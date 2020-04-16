خوفاً من رحيل اللاعبين..9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 9 أندية من الدوري الإنكليزي اتفقت على إرسال خطاب إلى الاتحاد تطالبه فيه بإنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم.

ووفقاً للصحيفة، فإن الأندية التسعة ستقدم هذا المقترح إلى الاتحاد في الاجتماع القادم يوم الجمعة، وستطلب منه تحديد موعود استئناف المباريات وإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الموسم قبل حلول 30 يونيو.

كما طالبت الأندية بتحديد الفائز باللقب والأندية التي ستتأهل للبطولات الأوربية العام القادم، وكذلك الأندية التي ستهبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكدت الصحيفة أن الأندية تخشى من الوقوع في فوضى عارمة في حال استمرار الموسم للصيف، بسبب عقود الرعاية، واللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو القادم.

فقد يرحل الكثير منهم عن الأندية بعد هذا التاريخ حتى لو استمر الدوري بعد ذلك، مثل أوليفييه غيرو وويليان في تشيلسي ويان فيرتونغين في توتنهام وآدم لالانا في ليفربول.

ويأتي قرار الأندية بعد إعلان الاتحاد الإنكليزي عزمه على استكمال الموسم، تجنباً للخسائر المالية التي قد يتعرض لها في حال إلغاء البطولة، ورفضه توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تمديد عقود اللاعبين حتى انتهاء الموسم، وتمسكه بتطبيق قوانينه الخاصة بتعاقدات اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الإنكليزي كان قد أصدر قراراً في منتصف مارس الماضي بتأجيل مباريات الدوري والكأس، بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين، وأعلن أنه لن يتم استئناف المباريات إلا في ظروف آمنة. لذلك تتجه أغلب الاقتراحات إلى إقامة المباريات من دون جمهور، وتوفير الظروف الصحية اللازمة للاعبين والمدربين.

يذكر أن ليفربول يتصدر البطولة بـ82 نقطة وبفارق بـ25 نقطة عن أقرب منافسيه، وأصبح على بعد خطوات من الفوز بلقبه الأول بعد 30 عاماً.