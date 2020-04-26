السعودية

السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصَّر

26 أبريل 2020
السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر
السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر

قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، في بيان نقلا عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قُصـَّر.

وقال رئيس الهيئة، عواد العواد، في بيان إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام". 

وأضاف "بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث". 

وكانت قضية الفتى السعودي مرتجى قويريص، الذي اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما، أثارت انتقادات دولية، خاصة بعدما طالب الادعاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب سلسلة من الجرائم، بينها مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن السلطات حكمت عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 12 عاما قضى منها ما يقرب من 11 عاما. 

ورحبت هيئة حقوق الإنسان السعودية بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة. 

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.

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السعودية تخفف إجراءات الحظر باستثناء مكة

26 أبريل 2020
بلغ عدد الإصابات بالسعودية 16 ألف حالة بفيروس كورونا
بلغ عدد الإصابات بالسعودية 16 ألف حالة بفيروس كورونا

خففت السعودية الأحد القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء مدينة مكة المكرمة.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد وحتى يوم 13 مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأبقى على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة وأحياء محددة في مدن أخرى.
وقرر الملك كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، وبينها محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وبدأت دول خليجية مؤخرا تخفيف إجراءات الحد من التنقل مع بداية شهر رمضان الجمعة الماضي.
وسجلت المملكة أعلى معدل إصابات بين دول الخليج وصل إلى أكثر من 16 ألف حالة، وأكبر عدد من الوفيات وهو 136.

وكانت السعودية علقت العمرة وأوقفت الرحلات الجوية وطلبت التريث قبل بدء التخطيط لأداء الحج في يوليو المقبل، ما يوحي باحتمال إلغاء المناسك هذا العام في ظل تفشي الفيروس.