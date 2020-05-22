السعودية

نشر مقطعا مصورا لطفلة.. سعوديون يطالبون بالقبض على "المغتصب فهد"

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض

تداول مغردون سعوديون الجمعة هاشتاغ "القبض_على_المغتصب_فهد" وقالوا إنه يشير لشخص قام بنشر فيديو لاعتداء جنسي على طفلة، ثم قام بحذف حسابه.

ويقول المغردون إن حسابا باسم "فهد" نشر مقطعا مصورا يظهر قيامه باغتصاب طفلة بدى وكأنها تحت تأثير المخدر، وبعدها بفترة وجيزة قام بحذف الفيديو واغلاق حسابه نتيجة الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

وطالب مغردون السلطات بضرورة ملاحقة "المجرم" ومحاسبته وفق القانون.

ودعا آخرون إلى تجريم هذه الأفعال، فيما انتقد البعض تهاون السلطات مع مثل هكذا جرائم.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية على ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.
 

الحرة - واشنطن

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نشر مقطعا مصورا لطفلة.. سعوديون يطالبون بالقبض على "المغتصب فهد"

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دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد

أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن والكويت وفلسطين وسوريا والوقف السني في العراق أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت قطر أول دولة خليجية تعلن أن الأحد هو أول أيام العيد.

وقبل ذلك وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

الحرة - واشنطن