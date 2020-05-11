السعودية ستخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافي

أعلنت السعودية، الاثنين، أنها تعتزم خفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي اعتبارا من يونيو، وذلك في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع الأسعار في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

وقال مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية إن وزارة الطاقة "وجهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا".

وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلس" الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض نحو 4.8 ملايين برميل مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو سبعة ملايين و492 ألف برميل.

كما وجهت الوزارة الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري عن المستوى المستهدف وهو ثمانية ملايين و492 ألف برميل يوميا، بالتوافق مع زبائنها.

وأكد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي "تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية".

وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تراجع أسعار النفط وإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وبينها تعليق مناسك العمرة التي تدر عليها الملايين سنويا.

وفي وقت سابق، قررت المملكة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة بدءا من الأول من شهر يوليو".

وسجلت الرياض عجزا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3 في المئة هذا العام.

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 39 ألفا في المملكة توفي منهم 246، وبدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 أبريل إلى 1912 إصابة يوم الأحد وحده.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قد قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

تراجع أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط الاثنين، تراجعا بأكثر من واحد في المئة، حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7 في المئة إلى 30.46 دولارا للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين في المئة إلى 24.25 دولارا للبرميل.

واقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية، أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.

وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، "ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية".

وأضاف "إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود"، وأردف أن برنت قد يظل مدعوما عند 30 دولارا للبرميل.