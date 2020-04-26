السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصَّر

قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، في بيان نقلا عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قُصـَّر.

وقال رئيس الهيئة، عواد العواد، في بيان إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام".

وأضاف "بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

وكانت قضية الفتى السعودي مرتجى قويريص، الذي اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما، أثارت انتقادات دولية، خاصة بعدما طالب الادعاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب سلسلة من الجرائم، بينها مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن السلطات حكمت عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 12 عاما قضى منها ما يقرب من 11 عاما.

ورحبت هيئة حقوق الإنسان السعودية بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.