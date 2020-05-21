السعودية

صور جوية لأول منشأة نووية سعودية تثير مخاوف خبراء

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
تنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها
تنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها

تسارع السعودية لإكمال بناء أول مفاعل نووي في البلاد، وفق ما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي أثارت قلق خبراء الحد من التسلح لأن المملكة لم تطبق بعد قواعد المراقبة الدولية، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وتظهر الصور أن المملكة بنت سقفا فوق المنشأة قبل أن تضع قيد التنفيذ لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسمح للمفتشين بالتحقق المبكر من تصميم المفاعل.

وتنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها وليس بعد ذلك.

وأوضح التقرير أن التخلي عن المراقبة على الأرض إلى ما بعد اكتمال المفاعل سيكون خطوة غير عادية، وتكون المراقبة بموجب اللوائح أثناء البناء لضمان عدم استخدام البرامج الذرية المدنية لصنع الأسلحة.

وتعهدت السعودية مرارا وتكرارا بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال أيضا إن المملكة ستطور قنبلة إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.

واستنفرت تلك التصريحات التي أدلى بها في عام 2018 مجتمع الرصد النووي لعدم قدرته على الوصول إلى المواقع النووية في المملكة.

وفي حين أن السعودية منفتحة بشأن طموحاتها في توليد الطاقة النووية، لا يُعرف الكثير عن أنواع المراقبة التي تعتزم وضعها.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت رسالة إلى الرياض العام الماضي تحدد فيها متطلبات الوصول إلى التكنولوجيا الذرية الأميركية. والأساس لأي اتفاق هو عمليات تفتيش أكثر صرامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في فبراير الماضي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "المملكة العربية السعودية تدرك ما هي التزاماتها".  

ونقل التقرير عن متحدث باسم الوكالة أن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث غروسي، وأضاف أن دولا أخرى استكملت الانتقال إلى مراقبة أكثر صرامة بعد توسيع البرامج النووية.

ورغم أن السعودية تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها لا تزال مطالبة بتنفيذ قواعد الرصد بما يتماشى مع تطوير برنامجها النووي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

موطنا لتدريب الطيارين البحرية منذ عام 1941
أميركا

إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية في تكساس

A Lebanese police officer confronts a demonstrator during a protest against growing economic hardship in Beirut, Lebanon April…
من زاوية أخرى

للجوع حسابات أخرى 
Jordanian King Abdullah II gestures as he delivers a speech at the European Parliament, on January 15, 2020, in Strasbourg,…
من زاوية أخرى

الأردن وإسرائيل علاقات على حافة الهاوية
قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة
أزمة كورونا

بعد رصد "خصائص فريدة".. أول دراسة علمية تقول إن فيروس كورونا "مصنّع مخبريا"

تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن
أميركا

مليار دولار من أميركا للحصول على 300 مليون جرعة من "اللقاح البريطاني"

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 13 في المئة من المصابين في مصر، يعملون في المجال الصحي
مصر

"كارثة" في مصر.. الجيش الأبيض بدون "أسلحة"

تنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها
السعودية

صور جوية لأول منشأة نووية سعودية تثير مخاوف خبراء

اقتصاد

السعودية تزيح العراق في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا

رويترز
20 مايو 2020
ناقلة نفط في منطقة الخليج
ناقلة نفط في منطقة الخليج

قالت وكالة رويترز إن بيانات من مصادرها أظهرت أن "السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل"، بعد أن "جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا".

وانخفض العراق إلى المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، فيما حلت الإمارات ثالثا، بحسب رويترز التي قالت إن "شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، طلبت كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل، بعد أن قام البلدان "برفع إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي".

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات".

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الكساد الذي تسبب به فيروس كورونا، و"حرب الأسعار" بين روسيا والسعودية، إلى انخفاض أسعار النفط الشهر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

وحتى بعد تدخل ترامب في أوائل أبريل لإقناع كل من السعودية وروسيا ومنتجي نفط آخرين لتقليص إنتاجهم، فإن ذلك لم يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين الأوضاع، بعد أن تقلص الاستهلاك العالمي للنفط في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رويترز