السعودية

"حظر شعيب راشد".. إعلامي كويتي يشعل غضب سعوديين بتغريدة عن "عفو ابن خاشقجي"

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
شعيب راشد
يثير العفو تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية

أغضب إعلامي كويتي السعوديين بنشره تغريدة على تويتر يتفاعل فيها مع خبر عفو أسرة الصحفي جمال خاشقي عن القتلة.

وكتب شعيب راشد أن ابن خاشقجي أعلن العفو عمن قتلوا والده، فيما وزراة العدل السعودية أكدت في 2015 أنه لا يجوز العفو في القتل الغدر، في إشارة إلى استدارج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتساءل راشد: هل تَعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟

وأثار ذلك حفيظة سعوديين بما فيهم إعلاميون هاجموا الإعلامي الكويتي، فيما أطلق آخرون هاشتاغ "#تبليك_شعيب_راشد" لحظر حسابه.

وكتب متخصص في الحوار الإعلامي ينتقد تدوينة راشد وينتقد "تدخله" في شأن يخص المملكة وعائلة القتيل.

فيما وصف أحد الإعلاميين راشد بـ"المرتزق" مشيدا بنيل أبناء خاشقجي الثواب بعد قرار العفو عن القتلة.

وتوالت ردود أخرى غاضبة على تدوينة الإعلامي الكويتي.

وكان صلاح نجل خاشقجي أعلن العفو عن قتلة أبيه وقال عبر تويتر "نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي نعلن أننا عفونا عمن قتلوا والدنا – رحمه الله".

ويثير العفو، الذي يعتبر منتقدون لولي العهد السعودي أنه تم بالإكراه، تساؤلات حول مصداقية العملية القضائية ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين عن المراهنة على التحول الاقتصادي في المملكة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

الحرة - واشنطن

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شعيب راشد
السعودية

"حظر شعيب راشد".. إعلامي كويتي يشعل غضب سعوديين بتغريدة عن "عفو ابن خاشقجي"

السعودية

فيديو يثير تفاعل المغردين في السعودية.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة خيرية
المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة خيرية

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وهو يحطم جهاز تلفزيون بسبب مباراة على "بلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على تويتر لمباراة ضد الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، ويظهر في الفيديو وهو يقدم على تحطيم الجهاز بعد تلقيه هدف.

وكتب المستشار السعودي  "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

وحقق الفيديو 3.5 مليون مشاهدة على تويتر، وآلاف المشاركات وعمليات إعادة التغريد.

وتفاعل السعوديون مع فيديو تحطيم جهاز التلفزيون، وانقسموا بين من انتقد آل الشيخ وبين من تلقى الأمر بروح الفكاهة.

 ومازح أحد المغردين المستشار السعودي بالقول "واضح الظلم التحكيمي".

فيما انتقد آخرون ما أقدم عليه، وعابوا عليه "تعصبه" في وقت يجب أن يكون فيه "قدوة للتسامح وتقبل الهزيمة وعدم التعصب".

يذكر أن المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية، وقال آل الشيخ إن المبادرة وفرت قرابة 30 منزلا لـ30 أسرة.

الحرة - واشنطن