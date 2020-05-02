السعودية

موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية"

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية
انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية

خفضت موديز الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند "‭A1‬‬"، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة "التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع" ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

وزادت  السعودية، العضو في منظمة الدول المصدّرة "أوبك"، إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في مارس وأبريل وعرضت تخفيضات كبيرة ردا على رفض روسيا خفض صادراتها لرفع الأسعار.

وتسبّبت هذه الخطوة بتراجع كبير في أسواق الطاقة حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، في وقت كانت السعودية تستعرض قوتها المالية لتؤكد أنها على النقيض من منافسيها قادرة على تحمّل الأسعار المنخفضة لسنوات.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على التطورات لرويترز  إن ترامب قال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية في الثاني من أبريل إنه إذا لم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض إنتاج النفط فلن يكون بوسعه منع أعضاء مجلس الشيوخ من سن تشريع لسحب القوات الأميركية من المملكة.

وفي 12 أبريل وتحت ضغط من ترامب وافقت أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم خارج الولايات المتحدة على أكبر تخفيض في الإنتاج على الإطلاق. فقد قلصت أوبك وروسيا ومنتجون متحالفون معهما الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا أي حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن

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انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية
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موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية"

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عربي ودولي

ترحيب إسرائيلي وسعودي بقرار ألمانيا بشأن حزب الله

الحرة / وكالات - واشنطن
30 أبريل 2020
نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على جمعيات مساجد مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة
نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على جمعيات مساجد مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة

لقي قرار الحكومة الألمانية الخميس حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا واعتباره منظمة إرهابية خارجة عن القانون ترحيبا إسرائيليا وسعوديا.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس إن  ألمانيا تنضم في هذا القرار إلى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول في أمريكا اللاتينية التي قد اتخذت سابقا هذه الخطوة. 

وأضاف أنه يجب على كل الدول المحبة للسلام أن تدين المنظمات الإرهابية وأن تمتنع عن تقديم أي دعم لها، سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

من جانبها رحبت السعودية بقرار السلطات الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها، وفق ما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في الوكالة أن الوزراة نوهت بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.

 وقالت وزارة الداخلية الألمانية الخميس إن ألمانيا حظرت كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية، وهي خطوة لطالما طالبت بها إسرائيل والولايات المتحدة.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر على جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد يعتقد مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة.

وذكرت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن