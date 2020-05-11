السعودية

السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وتضاعف ضريبة القيمة المضافة

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
تراجع الطلب العالمي على النفط أضر باقتصاد السعودية
تراجع الطلب العالمي على النفط أضر باقتصاد السعودية

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، الاثنين، اتخاذ المملكة عددا من الإجراءات للحد من تفاقم الآثار السلبية لجائحة كورونا، ومن ضمنها إيقاف بدل غلاء المعيشة، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الجدعان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أهمية الإجراءات التي تستهدف "حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية".

وبيّن الوزير الجدعان أن التحديات التي فرضتها الأزمة "أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل".

وأكد وزير المالية السعودي "وجوب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وأوضح الجدعان أن الإجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي و"شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (2020)".

وأضاف أنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

وختم الجدعان بأن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون" مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، بحسب تعبيره.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

People eat their Iftar meal provided by a group of volunteers in a damaged neighbourhood, amid fear for the coronavirus disease…
من زاوية أخرى

الأسد الذي هو حاصل جمع كيم مع كاليغولا
تراجع الطلب العالمي على النفط أضر باقتصاد السعودية
السعودية

السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وتضاعف ضريبة القيمة المضافة

قوات الأمن التونسية تقول إنها أحبطت مخططا إرهابيا غربي البلاد
تونس

تونس تعلن إحباط "مخطط إرهابي" غربي البلاد

العفو الدولية تقول إن روسيا وسوريا ارتكبتا انتهاكات في إدلب ترقى إلى جرائم حرب
سوريا

موسكو ودمشق ارتكبتا "جرائم حرب" في إدلب.. تقرير جديد للعفو الدولية

اكتشفت فرنسا الفيروس في أواخر يناير قبل أي دولة أخرى في أوروبا
أزمة كورونا

رغم المخاطر.. فرنسا ترفع إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا

تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا
منوعات

بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث قد لا تعود إلى مهامها العامة لـ"سنوات"

تدرس الحكومة العراقية اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة
أزمة كورونا

استطلاع: كورونا يرفع معدلات الحب والبطالة في العراق

السعودية

بعد جدل "سحل مصري في السعودية".. مسؤول يروي التفاصيل ويشكك بالفيديو

09 مايو 2020
عنصران من الشرطة السعودية - أرشيف
لم تصدر تعليقات رسمية على الحادثة من القاهرة أو الرياض

تداول عشرات المغردين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "سحل مواطن مصري في السعودية" بعد دعوته إلى التظاهر أمام سفارة بلاده في جدة للضغط عليها من أجل تسريع إجراءات إعادته إلى مصر وسط تفشي كورونا.

المغرد السعودي المعارض تركي الشلهوب نشر الفيديو في تغريدة عبر حسابه الرسمي، منتقدا "الطريقة المهينة" التي جرى بها اعتقال المواطن المصري، وقال إن الأخير تم تحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته بعد مطالبته بالاحتجاج أمام سفارة بلاده في المملكة.

ويظهر في الفيديو شخص مقيد اليدين يتم سحبه من قدميه دون أن تظهر هوية من يقوم بسحبه. وخلال ذلك يسمع صراخ الرجل.

ونشر مغردون مقطع فيديو آخر قالوا إنه للمواطن المصري وهو يدعو المقيمين من أبناء بلده إلى التظاهر أمام قنصلية مصر في جدة، مشيرا إلى القيام بذات الشيء الذي قام به مصريون في الكويت عندما تظاهروا أمام سفارة بلادهم من أجل ترحيلهم بسبب كورونا.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صدقية الفيديو الذي يتداوله المغردون. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة العربية السعودية على ما يتداولونه.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#سحل_مصري_في _السعودية"، وندد مغردون بطريقة اعتقال المواطن المصري وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.

وفي تعليقه على الحادثة، قال مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، إن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري "مفبرك وغير صحيح تماما" وإن القصد منه "إشعال الفتنة".

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل.

وأوضح "عويس" أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر "مخالف حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم." حسب تعبيره.

وأضاف أن قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن القاهرة تتابع الوضع عبر السفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة.