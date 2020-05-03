السعودية

السعودية تعلن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
يحظر القرار خروج العاملين من المدينة حتى إشعار آخر.
يحظر القرار خروج العاملين من المدينة حتى إشعار آخر.

نقلت وكالة الأنباء السعودية ليل السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بالسماح بتشغيل المصانع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية، بثلث طاقتها ودخول المدراء والمهندسين والعاملين وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وكانت الوكالة قد غردت قبل ذلك بقرار تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، باستثناء عمليات الشحن ونقل البضائع.

كما غردت الوكالة بقرار رفع الإجراءات الاحترازية المتبعة في حي الأثير الواقع في الدمام اعتبارا من يوم الأحد، مع السماح لسكان الحي بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

الحرة / وكالات - واشنطن

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السعودية

إجراءات "صارمة ومؤلمة" في السعودية لمكافحة كورونا

رويترز
02 مايو 2020
تسعى السعودية لمواجهة أزمتها بكافة السبل الممكنة.
تسعى السعودية لمواجهة أزمتها بكافة السبل الممكنة.

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن السعودية ستتخذ "إجراءات صارمة ومؤلمة" للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا"، وذلك في مقابلة أجراها مع تلفزيون العربية يوم السبت.

وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة".

وتعيش السعودية ما بين أزمة تفشي فيروس كورونا على أراضيها، وأزمة أخرى نجمت عن تدهور أسعار النفط التي زادت العبء عليها.

وكانت مؤسسة "موديز" للاستثمار قد خفضت الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن المؤسسة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند "‭A1‬‬"، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة "التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع" ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

وزادت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدّرة "أوبك"، إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في مارس وأبريل وعرضت تخفيضات كبيرة ردا على رفض روسيا خفض صادراتها لرفع الأسعار.

وتسبّبت هذه الخطوة بتراجع كبير في أسواق الطاقة حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، في وقت كانت السعودية تستعرض قوتها المالية لتؤكد أنها على النقيض من منافسيها قادرة على تحمّل الأسعار المنخفضة لسنوات.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على التطورات لرويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية في الثاني من أبريل إنه إذا لم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط فلن يكون بوسعه منع أعضاء مجلس الشيوخ من سن تشريع لسحب القوات الأميركية من المملكة.

وفي 12 أبريل وتحت ضغط من ترامب وافقت أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم خارج الولايات المتحدة على أكبر تخفيض في الإنتاج على الإطلاق. فقد قلصت أوبك وروسيا ومنتجون متحالفون معهما الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا أي حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.

رويترز