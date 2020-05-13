السعودية

"الصفقة المسيئة".. رسالة من خطيبة خاشقجي إلى مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
خديجة جينكيز تكتب رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل الإنكليزي
خديجة جينكيز تكتب رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل الإنكليزي

كتبت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جينكيز، رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، تطلب منهم التفكير فيما إذا كان الاستحواذ السعودي الوشيك على النادي يشكل "السبيل الصحيح للخروج من اليأس" بالنسبة لهم ولمدينتهم. 

تواجه الصفقة التي ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 370 مليون دولار والتي سيستحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة على 80 في المئة من أسهم نيوكاسل، معارضة من منظمات حقوقية التي تنتقد سجل السعودية في هذا المجال.

ومن أبرز تلك القضايا التي تثار، جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث توجه للحصول على وثائق من أجل زواجه من خطيبته الذي كان مفترضا أن يتم بعد أيام على ذلك. ووجهت السلطات التركية تهم القتل إلى 20 مشتبها بينهم مساعدان سابقان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جينكيز ناشدت أنصار النادي الإنكليزي، أن ينظروا في تداعيات عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية. وقالت في رسالتها "أكتب إليكم اليوم في وقت حاسم في تاريخ ناديكم الشهير"، مضيفة "ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم المطلق للسعودية، يسعى إلى الاستيلاء على ناديكم مقابل مبلغ مالي ضخم".

وأوضحت في رسالتها "أعلم أن الكثير منكم يغريهم عرضه من أجل الخروج من الوضع الصعب الذي يشل ناديكم منذ سنوات عديدة"، وأضافت "لكن ولي العهد متهم بإصدار أوامر اغتيال جمال. وأظهرت جميع التحقيقات ذات المصداقية مسؤوليته. لم يحاكل في بلاده لأنه يسيطر عليه بقبضة من حديد".

وتابعت "مناشدتي اليوم هي أن تفكروا فيما إذا كانت الموافقة على عرض محمد بن سلمان هو فعلا السبيل الصحيح لخروج ناديكم ومدينتكم من اليأس. كيف يمكن لشخص تنبغي محاكمته بتهمة القتل أن يسيطر على ناديكم. وعلينا أيضا ألا ننسى أن اغتيال جمال هو بين العديد من الفظائع التي أمر بها ولي العهد ودائرته الداخلية".

وجاء في الرسالة أيضا أن "قواعد الدوري الممتاز لا تسمح لولي العهد بتملك النادي والتحكم فيه. يجب علينا جميعا الحرص على أن هذه المعايير العالية لا يتم الدوس عليها. رجاء النظر إلى أين ينقلكم هذا الاستحواذ خلال الأشهر والسنوات القادمة كناد قد يصبح 'موطنا' لأولئك الذين يتهمون بالقتل والتعذيب، والتنافس إلى الأبد على مجد الكرة تحت سحابة مظلمة ومشؤومة".

وقالت "لاينبغي أن يكون ذلك إرث ومصير نادي نيوكاسل. وأنتم بصفتكم مشجعين مخلصين لديكم رأي كبير في الأمر. أناشدكم جميعا بأن تتحدوا لحماية ناديكم ومدينتكم المحبوبين من ولي العهد ومن حوله. إنهم يتخذون هذه الخطوة ليس لمساعدتكم وليس مع أخذ أفضل مصالحكم في الاعتبار، وإنما فقط لخدمة أنفسهم. لن تكون قلوبهم بصدق في النادي الذي يعني كل شيء بالنسبة لكم. أدعوكم إلى إيصال هذه الرسالة بصوت عال وواضع إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وإدارة ناديكم وزعماء مدينتكم والعالم. صوتكم سيكون قويا جدا".

وختمت جينكيز رسالتها بالقول إن "الآن هو الوقت المناسب  للوقوف سويا من أجل اللعبة ومن أجل ناديكم ومدينتكم وبلادكم من أجل إغلاق الباب أمام هذه الصفقة المسيئة. إنها ليست شريان حياة لناديكم، بل أسوأ نتيجة ممكنة لنا جميعا".

وكانت خطيبة خاشقجي قد دعت نادي نيوكاسل ورابطة الدوري الإنكليزي في الـ10 من مايو الجاري، إلى "تغليب القيم الأخلاقية على الربح المادي" فيما يتعلق بالصفقة السعودية.

وقالت جنكيز في تصريحات لـهيئة الإذاعة البريطانية "رسالتي لإدارة نيوكاسل وصناع القرار، هي ضرورة تغليب القيم الأخلاقية، وليس فقط المصالح المالية والسياسية. لا يمكن للمال أن يشتري كل شيء في العالم. لذلك فإن الرسالة التي ستوجه لأشخاص مثل ولي العهد السعودي مهمة جدا". 

