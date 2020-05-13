السعودية

السعودية تفرض حظر تجول كامل طيلة عطلة عيد الفطر

رويترز
13 مايو 2020
سيتم فرض حظر تجول كامل في السعودية من 23 إلى 27 من مايو 
سيتم فرض حظر تجول كامل في السعودية من 23 إلى 27 من مايو 

 قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من مايو بعد نهاية شهر رمضان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

كانت السعودية قد فرضت في السابق حظر التجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففت الإجراءات مع بداية رمضان.

ولم تخفف السلطات إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في بعض المناطق التي اكتشفت بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى االثلاثاء 42925 إصابة بالفيروس و264 وفاة.

وهذه أكبر أرقام بين دول الخليج العربية الست التي سجلت إجمالا أكثر من 107 آلاف إصابة و582 وفاة بالفيروس.

رويترز

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السعودية

حياتي في الرياض.. مساعدة لأميرة سعودية تكشف تفاصيل مخيفة

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض

كشفت مساعدة شخصية سابقة لأميرة سعودية عن تجربة صعبة عاشتها خلال فترة عملها القصيرة في الرياض وقالت إنها اضطرت إلى اتباع قائمة بروتوكولات من أربع صفحات، وأقرت في مقال نشرته في موقع التايمز البريطاني، بأنها سعت إلى الوظيفة بسبب الراتب المغري لكنها كانت تجهل تماما ما كان ينتظرها.

وقالت البريطانية كاثرين كولمان، إنها اختارت العمل في الرياض لأنها كانت تبحث عن مغامرة، كما أن الدخل المرتفع وفرصة عيش مغامرة بعد قضائها سنوات في إدارة مشروعها الشخصي في مجال القطع الأثرية، كانا محفزين على مضيها قدما.

لكن المرأة، لم تكن مستعدة لما شهدته خلال فترة عملها التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر كما تقول، وتحدثت في مقالها عن "العقاب الجسدي الذي كان يتعرض له خدم الأميرة التي لم تكشف عن اسمها، والذين تشير إليهم بالحيوانات".

وأوضحت كولمان، التي كان من بين مهامها إدارة فريق عمل مكمل من الفلبينيات، أنه طلب منها "لاحقا تولي دور تأديبهن إذا خالفن أيا من قواعد الأميرة المضنية".

ولأن الخدم في أسفل السلم الهرمي للعاملين مع كبار الخدم والمساعدين الشخصيين والمعلمين والمربيات فوقهم، لم يسمح لهن حتى بإخراج قمامة الأميرة من دون إذنها.

كولمان قالت إنها كانت ملزمة باتباع قواعد خاصة بها مفصلة في القائمة المؤلفة من أربع صفحات، وشملت وفق ما كتبته "عدم مجادلة أي شخص من الأسرة المالكة حتى إذا كنت على حق، لا تدر ظهرك لهم أبدا، لا علاقات حميمية، ولا لتكوين صداقات مع الموظفين".

وذكرت في مقالها أنها اضطرت للعمل حتى الساعة الرابعة فجرا خلال رحلة إلى باريس، وطلب منها تنظيف حمامات الأميرة وغسل ملابسها بيديها والتي شملت خمس بلات في اليوم، على حد قولها.

كولمان التي قبلت بوظيفتي كبيرة الخدم (بتلر) والمساعدة الشخصية قبل خمسة أعوام، زعمت أنه جرى تحذيرها من أنها "إذا انتهكت أيا من قواعد المملكة وألقي عليها القبض، لن تكون السلطات السعودية ملزمة بإبلاغ سفارة بلادها كما أنه لن يكون من حقها الحصول على تمثيل قانوني".

وتزعم المرأة أنها  شاهدت خلال فترة عملها، صورا لإصابات لحقت بخدم بعد تعرضهم لعقاب جسدي، وقالت إنها شعرت عندها "بالاشمئزاز".

وبعد فترة وجيزة، ازداد استياء الموظفة البريطانية من مشغلتها، وبعد ثلاثة أشهر من عقد عمل مدته عام، وقع خلاف بين الطرفين.

فقد اكتشفت الأميرة أن مساعدتها الشخصية "لم تكن تؤدب فريق العاملين وفقا لتعليماتها المحددة" على حد قول كولمان التي ذكرت في مقالها "في هذه المناسبة بالذات، تم العثور على وعاء صغير يحتوي على سكر في إحدى غرفهن. طلبت مني أن أعاقبهن من خلال تشتيت متعلقاتهن في جميع أنحاء الأرض وتغطيتها في عجينة مصنوعة من السكر والماء".

وقالت إنه بدلا "من اتباع تعليمات الأميرة، لم أستخدم خليط الماء والسكر، لكن وضعت أغراضهن على أسرتهن. وفجأة كل غضبها انصب علي".

في اليوم التالي، وبحسب رواية كولمان، تم إرسالها من أجل "الخضوع لتقييم نفسي ومن دون تفسير". في تلك اللحظة أدركت أن الأميرة "التي بالكاد تغادر غرفة نومها، تجد تسلية في القسوة".

وعندما اتخذت كولمان قرارا سريعا بمغادرة السعودية، تبين لها أنها عاجزة عن الفرار من دون تصريح خروج من مشغلها. كما أنها لم تستطع كسر عقدها من دون مواجهة دفع غرامة قدرها 4000 دولار، بالإضافة إلى احتمال دفع ما تبقى من العمولة بسبب وكالة التوظيف التي ساعدتها في الحصول على العمل.

أمام الأبواب المغلقة، قررت التلاعب بمشغلتها من أجل إنهاء العقد والحصول على تصريح الخروج. وقالت إنها هددت الأميرة بأنها ستشكيها لشقيقها الطيب والذي كان وليها، وأنها ستبلغه بمدى قسوتها.

وأوضحت كولمان للأميرة أنها لن تطلب عقد لقاء مع شقيقها إذا سمحت لها بالعودة إلى بلادها من دون أي عواقب.

وبعد ساعتين من نقاشهما، تلقت الموظفة البريطانية ظرفا يحتوي على تأشيرة خروج وعادت إلى وطنها في اليوم التالي.

وأقرت في مقالها بأن "توديع طاقم العاملين، في ظل إدراكي أنهم لا يملكون وسيلة للهروب، كان أحد أصعب الأشياء التي كان علي القيام بها. ومع ذلك كنت أعلم أن علي المغادرة - من أجل سلامتي العقلية وبقائي" على قيد الحياة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن