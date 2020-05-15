بعد تعثر شراء نيوكاسل.. تقارير عن "اتصالات سرية" مع محمد بن سلمان من روما

قالت صحيفة بريطانية الجمعة إن مالك نادي روما الإيطالي اتصل بشكل سري بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعرض عليه بيع النادي بعد احتمالية فشل صفقة شراء نادي نيوكاسل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن جيمس بالوتا، وهو رجل أعمال أميركي من أصل إيطالي، طلب من شركة خاصة العثور على مشتر للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى بإيطاليا.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن بالوتا حصل على معلومات تفيد بأن صفقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل لم تتم الموافقة عليها، على الرغم من مرور خمسة أسابيع على تقديم طلب الشراء.

ويصر التقرير على أن ملاك روما لا يحاولون منافسة نيوكاسل، لكنهم ببساطة يخبرون ولي العهد أنهم مهتمون بعقد مزيد من المحادثات إذا تم رفض عرضه لشراء النادي الإنكليزي.

وكانت تقارير تحدثت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).

ويحاول بن سلمان الاستحواذ على 80 في المئة من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه، إلا أن الصفقة تتعرض لضغوط كثيرة من قبل بعض المنظمات الحقوقية، وقناة "بي إن سبورت" القطرية، التي تحظى بحقوق البث الحصري للمباريات مع اتهام المملكة بقرصنة مباريات البريميرليغ.

