"القرارات الجديدة" تشعل مواقع التواصل في السعودية

تفاعل السعوديون بحذر مع قرارات الحكومة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

ودشن نشطاء وسم #القرارات_الجديده للتفاعل مع الإجراءات الحكومية وأصبح الأكثر انتشارا على موقع تويتر، حيث عبر كثيرون عن استيائهم منها، في حين دافع البعض عنها، لكنها أدت في الوقت ذاته إلى تساؤلات حول أوجه الإنفاق في المملكة.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن القرارات الأخيرة ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة.

تأثير قوي

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءا من الأول من يوليو، وهي إجراءات رأى البعض أنها ذات "تأثير قوي للغاية" على كثير من الأسر وستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المعيشة.

#القرارات_الجديده



كم عدد الاسر اللي راح تتضرر ويمكن تتشتت بسبب ارتفاع الاسعار



اذا الواحد يقول نفقه البزر بالشرع ماتتعدى ٤٠٠ ريال

كم شخص عنده عائله واطفال واحتياجات مايعلم فيها غير الله

💔لاحول ولاقوة الابالله



انتم عايشين في نعيم يمكن ١٥٪ ماتشوفها كثير ياوزير الماليه — ...غياب 🍂 (@303030ha) May 11, 2020

#القرارات_الجديده

مساكين الأمهات اللي يصرفون على اطفال

لو يعفونهم من إيقاف بدل غلا المعيشه

احنا رجال ونتحمل لكن ام الاطفال ضعيفه

وانا وقفت بنفسي على حالات صعبه إيجار ومصاريف وأكثرهن متعففات الله يرزقهن من واسع فضله. — F..\☕(تابعني /اتابعك) (@Fasal353) May 11, 2020

ورأى نشطاء أنه كان يجب القيام بخطوات استباقية قبل رفع ضريبة القيمة المضافة لتحقيق الأمان، مثل تخفيض فواتير الخدمات والإيجارات وأقساط البنوك.

تقشف وزيادة ضريبة تحتاج تأمين شامل وخصخصة او توسع وتوظيف قوي بقطاع التعليم والطب

وإلا

ستعاني المستشفيات والمدارس الحكومية من اعداد تفوق طاقتها بعجز العديد من الاسر عند الدفع والتخلي عن الخدمات التي بمقابل#المعيشة #القرارات_الجديده #كلنا_معك_ياوطننا #خادم_الحرمين_الشريفين — اسهم ابن الوطن (@tsst4224) May 11, 2020

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الاجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة "انخفاض حاد في الإيرادات النفطية" مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

تساؤلات عن أوجه الإنفاق

ودفعت القرارات الجديدة بعض السعوديين إلى التساؤل عن أوجه إنفاق المملكة. واستنكر البعض التبرع لمنظمات دولية ورأوا أن بلادهم أولى بهذه المبالغ.

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق إنّ السعوديين بدأوا "يشعرون بالتأثير الاقتصادي للفيروس بشكل مباشر".

وأضافت "في ظل المعاناة يأتي مزيد من التدقيق في إنفاق الدولة".

وقد تؤدي إجراءات التقشف إلى انتقادات لاستراتيجية الحكومة في السنوات الأخيرة والتي قامت على استثمار مليارات الدولارات لاستضافة فاعليات فنية ورياضية وسياحية ضخمة في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد.

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة قررت "إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية".

وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط



"أزمة أثرت على الجميع"

في المقابل رأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يحدث في المملكة ليس ببعيد عما يحدث في دول العالم الأخرى.

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره

نحمد الله و نشكره صرفت الدولة مليارات في الازمة هذي و لسنا بمعزل عن العالم و الدولة تراعي المواطن قبل كل شيء مهما تم حسمه خلال الفترة القادمة راح تنزل اسعار سلع كثيرة ولا راح يكون فيه ضرر كبير.#القيمة_المضافة #القرارات_الجديده — أحمد بن صالح الشهري MBS (@ahmedalshehri12) May 11, 2020

#القرارات_الجديده المملكة ما قصرت في مواجهة هذا الوباء والامر طبيعي في ان تحصل هذه الاجراءات الاقتصادية pic.twitter.com/Sv3G8bkP6I — لطيـفة ️ (@ltefahal3olah) May 11, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل تغريدة مطولة تشيد بما تفعله الحكومة السعودية من خفض للإنفاق لتستمر في دفع الرواتب بدلا من الاستغناء عن الموظفين وزيادة نسب البطالة كما حدث في الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وسجلت الرياض عجزا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2,3 في المئة هذا العام.

وقال الجدعان إنه يتوقع أن تخسر الرياض نصف مدخولها من النفط الذي يساهم بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة، بعدما انخفضت أسعار النفط بنسبة الثلثين منذ بداية العام، مشيرا إلى أنّ الرياض ستقترض ما يقرب من 60 مليار دولار هذا العام لسد العجز في الميزانية.

وبحسب الجدعان، فإنّ "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

وقال "إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث".

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 41 ألفا في المملكة توفي منهم 255، وقد بدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 أبريل إلى 1966 إصابة الاثنين.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

