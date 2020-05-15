السعودية

من حياة الفهد إلى الفوزان.. كاتب سعودي يطالب برمي "البرماوية" في البحر

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
الحملة تقول إن البورميين شكلوا عصابات إجرامية في مكة
الحملة تقول إن البورميين شكلوا عصابات إجرامية في مكة

أثار كاتب سعودي غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته برمي البورميين في البحر بذريعة تكوينهم لعصابات في مكة.

والبورميون هم من مسلمي بورما من أقلية الروهينغا الذين قدمو إلى السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي هربا من حملات اضطهاد تعرضوا لها في إقليم أراكان البورمي.

وطالب الكاتب السعودي سعود الفوزان في تغريدة على موقع تويتر برمي البورميين في البحر، لأنهم، حسب اتهامه، جعلوا مكة تعج بعصابتهم.

وجاءت تدوينة الكاتب ضمن تفاعله مع وسم "#رحيل_البرماويه_مطلب" الذي أطلقه سعوديون ضد البورميين الذين يعيشون في المملكة للمطالبة بترحيلهم من السعودية بذريعة تكوين العصابات وارتكاب الجرائم.

ورد هذا المغرد بالقول إن الحكمة خانته لقول مثل هذا الكلام:

وتسببت تدوينة الفوزان، الذي يعرف نفسه أنه كاتب زاوية في صحيفة الشرق السعودية، في غضب كبير على تويتر، واستغرب البعض أن يصدر مثل هذا الكلام من صحفي.

وبلغ الغضب حد تشبيه بعضهم للكاتب بهتلر.

وشبه مغرد آخر ما قاله الفوزان بتصريحات سابقة للممثلة الكويتية حياة الفهد طالبت فيها برمي الوافدين في البرّ أي في الصحراء.

يذكر أن البورميين من إثنية الروهينغا وعددهم حوالي المليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشيجع من السلطات آنذاك.

ويتعرض البورميون حاليا في بلادهم لاضطهاد من قبل السلطات البوذية التي طردت مئات الآلاف منهم خارج البلاد، أي أن فكرة ترحيلهم تضعهم في خطر.

الحرة - واشنطن

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من حياة الفهد إلى الفوزان.. كاتب سعودي يطالب برمي "البرماوية" في البحر

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منظمة العفو تناشد العاهل السعودي لإطلاق سراح ناشطات "شجاعات"

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات

جددت منظمة العفو الدولية  دعوتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.

 واعتقلت السلطات السعودية في 15 مايو 2018، عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان، لدفاعهن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي.

وقالت المنظمة إن الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، شهدت اعتقال المزيد من زميلاتهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولاتزال هؤلاء النسوة الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة."

وأضافت المنظمة أن العديد منهن يعانين من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي.

فيما لاتزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي.

وقالت المنظمة إنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار "حملة الإصلاح" في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن".

 ودعت المنظمة الرياض إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.

 وأكدت المنظمة إنه في الوقت الحالي، لا تزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة تحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين الـثلاث عشرة ناشطة، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

ورغم أن السلطات أفرجت مؤقتا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت بسبب عملهن الحقوقي.

ويتعلق الأمر بكل من إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، والدكتورة رقية المحارب، وشدن العنزي، والدكتورة عبير النمنكاني، والدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة، وفق ما نشرت المنظمة.

 وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 10 ناشطات تعرضن لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وأوضحت إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

الحرة - واشنطن