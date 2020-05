كارثة مزدوجة "توجه ضربة" لطموحات محمد بن سلمان

تسببت "الكارثة المزدوجة" المتمثلة بتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في أسوأ أزمة مالية تواجه المملكة العربية السعودية منذ عقود، مما قد "ينسف" طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وتشير الصحيفة إلى أن الأزمة غير المعتادة ضربت جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الذين هم في صميم طموحات محمد بن سلمان لتوجيه الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتتابع أن عجز الموازنة الآخذ في الاتساع ترك الحكومة أمام مهمة صعبة متمثلة في محاولة ضبط الإيرادات، وكبح الإنفاق وتقديم الدعم المالي للسعوديين الذين يعانون من إجراءات العزل منذ شهور.

Coronavirus & crashing oil prices are forcing harsh austerity measures in Saudi, where citizens are accustomed to government generosity. How will that play out? It's the largest Arab economy. By @kfahim https://t.co/kd10LOFSjj