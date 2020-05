ماذا يعني عفو أبناء خاشقجي عن قتلة أبيهم؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن قتلة الصحفي جمال خاشقجي تجنبوا الإعدام بقرار عائلته العفو عنهم.

وأوضحت الصحيفة أن العفو، الذي يمكن بموجب نظام الشريعة الإسلامية السعودي أن يتجنب بواسطته قاتل مدان عقوبة الإعدام، يعد ضربة لمن يسعون إلى محاسبة المسؤولين والمنفذين لجريمة قتل خاشجقي.

ويثير العفو، الذي يعتبر منتقدون لولي العهد السعودي أنه تم بالإكراه، تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين عن المراهنة على التحول الاقتصادي في المملكة.

وكتب صلاح نجل خاشقجي على تويتر "نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي نعلن أننا عفونا عمن قتلوا والدنا – رحمه الله"

وبعد ساعات، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها لن تتوقف عن السعي للعدالة، وكتبت على تويتر: "لا يحق لأحد العفو عن القتلة. لن نعفو عن القتلة ولا عن الذين أمروا بالقتل".

Jamal Khashoggi has become an international symbol bigger than any of us, admired and loved. His ambush and heinous murder does not have a statue of limitations and no one has the right to pardon his killers.

