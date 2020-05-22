ماذا يعني عفو أبناء خاشقجي عن قتلة أبيهم؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن قتلة الصحفي جمال خاشقجي تجنبوا الإعدام بقرار عائلته العفو عنهم.

وأوضحت الصحيفة أن العفو، الذي يمكن بموجب نظام الشريعة الإسلامية السعودي أن يتجنب بواسطته قاتل مدان عقوبة الإعدام، يعد ضربة لمن يسعون إلى محاسبة المسؤولين والمنفذين لجريمة قتل خاشجقي.

ويثير العفو، الذي يعتبر منتقدون لولي العهد السعودي أنه تم بالإكراه، تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين عن المراهنة على التحول الاقتصادي في المملكة.

وكتب صلاح نجل خاشقجي على تويتر "نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي نعلن أننا عفونا عمن قتلوا والدنا – رحمه الله"

وبعد ساعات، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها لن تتوقف عن السعي للعدالة، وكتبت على تويتر: "لا يحق لأحد العفو عن القتلة. لن نعفو عن القتلة ولا عن الذين أمروا بالقتل".

Jamal Khashoggi has become an international symbol bigger than any of us, admired and loved. His ambush and heinous murder does not have a statue of limitations and no one has the right to pardon his killers.

I and others will not stop until we get #JusticeForJamal (1/2) pic.twitter.com/hX0kFRPNvr — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020

وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، في تقرير لها العام الماضي إن القتل كان على الأرجح إما خطة مدبرة أو مؤامرة لاختطاف خاشقجي مع خيار قتله، إن قاتليه سيكونون أحرارا".

وغردت على تويتر قائلةً: "هذه هي القطعة الأخيرة في لغز الإفلات من العقاب في السعودية، وهو العمل الأخير للمحاكاة الساخرة للعدالة التي لعبت أمام جمهور عالمي".

L’ #ArabieSaoudite a prouvé à maintes reprises qu'elle était incapable de rendre justice à #JamalKhashoggi. Cette annonce du pardon de la famille est l'acte final de la parodie de justice. Les tueurs seront libres. Exonérés. Tout comme les commanditaires au plus haut de l’Etat https://t.co/NVoN1nM0Qm — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) May 22, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن العفو الذي يجنب المدانين الإعدام بشكل عام، لا يمنع عنهم العقاب وفقاً للقانون السعودي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على كيفية عمل النظام القانوني في المملكة أن محكمة عليا ستصدر الحكم النهائي في النهاية .