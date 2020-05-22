السعودية

ماذا يعني عفو أبناء خاشقجي عن قتلة أبيهم؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
العفو الذي يجنب المدانين الإعدام بشكل عام، لا يمنع عنهم العقاب
العفو الذي يجنب المدانين الإعدام بشكل عام، لا يمنع عنهم العقاب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن قتلة الصحفي جمال خاشقجي تجنبوا الإعدام بقرار عائلته العفو عنهم.

وأوضحت الصحيفة أن العفو، الذي يمكن بموجب نظام الشريعة الإسلامية السعودي أن يتجنب بواسطته قاتل مدان عقوبة الإعدام، يعد ضربة لمن يسعون إلى محاسبة المسؤولين والمنفذين لجريمة قتل خاشجقي.

ويثير العفو، الذي يعتبر منتقدون لولي العهد السعودي أنه تم بالإكراه، تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين عن المراهنة على التحول الاقتصادي في المملكة.

وكتب صلاح نجل خاشقجي على تويتر "نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي نعلن أننا عفونا عمن قتلوا والدنا – رحمه الله"

وبعد ساعات، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها لن تتوقف عن السعي للعدالة، وكتبت على تويتر: "لا يحق لأحد العفو عن القتلة. لن نعفو عن القتلة ولا عن الذين أمروا بالقتل".

وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، في تقرير لها العام الماضي إن القتل كان على الأرجح إما خطة مدبرة أو مؤامرة لاختطاف خاشقجي مع خيار قتله، إن قاتليه سيكونون أحرارا".

وغردت على تويتر قائلةً: "هذه هي القطعة الأخيرة في لغز الإفلات من العقاب في السعودية، وهو العمل الأخير للمحاكاة الساخرة للعدالة التي لعبت أمام جمهور عالمي".

وأشارت الصحيفة إلى أن العفو الذي يجنب المدانين الإعدام بشكل عام، لا يمنع عنهم العقاب وفقاً للقانون السعودي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على كيفية عمل النظام القانوني في المملكة أن محكمة عليا ستصدر الحكم النهائي في النهاية .

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد

أعلنت السعودية رسميا أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت قطر أول دولة خليجية تعلن أن الأحد هو أول أيام العيد.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

الحرة - واشنطن