نشر مقطعا مصورا لطفلة.. سعوديون يطالبون بالقبض على "المغتصب فهد"

تداول مغردون سعوديون الجمعة هاشتاغ "القبض_على_المغتصب_فهد" وقالوا إنه يشير لشخص قام بنشر فيديو لاعتداء جنسي على طفلة، ثم قام بحذف حسابه.
ويقول المغردون إن حسابا باسم "فهد" نشر مقطعا مصورا يظهر قيامه باغتصاب طفلة بدى وكأنها تحت تأثير المخدر، وبعدها بفترة وجيزة قام بحذف الفيديو واغلاق حسابه نتيجة الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.
وطالب مغردون السلطات بضرورة ملاحقة "المجرم" ومحاسبته وفق القانون.
#القبض_على_المغتصب_فهد كيف تاركيينن هذا المريضض المعتوهه فحاله وهو مروج ل شي مقزز زي البيدوفيليا؟ ماعندكم ضميرر؟؟حرفياً قلوبكم منزوع فيها الرحمه والانسانيه مو مصدقه انكم نازلين ل هذا المستوى!!— َ (@unsaintedweirdo) May 22, 2020
ودعا آخرون إلى تجريم هذه الأفعال، فيما انتقد البعض تهاون السلطات مع مثل هكذا جرائم.
الى الان لايوجد نص قانوني موحد وصريح لاغتصاب القصر في السعوديه والامر متروك لاجتهاد القاضي! #تجريم_البيدوفيليا #القبض_على_المغتصب_فهد https://t.co/jyEvUWXLuA— مرزوقه بنت مرزوق آل مرازيق (@De97__) May 22, 2020
ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية على ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.