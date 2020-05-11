السعودية

السعودية ستخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافي

الحرة / وكالات - واشنطن
11 مايو 2020
لسعودية تقرر تخفيض إنتاجها النفطي
لسعودية تقرر تخفيض إنتاجها النفطي

أعلنت السعودية، الاثنين، أنها تعتزم خفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي اعتبارا من يونيو، وذلك في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع الأسعار في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

وقال مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية إن وزارة الطاقة "وجهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا".

وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلس" الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض نحو 4.8 ملايين برميل مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو سبعة ملايين و492 ألف برميل.

كما وجهت الوزارة الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري عن المستوى المستهدف وهو ثمانية ملايين و492 ألف برميل يوميا، بالتوافق مع زبائنها.

وأكد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي "تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية".

وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تراجع أسعار النفط وإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وبينها تعليق مناسك العمرة التي تدر عليها الملايين سنويا.

وفي وقت سابق، قررت المملكة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة بدءا من الأول من شهر يوليو". 

وسجلت الرياض عجزا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3 في المئة هذا العام.

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 39 ألفا في المملكة توفي منهم 246، وبدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 أبريل إلى 1912 إصابة يوم الأحد وحده.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قد قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

تراجع أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط الاثنين، تراجعا بأكثر من واحد في المئة، حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7 في المئة إلى 30.46 دولارا للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين في المئة إلى 24.25 دولارا للبرميل.

واقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية، أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.

وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، "ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية".

وأضاف "إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود"، وأردف أن برنت قد يظل مدعوما عند 30 دولارا للبرميل.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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السعودية

السعودية ستخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافي

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اليمن

التحالف السعودي يقر بـ"أخطاء" في غارة جوية على صعدة

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
الحرب في اليمن مستمرة منذ خمس سنوات
الحرب في اليمن مستمرة منذ خمس سنوات

أقر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين بوقوع "أخطاء" في غارة نفذتها طائرة تابعة له على سوق في صعدة في ديسمبر الماضي وأدت الى مقتل مالا يقل عن 17 مدنيا. 

وأصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية بشأن الاتهامات الموجهة لقوات التحالف باستهداف "سوق الرقو"، بمديرية منبه، بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في مديرية سحار بصعدة، وقصف منزل بمنطقة "محديدية" بمديرية باقم. 

وكان التحالف قد استحدث هذا الفريق، تحت ضغط دولي، ليحقق بشكل مستقل، حسب ما يقول، في تصرفات عناصره في النزاع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات في اليمن.

ومنذ بدء علمياته في اليمن في مارس 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده الرياض بالتسبب بمقتل مئات المدنيين في غارات أصابت اهدافا مدنية في البلد الفقير.

وكان التحالف تدخل في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء.

وقتل في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ أول ضربات التحالف أكثر من عشرة آلف شخص بينهم أكثر من ألفي طفل، بحسب الامم المتحدة.

سوق الرقو بصعدة

حقق الفريق في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن صدر في 25 ديسمبر الماضي بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا)، من بينهم 12 مواطنا أثيوبيا، وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين في 24 من الشهر ذاته. 

وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث  إنه في ذلك اليوم، رصدت إحدى نقاط المراقبة الحدودية تسلل عناصر مقاتلة إلى داخل الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، "ولم يكن ممكنا التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس". 

وأضاف التقرير أن قوات التحالف نفذت "رماية غير مباشرة بثلاث قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف". 

وقال الفريق المشترك إنه "يرجح سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو)"، مشيرا إلى أن "سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة". 

وعرض الفريق قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على سوق الرقو محل الادعاء.

قاربي صيد 

كانت منظمة هويمن رايتس ووتش في 21 أغسطس الماضي أفادت بأن قوات التحالف البحرية هاجمت قاربي صيد قرب جزيرة (زقر) قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في منتصف نفس الشهر. 

وقال الفريق المشترك في بيانه الاثنين إن قوات التحالف رصدت زوارق تتجه نحو قافلة سفينة حربية وناقلة نفط في 18 أغسطس وأصدرت تحذيراتها لكن اثنين منها لم يستجيبا للتحذيرات فأطلقت النيران، من خلال استخدام رشاش من على طائرة.   

وأضاف الفريق المشترك لتقييم الحوادث إنه "توصل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع (الزورقين) الذين كانا يشكلان خطرا على القافلة لأنهما كانا قد وصلا إلى مسافة قريبة من القافلة البحرية". 

قصف منزل

ورد الفريق المشترك على تقريرين من فريق الخبراء المعني باليمن وكذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان حول غارة جوية استهدفت فندقا داخل سوق ليلي مزدحم في ي مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل أكثر من (50) رجلاً مدنيأً، وجرح (50) آخرين في الأول من نوفمبر 2017. 

وأقر التحالف بصحة الحدث واستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، لكنه قال إن المبنى المستهدف كان يتواجد به خبراء صواريخ باليستية من ضمنهم قيس القمنطار، "ونتج عن العملية مقتله وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة". 

وأضاف التقرير أن الفريق المشترك توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف التي "اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار التوقيت المناسب للاستهداف الساعة الثانية بعد منتصف الليل حيث تغلق الأسواق وتقل حركة المدنيين".  
 

الحرة - واشنطن