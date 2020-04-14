رياضة

بعد كلمة ماكرون.. فرضيتان لاستئناف الدوري الفرنسي

14 أبريل 2020
نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه أمام بوردو في باريس- 23 فبراير 2020
نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه أمام بوردو في باريس- 23 فبراير 2020

سلـَّط إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد الحجر حتى 11 مايو وحظر جميع التجمعات العامة حتى منتصف يوليو، الضوء على فرضيتي استئناف الدوري المحلي لكرة القدم، إما في منتصف يوليو، أو في وقت أقرب لكن خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

ومن المؤكد أن الفرضية الثانية، التي سبق لرابطة دوري المحترفين أن رجحتها في بداية تفشي فيروس "كوفيد-19" في أوروبا، هي أقل ضررا على الأندية التي ستتمكن من تحصيل أموال حقوق النقل التلفزيوني المجمدة حاليا من قبل الشركات الناقلة.

لكنها لن تلقى بطبيعة الحال استحسان المشجعين، الذين انتقدوا الاثنين هذه الفرضية في بيان مشترك موقع من قبل 45 مجموعة منهم.

ويمكن للفاعلين في اللعبة، الذين ما زالوا مصممين في الغالب على إنهاء الموسم، أن يحققوا رغبتهم في حال رُفِعَ الحجر في 11 مايو.

في الواقع، لقد توقعوا، وفقا لمصادر مطلعة، إنهاء الموسم "أواخر يوليو"، مما يسمح ببدء الموسم الجديد في 23 أغسطس، مع ترك بضعة أسابيع من أجل الملحق الذي يحدد هوية الهابط إلى الدرجة الثانية والصاعد إلى الأولى، وإنهاء المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ).

وضمن التوجه ذاته، هناك إمكانية لتأخير استئناف الموسم حتى منتصف يونيو على أقصى تقدير، لكن من أجل استكمال المراحل العشر المتبقية من "ليغ 1"، يجب أن تقام مرحلتان كل أسبوع.

وإذا سمح بمعاودة التمارين اعتبارا من 11 مايو، أي موعد رفع الحجر الذي "لن يكون ممكنا إلا إذا استمرينا في التحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القواعد المفروضة وإذا واصل انتشار الفيروس فعليا تباطؤه" بحسب ما شدد ماكرون، فسيكون أمام اللاعبين بالتالي أربعة أسابيع على الأقل من أجل استعادة لياقتهم البدنية.

لكن تبقى مشكلة قرار فرنسا بإبقاء حدودها مع الدول غير الأوروبية مغلقة لما بعد 11 مايو "حتى إشعار آخر"، إذ ستؤخر عودة العديد من النجوم إلى فرنسا، ولا سيما من أميركا الجنوبية، وعلى رأسهم مهاجم باريس سان جرمان، حامل اللقب والمتصدر، البرازيلي نيمار.
 

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رياضة

"لست كيس بطاطا"..راكيتيتش ينتقد ناديه برشلونة

13 أبريل 2020
راكيتيتش ينتقد تعامل ناديه برشلونه معه
راكيتيتش ينتقد تعامل ناديه برشلونه معه

 انتقد لاعب وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش أسلوب النادي الكتالوني في التعامل معه في الآونة الأخيرة والسعي لإجباره على الرحيل عن صفوفه في العام الماضي.

وراكيتيتش يلعب لبرشلونة منذ 2014 لكنه أصبح خارج التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي في ظل انضمام لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج وشارك أساسيا فقط في عشر من 27 مباراة خاضها الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال راكيتيتش (32 عاما) في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الموندو ديبورتيفو المحلية ”أتفهم الموقف لكني لست مجرد كيس من البطاطا يمكنك التصرف به كما تشاء.“

وأضاف ”أريد التواجد في مكان أشعر فيه بأنني محل ترحيب واحترام. وإذا ما توفر هذا هنا فسيسعدني ذلك وإذا ما توفر هذا في مكان آخر فسأكون أنا من يقرر إلى أين أتوجه وليس غيري.“

وأكد راكيتيتش أنه رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا في العام الماضي في إطار صفقة لإعادة البرازيلي نيمار إلى برشلونة.

كما تحدث أيضا عن شعوره بخيبة الأمل نتيجة خروجه من التشكيلة الأساسية هذا الموسم لكنه أكد على رغبته في البقاء حتى نهاية عقده في 2021 وهو ما يعني عدم قدرة الفريق على الحصول على أي مبلغ مقابل رحيله.