة، بينما لم يتضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو المقبل.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها إغلاق المراكز التجارية الكبرى ووقف الرحلات الجوية.

وسجلت السعودية 12772 حالة إصابة، و114 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء.

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آخر الأخبار

موافقة ملكية على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.. بشروط

22 أبريل 2020
الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء
الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح داخل الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار تعليق حضور المصلين.


وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة الشعيرة، مشيرا إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس. 
 