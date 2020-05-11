السعودية

"القرارات الجديدة" تشعل مواقع التواصل في السعودية

الحرة / خاص - واشنطن
11 مايو 2020
السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النط
السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط

تفاعل السعوديون بحذر مع قرارات الحكومة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

ودشن نشطاء وسم #القرارات_الجديده للتفاعل مع الإجراءات الحكومية وأصبح الأكثر انتشارا على موقع تويتر، حيث عبر كثيرون عن استيائهم منها، في حين دافع البعض عنها، لكنها أدت في الوقت ذاته إلى تساؤلات حول أوجه الإنفاق في المملكة. 

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن القرارات الأخيرة ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة. 

تأثير قوي

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءا من الأول من يوليو، وهي إجراءات رأى البعض أنها ذات "تأثير قوي للغاية" على كثير من الأسر وستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المعيشة. 

 

ورأى نشطاء أنه كان يجب القيام بخطوات استباقية قبل رفع ضريبة القيمة المضافة لتحقيق الأمان، مثل تخفيض فواتير الخدمات والإيجارات وأقساط البنوك. 

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الاجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة "انخفاض حاد في الإيرادات النفطية" مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

تساؤلات عن أوجه الإنفاق

ودفعت القرارات الجديدة بعض السعوديين إلى التساؤل عن أوجه إنفاق المملكة.  واستنكر البعض التبرع لمنظمات دولية ورأوا أن بلادهم أولى بهذه المبالغ. 

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق إنّ السعوديين بدأوا "يشعرون بالتأثير الاقتصادي للفيروس بشكل مباشر".

وأضافت "في ظل المعاناة يأتي مزيد من التدقيق في إنفاق الدولة".

وقد تؤدي إجراءات التقشف إلى انتقادات لاستراتيجية الحكومة في السنوات الأخيرة والتي قامت على استثمار مليارات الدولارات لاستضافة فاعليات فنية ورياضية وسياحية ضخمة في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد.

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة قررت "إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية".

وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط


"أزمة أثرت على الجميع"

في المقابل رأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يحدث في المملكة ليس ببعيد عما يحدث في دول العالم الأخرى. 

وتداول رواد مواقع التواصل تغريدة مطولة تشيد بما تفعله الحكومة السعودية من خفض للإنفاق لتستمر في دفع الرواتب بدلا من الاستغناء عن الموظفين وزيادة نسب البطالة كما حدث في الصين والولايات المتحدة الأميركية. 

وسجلت الرياض عجزا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2,3 في المئة هذا العام.

وقال الجدعان إنه يتوقع أن تخسر الرياض نصف مدخولها من النفط الذي يساهم بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة، بعدما انخفضت أسعار النفط بنسبة الثلثين منذ بداية العام، مشيرا إلى أنّ الرياض ستقترض ما يقرب من 60 مليار دولار هذا العام لسد العجز في الميزانية.

وبحسب الجدعان، فإنّ "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

وقال "إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث".

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 41 ألفا في المملكة توفي منهم 255، وقد بدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 أبريل إلى 1966 إصابة الاثنين.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.
 

الحرة / خاص - واشنطن

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السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النط
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"القرارات الجديدة" تشعل مواقع التواصل في السعودية

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اليمن

التحالف السعودي يقر بـ"أخطاء" في غارة جوية على صعدة

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
الحرب في اليمن مستمرة منذ خمس سنوات
الحرب في اليمن مستمرة منذ خمس سنوات

أقر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين بوقوع "أخطاء" في غارة نفذتها طائرة تابعة له على سوق في صعدة في ديسمبر الماضي وأدت الى مقتل مالا يقل عن 17 مدنيا. 

وأصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية بشأن الاتهامات الموجهة لقوات التحالف باستهداف "سوق الرقو"، بمديرية منبه، بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في مديرية سحار بصعدة، وقصف منزل بمنطقة "محديدية" بمديرية باقم. 

وكان التحالف قد استحدث هذا الفريق، تحت ضغط دولي، ليحقق بشكل مستقل، حسب ما يقول، في تصرفات عناصره في النزاع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات في اليمن.

ومنذ بدء علمياته في اليمن في مارس 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده الرياض بالتسبب بمقتل مئات المدنيين في غارات أصابت اهدافا مدنية في البلد الفقير.

وكان التحالف تدخل في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء.

وقتل في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ أول ضربات التحالف أكثر من عشرة آلف شخص بينهم أكثر من ألفي طفل، بحسب الامم المتحدة.

سوق الرقو بصعدة

حقق الفريق في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن صدر في 25 ديسمبر الماضي بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا)، من بينهم 12 مواطنا أثيوبيا، وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين في 24 من الشهر ذاته. 

وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث  إنه في ذلك اليوم، رصدت إحدى نقاط المراقبة الحدودية تسلل عناصر مقاتلة إلى داخل الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، "ولم يكن ممكنا التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس". 

وأضاف التقرير أن قوات التحالف نفذت "رماية غير مباشرة بثلاث قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف". 

وقال الفريق المشترك إنه "يرجح سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو)"، مشيرا إلى أن "سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة". 

وعرض الفريق قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على سوق الرقو محل الادعاء.

قاربي صيد 

كانت منظمة هويمن رايتس ووتش في 21 أغسطس الماضي أفادت بأن قوات التحالف البحرية هاجمت قاربي صيد قرب جزيرة (زقر) قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في منتصف نفس الشهر. 

وقال الفريق المشترك في بيانه الاثنين إن قوات التحالف رصدت زوارق تتجه نحو قافلة سفينة حربية وناقلة نفط في 18 أغسطس وأصدرت تحذيراتها لكن اثنين منها لم يستجيبا للتحذيرات فأطلقت النيران، من خلال استخدام رشاش من على طائرة.   

وأضاف الفريق المشترك لتقييم الحوادث إنه "توصل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع (الزورقين) الذين كانا يشكلان خطرا على القافلة لأنهما كانا قد وصلا إلى مسافة قريبة من القافلة البحرية". 

قصف منزل

ورد الفريق المشترك على تقريرين من فريق الخبراء المعني باليمن وكذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان حول غارة جوية استهدفت فندقا داخل سوق ليلي مزدحم في ي مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل أكثر من (50) رجلاً مدنيأً، وجرح (50) آخرين في الأول من نوفمبر 2017. 

وأقر التحالف بصحة الحدث واستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، لكنه قال إن المبنى المستهدف كان يتواجد به خبراء صواريخ باليستية من ضمنهم قيس القمنطار، "ونتج عن العملية مقتله وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة". 

وأضاف التقرير أن الفريق المشترك توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف التي "اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار التوقيت المناسب للاستهداف الساعة الثانية بعد منتصف الليل حيث تغلق الأسواق وتقل حركة المدنيين".  
 

الحرة - واشنطن