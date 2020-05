خطيبة خاشقجي ترد على عائلته: لا عفو عن قاتليه ومن أمر بقتله

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، في تغريدة الجمعة، إن "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه"، وذلك ردا على تغريدة أطلقها الجمعة صلاح خاشجقي نجل الصحفي الراحل معلنا العفو عن قتلة والده.

وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يُعثر لها على أثر.

وأضافت خديجة جنكيز قولها "أنا وآخرون لن نتوقف حتى تحقيق العدالة لجمال".

Jamal Khashoggi has become an international symbol bigger than any of us, admired and loved. His ambush and heinous murder does not have a statue of limitations and no one has the right to pardon his killers.

I and others will not stop until we get #JusticeForJamal (1/2) pic.twitter.com/hX0kFRPNvr