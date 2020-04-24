السعودية تلغي الجلد

توفي الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد الجمعة، المعتقل في أحد السجون السعودية منذ سنوات بتهمة "ازدراء الحكم"، وفقا لما أفاد به ناشطون.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر إن الحامد (69 عاما) توفي في سجنه "نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته".

وأضاف أن "السلطات تتحمل المسؤولية التامة عن وفاة الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة".

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إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى صباح اليوم الجمعة الدكتور أبوبلال عبدالله الحامد في السجن وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.#وفاة_عبدالله_الحامد pic.twitter.com/XdOUpJ9Eeb — معتقلي الرأي (@m3takl) April 24, 2020

ويعتبر الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما.

في عام 2009 أسس هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم السلطات بـ"ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية".

وأصدرت محكمة سعودية في الرياض في 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها "لعدم الحصول على ترخيص".

وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الحامد وزميله محمد القحطاني وقالت في فبرير 2014 إن هؤلاء الرجال سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط.