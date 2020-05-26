خطة من 3 مراحل.. السعودية تبدأ برفع الحظر المفروض داخل المملكة تدريجيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطة من 3 مراحل تهدف من خلالها إلى رفع الحظر المفروض داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فقد قررت السعودية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات ابتداءً من يوم الخميس المقبل، حيث سمحت بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وكذلك سمحت بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وفي المرحلة الثانية من الخطة، قررت المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



إضافة الى ما سبق قررت السعودية رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من الأحد 31 مايو مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.

وفي المرحلة الثالثة من خطة السعودية، قررت ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو، إعادة الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.



وقد أبقت السعودية منع العمرة والزيارة، الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.