ورفضت رابطة الدوري الإنكليزي التعليق، وفق ما أوردته BBC.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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السعودية

"الصفقة المسيئة".. رسالة من خطيبة خاشقجي إلى مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

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السعودية

كُشف اسمه بالخطأ.. من هو مساعد أحمد الجراح وما دوره في هجمات 11 سبتمبر؟

13 مايو 2020
تحيي ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أمام النص الذي أقيم لإحياء هذه ذكراهم
تحيي ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أمام النص الذي أقيم لإحياء هذه ذكراهم

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عن طريق الخطأ اسم مسؤول سابق في السفارة السعودية يشتبه في أنه ساعد اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة المتورطين في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

ووفقًا لموقع ياهو نيوز، تم ارتكاب الخطأ في ملف قدم ردا على دعوى قضائية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر الذين اتهموا الحكومة السعودية بالتواطؤ في تلك الهجمات.

في الوثيقة ، التي تم تقديمها في نيسان ولكن أزيل عنها الختم الأسبوع الماضي، نسي المحامون حجب اسم "مساعد أحمد الجراح"، الذي عمل في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة عامي 1999 و2000.

واشتبهت السلطات في أن الجراح، الذي لا يُعرف مكان وجوده حاليا، أمر شخصين بمساعدة نواف الحازمي وخالد المحضار على الاستقرار في الولايات المتحدة قبل الهجمات.

وشارك الحازمي والمهدار في اختطاف طائرة خطوط أميركان أيرلاينز التي هاجمت مقر البنتاغون،ما أسفر عن مقتل 125 شخصا.

في الإعلان، الذي قدمته جيل سانبورن، مساعدة مدير قسم مكافحة الإرهاب في الـ"أف بي آي"، أشارت إلى تقرير يعود إلى عام 2012، خضع للتنقيح بشكل كبير، لكنه أظهر شخصين ربما كانا مرتبطين بالحكومة السعودية.

وكانت السلطات الأميركية قد حققت مع فهد الثميري وعمر البيومي لمساعدتهما الخاطفين، بينما تم حجب اسم رجل ثالث، ولكن يعتقد أنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في الرياض.

وتشتبه السلطات الأميركية في أن الجراح هو "الرجل الثالث".

في ذلك الوقت، كان الثميري، مسؤول الشؤون الإسلامية السعودية ورجل الدين الراديكالي، يعمل إماما لمسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، وكان البيومي يشتبه في كونه عميلا للحكومة السعودية.

وفقًا لتقرير عام 2012، كشف عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي عن "أدلة" على أن الثميري وبيومي كانا قد كلفا من قبل شخص آخر بمساعدة الخاطفين.

في إحدى الحالات، اكتشف المحققون أن الحازمي والمحضار سافرا إلى لوس أنجلوس في يناير 2000.

بمجرد وصولهم إلى لوس أنجلوس، وجد لهم البيومي شقة، وأقرضهم نقودا وأقاموها بحسابات مصرفية، وفقا لياهو.

ويمثل تصريح سانبورن أول تأكيد علني على أن "الرجل الثالث" كان دبلوماسيا سعوديا.
وبحسب ياهو، يوفر الإعلان تأكيدا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقدون أنهم اكتشفوا صلة بين الخاطفين والسفارة السعودية في العاصمة.

وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفدرالي أكد أن الكشف عن اسم المسؤول قد تم عن طريق الخطأ، فمن المحتمل أن يطرح الإعلان أسئلة تتعلق بالصلات السعودية المحتملة بالهجمات الإرهابية.

ونفت الحكومة السعودية مرارا أي تورط لها في الهجمات.

ولم يجد تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي" الهجمات التي دبرها تنظيم القاعدة، لكن اللجنة أشارت أيضا إلى "احتمال" أن تكون مؤسسات خيرية ترعاها الحكومة السعودية قد قامت بذلك.

بريت إيجلسون، المتحدث باسم عائلات 11 سبتمبر، والذي قُتل والده في الهجمات، قال لياهو " هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملاً على تورط السعودية".

كان إيجلسون جزءًا من دعوى قضائية طويلة الأمد تتهم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم للهجمات.

وأضاف إيغلسون أن الدعوى "تبين أن هناك تسلسلا هرميا للقيادة قادم من السفارة السعودية إلى وزارة الشؤون الإسلامية [في لوس أنجلوس] إلى الخاطفين".

في العام الماضي، التقى 25 ناجيا من 11 سبتمبر وأقارب الناجين بالرئيس دونالد ترامب في 11 سبتمبر.

في اليوم التالي ، كشف المدعي العام بيل بار عن اسم الرجل الثالث لمحاميي الناجين ولكن لم يتم الكشف عن اسمه علنا.