السعودية

أرامكو السعودية تتوقع سنة صعبة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
أرامكو تعلن زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا
أرامكو تعلن زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة جرّاء انخفاض أسعار الخام، متوقّعة أن تؤثر أزمة كوفيد-19 على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية "تداول" في ديسمبر الماضي بعدما باعت 1,5 بالمئة من أسهمها، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ تراوحت بين 25,6 و29,44 مليار دولار.

وواجهت الشركة منذ ادراجها تحدّيات كبرى في الأسواق العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته في مارس الماضي فيما كان انتشار فيروس كورونا المستجد يتسبّب بإغلاقات وتوقف رحلات جوية وحظر تجول حول العالم.

وهبط النفط مجددا في إبريل وتراجع خام تكساس إلى المنطقة الحمراء للمرة الأولى في التاريخ بعدما اضطر المنتجون للدفع للمشترين للتخلص من كميات كبرى في ظل عدم وجود مواقع تخزين كافية.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول إن "العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفید-19)"، معتبرا أنه "یجب علينا أن نتكیف مع هذه التطورات شديدة التعقید والمتغيرة بوتيرة سريعة".


وتتوقّع الشركة أن يؤثّر تراجع الطلب العالمي على الخام على ما تبقى من العام 2020.

وقال الناصر "بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة"، لكنه ذكر انه "على المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية".

وقالت المجموعة إن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت في تقرير أن أداء الربع الأول من عام 2020 تأثر بانخفاض حجم الطلب العالمي على الخام، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط "واستمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير والكیمیائیات".

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. 

وتراجعت الأسعار مجددا في إبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصّل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية خلال حرب الأسعار إلى مستوى 12,3 ملايين برميل وهو مستوى قياسي، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في أيار/مايو الحالي بفعل اتفاق خفض الانتاج. 

وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في يونيو ليصل إلى 7,5 ملايين برميل يوميا وهو الأدنى منذ نحو عقدين، في محاولة لرفع الأسعار عبر التخفيف من الضغط على المخزونات في مرحلة من الطلب الضعيف، حسبما أعلنت وزارة الطاقة الاثنين.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 9,7 ملايين برميل بموجب اتفاق سابق لخفض الانتاج انتهت مدته مع بداية إبريل.

وسجلت جميع شركات النفط الكبرى تقريبا خسائر في الربع الاول من 2020، لكن أرامكو ترتكز على كلفة الانتاج المنخفضة لتحقيق الأرباح.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على المؤسسات في عدن وتعلن الإدارة الذاتية
عربي ودولي

الحكومة اليمنية: سنتصدى للتمرد المسلح في الجنوب

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية
اقتصاد

الصين تعفي بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية إضافية

ترامب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة تطورات أزمة كورونا
أميركا

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية بيانات ترامب الضريبية

أرامكو تعلن زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا
السعودية

أرامكو السعودية تتوقع سنة صعبة

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الفنان المصري أحمد الرافعي أثناء تجسيده شخصية عمر سرور
منوعات

جسد شخصية إرهابية في مسلسل مصري.. ممثل يثير الجدل: متطرف مثل الشخصية

هجمات سيبرانية متبادلة بين إيران وإسرائيل
عربي ودولي

حادثة البارجة الإيرانية ليست منفصلة.. حرب من نوع آخر تشتعل في الشرق الأوسط

السعودية

"القرارات الجديدة" تشعل مواقع التواصل في السعودية

الحرة / خاص - واشنطن
11 مايو 2020
السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النط
السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط

تفاعل السعوديون بحذر مع قرارات الحكومة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

ودشن نشطاء وسم #القرارات_الجديده للتفاعل مع الإجراءات الحكومية وأصبح الأكثر انتشارا على موقع تويتر، حيث عبر كثيرون عن استيائهم منها، في حين دافع البعض عنها، لكنها أدت في الوقت ذاته إلى تساؤلات حول أوجه الإنفاق في المملكة. 

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن القرارات الأخيرة ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة. 

تأثير قوي

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءا من الأول من يوليو، وهي إجراءات رأى البعض أنها ذات "تأثير قوي للغاية" على كثير من الأسر وستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المعيشة. 

 

ورأى نشطاء أنه كان يجب القيام بخطوات استباقية قبل رفع ضريبة القيمة المضافة لتحقيق الأمان، مثل تخفيض فواتير الخدمات والإيجارات وأقساط البنوك. 

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الاجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة "انخفاض حاد في الإيرادات النفطية" مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

تساؤلات عن أوجه الإنفاق

ودفعت القرارات الجديدة بعض السعوديين إلى التساؤل عن أوجه إنفاق المملكة.  واستنكر البعض التبرع لمنظمات دولية ورأوا أن بلادهم أولى بهذه المبالغ. 

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق إنّ السعوديين بدأوا "يشعرون بالتأثير الاقتصادي للفيروس بشكل مباشر".

وأضافت "في ظل المعاناة يأتي مزيد من التدقيق في إنفاق الدولة".

وقد تؤدي إجراءات التقشف إلى انتقادات لاستراتيجية الحكومة في السنوات الأخيرة والتي قامت على استثمار مليارات الدولارات لاستضافة فاعليات فنية ورياضية وسياحية ضخمة في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد.

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة قررت "إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية".

وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط


"أزمة أثرت على الجميع"

في المقابل رأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يحدث في المملكة ليس ببعيد عما يحدث في دول العالم الأخرى. 

وتداول رواد مواقع التواصل تغريدة مطولة تشيد بما تفعله الحكومة السعودية من خفض للإنفاق لتستمر في دفع الرواتب بدلا من الاستغناء عن الموظفين وزيادة نسب البطالة كما حدث في الصين والولايات المتحدة الأميركية. 

وسجلت الرياض عجزا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2,3 في المئة هذا العام.

وقال الجدعان إنه يتوقع أن تخسر الرياض نصف مدخولها من النفط الذي يساهم بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة، بعدما انخفضت أسعار النفط بنسبة الثلثين منذ بداية العام، مشيرا إلى أنّ الرياض ستقترض ما يقرب من 60 مليار دولار هذا العام لسد العجز في الميزانية.

وبحسب الجدعان، فإنّ "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

وقال "إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث".

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 41 ألفا في المملكة توفي منهم 255، وقد بدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 أبريل إلى 1966 إصابة الاثنين.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.
 

الحرة / خاص - واشنطن