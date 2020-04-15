رياضة

اتحاد الكرة الآسيوي يقرر المضي قدما في مسابقتين رغم كوفيد-19 

15 أبريل 2020
شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكالة "فرانس برس" بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدما هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن هناك احتمال بأن يحصل ذلك خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

وأعرب أمين الاتحاد الآسيوي، الماليزي ويندسور جون، عن ثقته بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للأندية سيستكملان بعد أن تسبب فيروس "كوفيد-19" بتوقفهما حتى نهاية يونيو على أقل تقدير.

وأوضح "كلاهما سيستكملان هذا العام. لا يزال لدينا الوقت"، كاشفا بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد تصبح معلومة في نهاية أبريل الحالي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة الثلاثاء، تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو، موضحا "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو حتى اشعار آخر".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في مارس وأبريل بعد اجتماعات طوارىء عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.

وأضاف الاتحاد القاري أنه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الأندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لإكمال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".

وفي حديثه لفرانس برس، لم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور "إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية"، مؤكدا بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدما في المسابقتين "لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية".

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا (ثمانية مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري الى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

كما أقيمت جولتان فقط من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد (36 فريقا من تسع مجموعات)، وبالتالي سيكون الاتحاد مجبرا على إلغاء العطلة التقليدية التي تكون عادة في يوليو حين تكون الحرارة مرتفعة جدا في القارة.

وفي حال نجح في استئناف المسابقتين في يوليو وأغسطس، من المفترض أن تقام المباراتان النهائيتان في موعدهما المقرر في نوفمبر.

ولا تزال الدوريات المحلية معلقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين حيث لم تظهر حتى الآن أي بوادر للعودة إلى الملاعب على الرغم من النجاح في احتواء الفيروس الذي ظهر هناك للمرة الأولى.

كما أن القرار الصادر الثلاثاء بتمديد تعليق المباريات في القارة الآسيوية، يؤثر أيضا على مبارياتي الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة الى مسابقة كرة القدم النسائية لأولمبياد طوكيو بين الصين وكوريا الجنوبية (1 و9 يونيو).

كما أرجئت مباريات يونيو في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك قبل الإعلان الصادر الثلاثاء عن الاتحاد القاري.

وكانت كرة القدم الآسيوية إحدى الضحايا الرياضية المبكرة لفيروس كورونا المستجد، قبل أن تمتد الفوضى إلى أوروبا والعالم بأجمعه.

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شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
رياضة

اتحاد الكرة الآسيوي يقرر المضي قدما في مسابقتين رغم كوفيد-19 

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رياضة

هل يترك رونالدو يوفنتوس في الموسم القادم؟ مصادر إيطالية تقطع الشك باليقين

15 أبريل 2020
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو سيبقى مع النادي الموسم القادم بالرغم من الضائقة المالية التي يعيشها النادي، على غرار الأندية الأوروبية، بسبب توقف المباريات إثر الغلق العام الذي قررته الدول لمواجهة انتشار فيروس مكورنا المستجد.

الخبر الذي أورده الصحفي الرياضي المعروف في إيطاليا فابريزيو رومانو عن طريق الموقع، قطع الشك باليقين، بعد تناقل مواقع متخصصة لـ "شائعات" عن عودة مرتقبة لكريستيانو للنادي الملكي ريال مدريد الإسباني الموسم القادم.

رومانو كتب أن رونالدو يحصل على راتب صافٍ قدره 31 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الراتب الذي قالت عنه تقارير إسبانية أنه مرهق للغاية لريال مدريد في المناخ الاقتصادي الحالي.

والثلاثاء، ذكر رئيس نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو الذي يخضع لتمارين في ملعب ناديه السابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، "متحفز جدا" ويظهر "رغبة كبيرة بالعودة الى المنافسات".

وبعد انتقاله من إيطاليا حيث يدافع عن ألوان يوفنتوس بطل الدوري، إلى جزيرة ماديرا، يخضع أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والبالغ 35 عاما، لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر العشر سنوات قبل انتقاله إلى سبورتينغ المحلي، ثم خوض مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، فريال مدريد الاسباني ثم يوفنتوس.

وقال روي ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية "رؤية كريستيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي". 

ثم تابع "عندما وصل كريستيانو إلى أكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الأول أندورينيا. مقابل ضمه، منحناهم كرات وملابس".

رونالدو يتنازل عن 10 مليون دولار من راتبه

وأوضح أن رونالدو الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة ليوفنتوس قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي "كوفيد-19"، يبدو "مصمما" و"متحفزا جدا" للتدرب في هذه الفترة "لا اعتقد انه يأتي إلى هنا كل يوم. أحيانا يأتي في الصباح، وأحيانا بعد الظهر يتوقف الأمر على برنامجه التدريبي".

وتوقع رئيس ناسيونال ألا ينهي رونالدو مشواره مع يوفنتوس إلى غاية قيادته لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا المتوج به مع مانشستر يونايتد (مرة) وريال مدريد (4 مرات).