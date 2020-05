"الصفقة المسيئة".. رسالة من خطيبة خاشقجي إلى مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

كتبت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جينكيز، رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، تطلب منهم التفكير فيما إذا كان الاستحواذ السعودي الوشيك على النادي يشكل "السبيل الصحيح للخروج من اليأس" بالنسبة لهم ولمدينتهم.

تواجه الصفقة التي ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 370 مليون دولار والتي سيستحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة على 80 في المئة من أسهم نيوكاسل، معارضة من منظمات حقوقية التي تنتقد سجل السعودية في هذا المجال.

ومن أبرز تلك القضايا التي تثار، جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث توجه للحصول على وثائق من أجل زواجه من خطيبته الذي كان مفترضا أن يتم بعد أيام على ذلك. ووجهت السلطات التركية تهم القتل إلى 20 مشتبها بينهم مساعدان سابقان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جينكيز ناشدت أنصار النادي الإنكليزي، أن ينظروا في تداعيات عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية. وقالت في رسالتها "أكتب إليكم اليوم في وقت حاسم في تاريخ ناديكم الشهير"، مضيفة "ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم المطلق للسعودية، يسعى إلى الاستيلاء على ناديكم مقابل مبلغ مالي ضخم".

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv