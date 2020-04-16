رياضة

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

16 أبريل 2020
بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد
بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد

اقترح الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنظم الولايات المتحدة بطولة كأس العالم في عام 2022، بدلا من قطر، إذا ثبت فوز الأخيرة بحق الاستضافة عن طريق "الرشوة".

وكان الادعاء العام الفدرالي في نيويورك قد وجه قبل أيام تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي، ولا سيما من أميركا الجنوبية، بتلقي رشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة بطولتي 2018 و2022.

وأكد بلاتر، قبل أيام، وجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر، رافضا اتهامات القضاء الأميركي المتعلقة بتلقي رشى.

وقال بلاتر في تصريحات جديدة الأربعاء، إن الولايات المتحدة قادرة على تنظيم البطولة في عام 2022، مع العلم أنها فازت بحق تنظيمها في 2026 بالمشاركة مع المكسيك وكندا.

ورفض مسؤول "فيفا" السابق، تنظيم ألمانيا لها في 2022، وقال لمجلة "بيلد": "ألمانيا قادرة على تنظيم الحدث، لكن هذا يعني أن كأس العالم ستقام في أوروبا مرة أخرى بعد 2018"، لذا فإن أوروبا "لن تكون الخيار الأول".

وأضاف أنه "لحسن الحظ سيكون في كأس العالم المقبل 32 فريقا فقط وليس 48 فريقا. لن يكون الجهد التنظيمي أكبر من 2018".

والجدير بالذكر أن بلاتر، الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما، أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015، بسبب اتهامات بالفساد أثناء توليه مهام منصبه.

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رياضة

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

رياضة

اتحاد الكرة الآسيوي يقرر المضي قدما في مسابقتين رغم كوفيد-19 

15 أبريل 2020
شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كانت كرة القدم الآسيوية إحدى الضحايا الرياضية المبكرة لفيروس كورونا المستجد

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكالة "فرانس برس" بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدما هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن هناك احتمال بأن يحصل ذلك خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

وأعرب أمين الاتحاد الآسيوي، الماليزي ويندسور جون، عن ثقته بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للأندية سيستكملان بعد أن تسبب فيروس "كوفيد-19" بتوقفهما حتى نهاية يونيو على أقل تقدير.

وأوضح "كلاهما سيستكملان هذا العام. لا يزال لدينا الوقت"، كاشفا بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد تصبح معلومة في نهاية أبريل الحالي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة الثلاثاء، تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو، موضحا "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو حتى اشعار آخر".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في مارس وأبريل بعد اجتماعات طوارىء عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.

وأضاف الاتحاد القاري أنه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الأندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لإكمال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".

وفي حديثه لفرانس برس، لم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور "إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية"، مؤكدا بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدما في المسابقتين "لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية".

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا (ثمانية مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري الى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

كما أقيمت جولتان فقط من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد (36 فريقا من تسع مجموعات)، وبالتالي سيكون الاتحاد مجبرا على إلغاء العطلة التقليدية التي تكون عادة في يوليو حين تكون الحرارة مرتفعة جدا في القارة.

وفي حال نجح في استئناف المسابقتين في يوليو وأغسطس، من المفترض أن تقام المباراتان النهائيتان في موعدهما المقرر في نوفمبر.

ولا تزال الدوريات المحلية معلقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين حيث لم تظهر حتى الآن أي بوادر للعودة إلى الملاعب على الرغم من النجاح في احتواء الفيروس الذي ظهر هناك للمرة الأولى.

كما أن القرار الصادر الثلاثاء بتمديد تعليق المباريات في القارة الآسيوية، يؤثر أيضا على مبارياتي الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة الى مسابقة كرة القدم النسائية لأولمبياد طوكيو بين الصين وكوريا الجنوبية (1 و9 يونيو).

كما أرجئت مباريات يونيو في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك قبل الإعلان الصادر الثلاثاء عن الاتحاد القاري.

وكانت كرة القدم الآسيوية إحدى الضحايا الرياضية المبكرة لفيروس كورونا المستجد، قبل أن تمتد الفوضى إلى أوروبا والعالم بأجمعه.