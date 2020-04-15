هل يترك رونالدو يوفنتوس في الموسم القادم؟ مصادر إيطالية تقطع الشك باليقين

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو سيبقى مع النادي الموسم القادم بالرغم من الضائقة المالية التي يعيشها النادي، على غرار الأندية الأوروبية، بسبب توقف المباريات إثر الغلق العام الذي قررته الدول لمواجهة انتشار فيروس مكورنا المستجد.

الخبر الذي أورده الصحفي الرياضي المعروف في إيطاليا فابريزيو رومانو عن طريق الموقع، قطع الشك باليقين، بعد تناقل مواقع متخصصة لـ "شائعات" عن عودة مرتقبة لكريستيانو للنادي الملكي ريال مدريد الإسباني الموسم القادم.

رومانو كتب أن رونالدو يحصل على راتب صافٍ قدره 31 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الراتب الذي قالت عنه تقارير إسبانية أنه مرهق للغاية لريال مدريد في المناخ الاقتصادي الحالي.

والثلاثاء، ذكر رئيس نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو الذي يخضع لتمارين في ملعب ناديه السابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، "متحفز جدا" ويظهر "رغبة كبيرة بالعودة الى المنافسات".

وبعد انتقاله من إيطاليا حيث يدافع عن ألوان يوفنتوس بطل الدوري، إلى جزيرة ماديرا، يخضع أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والبالغ 35 عاما، لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر العشر سنوات قبل انتقاله إلى سبورتينغ المحلي، ثم خوض مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، فريال مدريد الاسباني ثم يوفنتوس.

وقال روي ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية "رؤية كريستيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي".

ثم تابع "عندما وصل كريستيانو إلى أكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الأول أندورينيا. مقابل ضمه، منحناهم كرات وملابس".

Image رونالدو يتنازل عن 10 مليون دولار من راتبه

وأوضح أن رونالدو الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة ليوفنتوس قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي "كوفيد-19"، يبدو "مصمما" و"متحفزا جدا" للتدرب في هذه الفترة "لا اعتقد انه يأتي إلى هنا كل يوم. أحيانا يأتي في الصباح، وأحيانا بعد الظهر يتوقف الأمر على برنامجه التدريبي".

وتوقع رئيس ناسيونال ألا ينهي رونالدو مشواره مع يوفنتوس إلى غاية قيادته لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا المتوج به مع مانشستر يونايتد (مرة) وريال مدريد (4 مرات).