السعودية

السعودية.. منظمة حقوقية تكشف اعتقال نجل الملك عبدالله وتتحدث عن التفاصيل

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
فندق الريتز كارلتون بالرياض
فندق الريتز كارلتون بالرياض

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ نحو ستة أسابيع.

ونقلت المنظمة عن مصدر على صلة بعائلة الأمير المعتقل قوله "في 27 مارس 2020، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ورفضت السلطات الكشف عن مكانه أو وضعه".

وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان نشر على موقعها الرسمي أن السلطات كانت قد اعتقلت سابقا الأمير فيصل في نوفمبر 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض".

وأشار المصدر، بحسب المنظمة، إلى أن "السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، لكنها فرضت حظرا تعسفيا على سفره".

وتابع أن "قوات الأمن وصلت في 27 مارس 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب".

وقال المصدر إن "أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكل إخفاء قسريا".

وذكرت المنظمة أن "قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج إنه "رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح".

أشارت تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا إلى السلطات السعودية "استهدفت" أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة. 

ففي 15 أبريل 2020، نشر حساب "تويتر" موثق للأميرة بسمة بنت سعود، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في "سجن الحائر" جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور، حسب المنظمة.

وأضافت أن "التغريدات اختفت بعد عدة ساعات"، مشيرة إلى أنه في 5 مايو ذكرت "وكالة فرانس برس" أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

وتابعت "في أوائل مارس 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو 2017، وبعد ذلك وضع تحت الإقامة الجبرية الطويلة".

وذكر بيج أن "من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين".

واختتم "يدل اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة".

الحرة - واشنطن

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تداول عشرات المغردين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "سحل مواطن مصري في السعودية" بعد دعوته إلى التظاهر أمام سفارة بلاده في جدة للضغط عليها من أجل تسريع إجراءات إعادته إلى مصر وسط تفشي كورونا.

المغرد السعودي تركي الشلهوب نشر الفيديو في تغريدة عبر حسابه الرسمي، منتقدا "الطريقة المهينة" التي جرى بها اعتقال المواطن المصري، وقال إن الأخير تم تحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته بعد مطالبته بالاحتجاج أمام سفارة بلاده في المملكة.

ويظهر في الفيديو شخص مقيد اليدين يتم سحبه من قدميه دون أن تظهر هوية من يقوم بسحبه. وخلال ذلك يسمع صراخ الرجل وهو يقول أنه "لم يكن يقصد".

ونشر مغردون مقطع فيديو آخر قالوا إنه للمواطن المصري وهو يدعو المقيمين من أبناء بلده إلى التظاهر أمام قنصلية مصر في جدة، مشيرا إلى القيام بذات الشيء الذي قام به مصريون في الكويت عندما تظاهروا أمام سفارة بلادهم من أجل ترحيلهم بسبب كورونا.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صدقية الفيديو الذي يتداوله المغردون. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة العربية السعودية على ما يتداولونه.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#سحل_مصري_في _السعودية"، وندد مغردون بطريقة اعتقال المواطن المصري وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.

وفي تعليقه على الحادثة، قال مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، إن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري "مفبرك وغير صحيح تماما" وإن القصد منه "إشعال الفتنة".

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل.

وأوضح "عويس" أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر "مخالف حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم." حسب تعبيره.

وأضاف أن قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة تتابعان الوضع.