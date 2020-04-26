مدرب المنتخب السعودي يتخذ قرارا بشأن راتبه

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار السبت تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر: "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

وعلّق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قائلا "شكرا لك المدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين، مشاركتك في جهودك ضد كوفيد-19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي وابق في أمان".

كما علق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا".

وجا قرار رونار (50 عاما) بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع رونار أواخر يوليو الماضي لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.