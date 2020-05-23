"حظر شعيب راشد".. إعلامي كويتي يشعل غضب سعوديين بتغريدة عن "عفو ابن خاشقجي"

أغضب إعلامي كويتي السعوديين بنشره تغريدة على تويتر يتفاعل فيها مع خبر عفو أسرة الصحفي جمال خاشقي عن القتلة.

وكتب شعيب راشد أن ابن خاشقجي أعلن العفو عمن قتلوا والده، فيما وزراة العدل السعودية أكدت في 2015 أنه لا يجوز العفو في القتل الغدر، في إشارة إلى استدارج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتساءل راشد: هل تَعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟

إبن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥:

لا يجوز العفو في القتل "الغدر".



والسؤال:

هل تَعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟ pic.twitter.com/HKa47tGhcH — شعيب راشد (@Sh3aib) May 22, 2020

وأثار ذلك حفيظة سعوديين بما فيهم إعلاميون هاجموا الإعلامي الكويتي، فيما أطلق آخرون هاشتاغ "#تبليك_شعيب_راشد" لحظر حسابه.

وكتب متخصص في الحوار الإعلامي ينتقد تدوينة راشد وينتقد "تدخله" في شأن يخص المملكة وعائلة القتيل.

هذا شأن يخص عائلة القتيل والمملكة خلك في امور دولتك وبرامجك اللي فيها طقطقه نصيحه ياشعيب وعيب والله يشترونك اللي انت اخبر وعارف مين بكم دينار وتصير مثل الاهبل اي كلمه يقولون لك تقول ابشروا .. السعودية اكلت من خيرها كثير — عمر الملحم MBS (@Omar_Almulhem) May 22, 2020

فيما وصف أحد الإعلاميين راشد بـ"المرتزق" مشيدا بنيل أبناء خاشقجي الثواب بعد قرار العفو عن القتلة.

ابناء #جمال_خاشقجي نالوا الاجر والمثوبه وانت وامثالك من المرتزقه نلتوا الخزي يافاشينيستا حمامات المطار👣#تبليك_شعيب_راشد

- pic.twitter.com/MXJGdQEBVH — خلف الدوسري (@kalafaldossry) May 23, 2020

وتوالت ردود أخرى غاضبة على تدوينة الإعلامي الكويتي.

تعودنا من السيد شعيب خفة الدم والتهريج الفكاهي الذي لا يمكن أن أتخيل شعبولا الكويت يخرج عن دور المنولوجست...

لربما خُيل له بأنه مؤثر ليتطرق لشئون دولة عظمى كبار زعماء دول العالم يقفون لقيادتها ...



أحذر يا فاشينيستا تتدخل في شئون المملكة نصيحة لأن ذلك خط أحمر عليك وعلى غيرك... pic.twitter.com/XyowlMpZuG — ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) May 23, 2020

وكان صلاح نجل خاشقجي أعلن العفو عن قتلة أبيه وقال عبر تويتر "نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي نعلن أننا عفونا عمن قتلوا والدنا – رحمه الله".

ويثير العفو، الذي يعتبر منتقدون لولي العهد السعودي أنه تم بالإكراه، تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين عن المراهنة على التحول الاقتصادي في المملكة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.