"الصفقة المسيئة".. رسالة من خطيبة خاشقجي إلى مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

كتبت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جينكيز، رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، تطلب منهم التفكير فيما إذا كان الاستحواذ السعودي الوشيك على النادي يشكل "السبيل الصحيح للخروج من اليأس" بالنسبة لهم ولمدينتهم.

تواجه الصفقة التي ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 370 مليون دولار والتي سيستحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة على 80 في المئة من أسهم نيوكاسل، معارضة من منظمات حقوقية التي تنتقد سجل السعودية في هذا المجال.

ومن أبرز تلك القضايا التي تثار، جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث توجه للحصول على وثائق من أجل زواجه من خطيبته الذي كان مفترضا أن يتم بعد أيام على ذلك. ووجهت السلطات التركية تهم القتل إلى 20 مشتبها بينهم مساعدان سابقان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جينكيز ناشدت أنصار النادي الإنكليزي، أن ينظروا في تداعيات عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية. وقالت في رسالتها "أكتب إليكم اليوم في وقت حاسم في تاريخ ناديكم الشهير"، مضيفة "ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم المطلق للسعودية، يسعى إلى الاستيلاء على ناديكم مقابل مبلغ مالي ضخم".

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 13, 2020

وأوضحت في رسالتها "أعلم أن الكثير منكم يغريهم عرضه من أجل الخروج من الوضع الصعب الذي يشل ناديكم منذ سنوات عديدة"، وأضافت "لكن ولي العهد متهم بإصدار أوامر اغتيال جمال. وأظهرت جميع التحقيقات ذات المصداقية مسؤوليته. لم يحاكل في بلاده لأنه يسيطر عليه بقبضة من حديد".

وتابعت "مناشدتي اليوم هي أن تفكروا فيما إذا كانت الموافقة على عرض محمد بن سلمان هو فعلا السبيل الصحيح لخروج ناديكم ومدينتكم من اليأس. كيف يمكن لشخص تنبغي محاكمته بتهمة القتل أن يسيطر على ناديكم. وعلينا أيضا ألا ننسى أن اغتيال جمال هو بين العديد من الفظائع التي أمر بها ولي العهد ودائرته الداخلية".

وجاء في الرسالة أيضا أن "قواعد الدوري الممتاز لا تسمح لولي العهد بتملك النادي والتحكم فيه. يجب علينا جميعا الحرص على أن هذه المعايير العالية لا يتم الدوس عليها. رجاء النظر إلى أين ينقلكم هذا الاستحواذ خلال الأشهر والسنوات القادمة كناد قد يصبح 'موطنا' لأولئك الذين يتهمون بالقتل والتعذيب، والتنافس إلى الأبد على مجد الكرة تحت سحابة مظلمة ومشؤومة".

وقالت "لاينبغي أن يكون ذلك إرث ومصير نادي نيوكاسل. وأنتم بصفتكم مشجعين مخلصين لديكم رأي كبير في الأمر. أناشدكم جميعا بأن تتحدوا لحماية ناديكم ومدينتكم المحبوبين من ولي العهد ومن حوله. إنهم يتخذون هذه الخطوة ليس لمساعدتكم وليس مع أخذ أفضل مصالحكم في الاعتبار، وإنما فقط لخدمة أنفسهم. لن تكون قلوبهم بصدق في النادي الذي يعني كل شيء بالنسبة لكم. أدعوكم إلى إيصال هذه الرسالة بصوت عال وواضع إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وإدارة ناديكم وزعماء مدينتكم والعالم. صوتكم سيكون قويا جدا".

وختمت جينكيز رسالتها بالقول إن "الآن هو الوقت المناسب للوقوف سويا من أجل اللعبة ومن أجل ناديكم ومدينتكم وبلادكم من أجل إغلاق الباب أمام هذه الصفقة المسيئة. إنها ليست شريان حياة لناديكم، بل أسوأ نتيجة ممكنة لنا جميعا".

وكانت خطيبة خاشقجي قد دعت نادي نيوكاسل ورابطة الدوري الإنكليزي في الـ10 من مايو الجاري، إلى "تغليب القيم الأخلاقية على الربح المادي" فيما يتعلق بالصفقة السعودية.

وقالت جنكيز في تصريحات لـهيئة الإذاعة البريطانية "رسالتي لإدارة نيوكاسل وصناع القرار، هي ضرورة تغليب القيم الأخلاقية، وليس فقط المصالح المالية والسياسية. لا يمكن للمال أن يشتري كل شيء في العالم. لذلك فإن الرسالة التي ستوجه لأشخاص مثل ولي العهد السعودي مهمة جدا".

ورفضت رابطة الدوري الإنكليزي التعليق، وفق ما أوردته BBC.