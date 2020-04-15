رياضة

هل يترك رونالدو يوفنتوس في الموسم القادم؟ مصادر إيطالية تقطع الشك باليقين

15 أبريل 2020
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو سيبقى مع النادي الموسم القادم بالرغم من الضائقة المالية التي يعيشها النادي، على غرار الأندية الأوروبية، بسبب توقف المباريات إثر الغلق العام الذي قررته الدول لمواجهة انتشار فيروس مكورنا المستجد.

الخبر الذي أورده الصحفي الرياضي المعروف في إيطاليا فابريزيو رومانو عن طريق الموقع، قطع الشك باليقين، بعد تناقل مواقع متخصصة لـ "شائعات" عن عودة مرتقبة لكريستيانو للنادي الملكي ريال مدريد الإسباني الموسم القادم.

رومانو كتب أن رونالدو يحصل على راتب صافٍ قدره 31 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الراتب الذي قالت عنه تقارير إسبانية أنه مرهق للغاية لريال مدريد في المناخ الاقتصادي الحالي.

والثلاثاء، ذكر رئيس نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو الذي يخضع لتمارين في ملعب ناديه السابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، "متحفز جدا" ويظهر "رغبة كبيرة بالعودة الى المنافسات".

وبعد انتقاله من إيطاليا حيث يدافع عن ألوان يوفنتوس بطل الدوري، إلى جزيرة ماديرا، يخضع أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والبالغ 35 عاما، لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر العشر سنوات قبل انتقاله إلى سبورتينغ المحلي، ثم خوض مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، فريال مدريد الاسباني ثم يوفنتوس.

وقال روي ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية "رؤية كريستيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي". 

ثم تابع "عندما وصل كريستيانو إلى أكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الأول أندورينيا. مقابل ضمه، منحناهم كرات وملابس".

رونالدو يتنازل عن 10 مليون دولار من راتبه

وأوضح أن رونالدو الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة ليوفنتوس قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي "كوفيد-19"، يبدو "مصمما" و"متحفزا جدا" للتدرب في هذه الفترة "لا اعتقد انه يأتي إلى هنا كل يوم. أحيانا يأتي في الصباح، وأحيانا بعد الظهر يتوقف الأمر على برنامجه التدريبي".

وتوقع رئيس ناسيونال ألا ينهي رونالدو مشواره مع يوفنتوس إلى غاية قيادته لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا المتوج به مع مانشستر يونايتد (مرة) وريال مدريد (4 مرات).

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قطر

قطر تصدر "دبلوماسيتها الرياضية" إلى إفريقيا

14 أبريل 2020
قد تستفيد قطر من الشراكات لاستمالة أصوات ومواقف الاتحادات الأفريقية
قد تستفيد قطر من الشراكات لاستمالة أصوات ومواقف الاتحادات الأفريقية

بخلاف الاتفاقيات الاقتصادية والقضائية (لتسليم المطلوبين) التي دأبت دول مجلس التعاون الخليجي على إبرامها مع دول أفريقية، بدأت قطر في سلك اتجاه آخر لتطبيع أقوى مع دول "الكاف". 

وحسب تقرير لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في الشأن الأفريقي، زادت دولة قطر عدد اتفاقيات الشراكة مع الاتحادات الرياضية الأفريقية. 

وعزت ذلك، إلى ما قالت أنه "نهج جديد"، يعد جزءا من سياسة الدبلوماسية الرياضية التي يرغب بها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بشكل خاص، للتواجد في أفريقيا. 

وعن الاتحادات الرياضية، التي نجحت قطر في إبرام اتفاقيات معها في القارة السمراء، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، انها كل من الكاميرون، الغابون، بوروندي، والسودان، وجنوب السودان.

وأشارت إلى ان قطر "تواصل مشاورات مع اتحادات أخرى في القارة لعقد المزيد من الاتفاقيات، التي ستعزز وجودها بشكل لافت في القارة. 

وأعلنت الكاميرون، بعد أيام قليلة من جارتها الغابونية، أنها توصلت إلى اتفاقية مشتركة مع الدوحة لمدة ثلاث سنوات. 

وبروندي وجنوب السودان، أبرمتا اتفاقية مع قطر لمدة أربع سنوات. 

وتقضي الاتفاقيات الموقعة، إجراء تعاون بين الطرفين، من تدريب المدربين والطب الرياضي وتدريب اللاعبين، إضافة إلى إمكانية إنشاء بنية تحتية من قبل قطر في الدول الأفريقية الموقعة معها للاتفاق. 

ويمكن لقطر -بحسب الصحيفة- عقب تطور الاتفاقيات، ان تستفيد من هذه الاتفاقيات من خلال "استمالة مواقف وأصوات الاتحادات الرياضية الأفريقية، لصالحها في نيل مهمات تنظيم بطولات دولية، إلى جانب استفادتها من استثمارات رياضية في هذه الدول. 

وعينت قطر لاعب كرة القدم الشهير صامويل إيتو، سفيرا عالميا لكأس العالم 2022 في الدوحة.

وتشير  "جون أفريك" في تقرير سابق، إلى أن إيتو يرتبط بعلاقات طيبة بكثير من رؤساء الدول الإفريقية وهو ما يجعله مهما بالنسبة للدوحة، وتوضح أنه يقيم حاليا في العاصمة القطرية.