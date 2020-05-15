من حياة الفهد إلى الفوزان.. كاتب سعودي يطالب برمي "البرماوية" في البحر

أثار كاتب سعودي غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته برمي البورميين في البحر بذريعة تكوينهم لعصابات في مكة.

والبورميون هم من مسلمي بورما من أقلية الروهينغا الذين قدمو إلى السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي هربا من حملات اضطهاد تعرضوا لها في إقليم أراكان البورمي.

وطالب الكاتب السعودي سعود الفوزان في تغريدة على موقع تويتر برمي البورميين في البحر، لأنهم، حسب اتهامه، جعلوا مكة تعج بعصابتهم.

#رحيل_البرماويه_مطلب ليس فقط مطلب بل رميهم بالبحر هو المطلب/للأسف احترمناهم وقدرناهم واليوم جعلوا مكة تعج بعصاباتهم هؤلاء لا يستحقون الاحترام مع احترامي للامهات والأطفال منهم لأنهم بغنى عما يجري من جرائم البرماوية في مملكتنا الغالية — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 13, 2020

وجاءت تدوينة الكاتب ضمن تفاعله مع وسم "#رحيل_البرماويه_مطلب" الذي أطلقه سعوديون ضد البورميين الذين يعيشون في المملكة للمطالبة بترحيلهم من السعودية بذريعة تكوين العصابات وارتكاب الجرائم.

ورد هذا المغرد بالقول إن الحكمة خانته لقول مثل هذا الكلام:

مهما بلغ السؤء منهم، هناك إجراءات بالامكان اتباعها، وهناك أنظمة يمكن تطبيقها عليهم، ولكن رميهم في البحر! ! انت لم يخونك التعبير بل انت من خان الحكمة وابداء الرأي! — ali al.shaalan 🇸🇦 (@alialshaalan1) May 15, 2020

وتسببت تدوينة الفوزان، الذي يعرف نفسه أنه كاتب زاوية في صحيفة الشرق السعودية، في غضب كبير على تويتر، واستغرب البعض أن يصدر مثل هذا الكلام من صحفي.

في رمضان وفي العشر الأواخر يصدر من صحفي هذا الكلام وأسفا وأسفا..

كيف انزلقت رجولك في وحل الحسابات الوهميةوما يفترونه...



لاحول ولا قوة الا بالله

لاحول ولا قوة الا بالله



يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — أم القمرين§والصقرين (@umalqamarain1) May 14, 2020

وبلغ الغضب حد تشبيه بعضهم للكاتب بهتلر.

رميهم بالبحر ! منت صاحي ياهتلر ! https://t.co/YV97eHPhxl — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 14, 2020

وشبه مغرد آخر ما قاله الفوزان بتصريحات سابقة للممثلة الكويتية حياة الفهد طالبت فيها برمي الوافدين في البرّ أي في الصحراء.

حياة الفهد: نرميهم بالبر

سعود الفوزان: نرميهم بالبحر

مين سعيد الحظ اللي بيقول:

نرميهم بالجو عشان نختم المجالات كلها في مسلسل العنصرية الجديد https://t.co/hyUUdGKfKv — أحمد الطيب (@Altaye6) May 14, 2020

يذكر أن البورميين من إثنية الروهينغا وعددهم حوالي المليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشيجع من السلطات آنذاك.

ويتعرض البورميون حاليا في بلادهم لاضطهاد من قبل السلطات البوذية التي طردت مئات الآلاف منهم خارج البلاد، أي أن فكرة ترحيلهم تضعهم في خطر.