السعودية تعلن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

نقلت وكالة الأنباء السعودية ليل السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بالسماح بتشغيل المصانع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية، بثلث طاقتها ودخول المدراء والمهندسين والعاملين وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.
مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية : السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) May 2, 2020
وكانت الوكالة قد غردت قبل ذلك بقرار تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، باستثناء عمليات الشحن ونقل البضائع.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) May 2, 2020
مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة #الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.#واس_عام
كما غردت الوكالة بقرار رفع الإجراءات الاحترازية المتبعة في حي الأثير الواقع في الدمام اعتبارا من يوم الأحد، مع السماح لسكان الحي بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.
مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة #الدمام اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.#كلنا_مسؤول#واس_عام pic.twitter.com/YxW63JcwsQ— واس العام (@SPAregions) May 2, 2020