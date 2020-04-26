السعودية

مدرب المنتخب السعودي يتخذ قرارا بشأن راتبه

26 أبريل 2020
Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Morocco - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 20, 2018 Morocco coach…
Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Morocco - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 20, 2018 Morocco coach Herve Renard REUTERS/Christian Hartmann

 أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار السبت تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر: "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

وعلّق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قائلا "شكرا لك المدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين، مشاركتك في جهودك ضد كوفيد-19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي وابق في أمان".

كما علق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا".

وجا قرار رونار (50 عاما) بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع رونار أواخر يوليو الماضي لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.

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السعودية

السعودية تلغي الجلد

24 أبريل 2020
استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة
استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة

 أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها رويترز الجمعة أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.

وأشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة.

وقالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة".

والجلد عقوبة شائعة في القانون السعودي ولطالما آثار تطبيقها انتقادات دولية للمملكة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وكان القضاء السعودي قضى في حق المدون رائف بدوي في نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات وألف جلدة بعد إدانته بتهمة "الإساءة للإسلام".

وتلقى بدوي 50 جلدة في يناير 2015، لكن تم تعليق باقي حصص الجلد الأسبوعية بعد حملة احتجاج عالمية.

وكان بدوي طلب على مدونته على الإنترنت إنهاء نفوذ رجال الدين في المملكة السعودية التي تتبع المذهب الوهابي.