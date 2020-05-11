السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وتضاعف ضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، الاثنين، اتخاذ المملكة عددا من الإجراءات للحد من تفاقم الآثار السلبية لجائحة كورونا، ومن ضمنها إيقاف بدل غلاء المعيشة، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الجدعان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أهمية الإجراءات التي تستهدف "حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية".



وبيّن الوزير الجدعان أن التحديات التي فرضتها الأزمة "أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل".

وأكد وزير المالية السعودي "وجوب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وأوضح الجدعان أن الإجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي و"شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (2020)".

وأضاف أنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

وختم الجدعان بأن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون" مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، بحسب تعبيره.