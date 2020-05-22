نشر مقطعا مصورا لطفلة.. سعوديون يطالبون بالقبض على "المغتصب فهد"

أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن والكويت وفلسطين وسوريا والوقف السني في العراق أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت قطر أول دولة خليجية تعلن أن الأحد هو أول أيام العيد.

وقبل ذلك وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.