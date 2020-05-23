السعودية

فيديو يثير تفاعل المغردين في السعودية.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة خيرية
المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة خيرية

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وهو يحطم جهاز تلفزيون بسبب مباراة على "بلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على تويتر لمباراة ضد الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، ويظهر في الفيديو وهو يقدم على تحطيم الجهاز بعد تلقيه هدف.

وكتب المستشار السعودي  "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

وحقق الفيديو 3.5 مليون مشاهدة على تويتر، وآلاف المشاركات وعمليات إعادة التغريد.

وتفاعل السعوديون مع فيديو تحطيم جهاز التلفزيون، وانقسموا بين من انتقد آل الشيخ وبين من تلقى الأمر بروح الفكاهة.

 ومازح أحد المغردين المستشار السعودي بالقول "واضح الظلم التحكيمي".

فيما انتقد آخرون ما أقدم عليه، وعابوا عليه "تعصبه" في وقت يجب أن يكون فيه "قدوة للتسامح وتقبل الهزيمة وعدم التعصب".

يذكر أن المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية، وقال آل الشيخ إن المبادرة وفرت قرابة 30 منزلا لـ30 أسرة.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق
العراق

العراق.. تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين والجهات المسؤولة

محمد زبير أحد ناجيين اثنين فقط من كارثة الطائرة الباكستانية
عربي ودولي

ناجيان فقط من ركاب الباكستانية المنكوبة.. زبير يروي لحظات الهروب من الموت

المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة خيرية
السعودية

فيديو يثير تفاعل المغردين في السعودية.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون

صورة هلال شوال يوم السبت كما بثها مركز الفلك الدولي
منوعات

عطارد والزهرة.. العيد بدأ السبت في دول إحداها عربية ومركز الفلك الدولي يفسر الخطأ

قطار "يوروستار" الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا
آخر الأخبار

"سنعاملهم بالمثل".. انزعاج فرنسي من قرار بريطانيا فرض حجر على الوافدين من الخارج

أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية
أزمة كورونا

عندما يكون جاهزا... من سيحصل على اللقاح المضاد لكورونا أولا؟

View of DirecTV broadcast satellite service provider logo at its headquarters in Caracas on May 19, 2020. - US…
آخر الأخبار

فنزويلا تستولي على ممتلكات شركة أميركية

السعودية

نشر مقطعا مصورا لطفلة.. سعوديون يطالبون بالقبض على "المغتصب فهد"

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
لم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية على ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة

تداول مغردون سعوديون الجمعة هاشتاغ "القبض_على_المغتصب_فهد" وقالوا إنه يشير لشخص قام بنشر فيديو لاعتداء جنسي على طفلة، ثم قام بحذف حسابه.

ويقول المغردون إن حسابا باسم "فهد" نشر مقطعا مصورا يظهر قيامه باغتصاب طفلة بدى وكأنها تحت تأثير المخدر، وبعدها بفترة وجيزة قام بحذف الفيديو واغلاق حسابه نتيجة الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

وطالب مغردون السلطات بضرورة ملاحقة "المجرم" ومحاسبته وفق القانون.

ودعا آخرون إلى تجريم هذه الأفعال، فيما انتقد البعض تهاون السلطات مع مثل هكذا جرائم.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية على ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.
 

الحرة - واشنطن