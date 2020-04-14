بعد كلمة ماكرون.. فرضيتان لاستئناف الدوري الفرنسي

سلـَّط إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد الحجر حتى 11 مايو وحظر جميع التجمعات العامة حتى منتصف يوليو، الضوء على فرضيتي استئناف الدوري المحلي لكرة القدم، إما في منتصف يوليو، أو في وقت أقرب لكن خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

ومن المؤكد أن الفرضية الثانية، التي سبق لرابطة دوري المحترفين أن رجحتها في بداية تفشي فيروس "كوفيد-19" في أوروبا، هي أقل ضررا على الأندية التي ستتمكن من تحصيل أموال حقوق النقل التلفزيوني المجمدة حاليا من قبل الشركات الناقلة.

لكنها لن تلقى بطبيعة الحال استحسان المشجعين، الذين انتقدوا الاثنين هذه الفرضية في بيان مشترك موقع من قبل 45 مجموعة منهم.

ويمكن للفاعلين في اللعبة، الذين ما زالوا مصممين في الغالب على إنهاء الموسم، أن يحققوا رغبتهم في حال رُفِعَ الحجر في 11 مايو.

في الواقع، لقد توقعوا، وفقا لمصادر مطلعة، إنهاء الموسم "أواخر يوليو"، مما يسمح ببدء الموسم الجديد في 23 أغسطس، مع ترك بضعة أسابيع من أجل الملحق الذي يحدد هوية الهابط إلى الدرجة الثانية والصاعد إلى الأولى، وإنهاء المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ).

وضمن التوجه ذاته، هناك إمكانية لتأخير استئناف الموسم حتى منتصف يونيو على أقصى تقدير، لكن من أجل استكمال المراحل العشر المتبقية من "ليغ 1"، يجب أن تقام مرحلتان كل أسبوع.

وإذا سمح بمعاودة التمارين اعتبارا من 11 مايو، أي موعد رفع الحجر الذي "لن يكون ممكنا إلا إذا استمرينا في التحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القواعد المفروضة وإذا واصل انتشار الفيروس فعليا تباطؤه" بحسب ما شدد ماكرون، فسيكون أمام اللاعبين بالتالي أربعة أسابيع على الأقل من أجل استعادة لياقتهم البدنية.

لكن تبقى مشكلة قرار فرنسا بإبقاء حدودها مع الدول غير الأوروبية مغلقة لما بعد 11 مايو "حتى إشعار آخر"، إذ ستؤخر عودة العديد من النجوم إلى فرنسا، ولا سيما من أميركا الجنوبية، وعلى رأسهم مهاجم باريس سان جرمان، حامل اللقب والمتصدر، البرازيلي نيمار.

