رياضة

خوفاً من رحيل اللاعبين..9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

16 أبريل 2020
9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو
9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

كشفت صحيفة "ميرور"  البريطانية أن 9 أندية من الدوري الإنكليزي اتفقت على إرسال خطاب إلى الاتحاد تطالبه فيه بإنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم.

ووفقاً للصحيفة، فإن الأندية التسعة ستقدم هذا المقترح إلى الاتحاد في الاجتماع القادم يوم الجمعة، وستطلب منه تحديد موعود استئناف المباريات وإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الموسم قبل حلول 30 يونيو.

كما طالبت الأندية بتحديد الفائز باللقب والأندية التي ستتأهل للبطولات الأوربية العام القادم، وكذلك الأندية التي ستهبط من الدوري الممتاز  إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكدت الصحيفة أن الأندية تخشى من الوقوع في فوضى عارمة في حال استمرار الموسم للصيف، بسبب عقود الرعاية، واللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو القادم.

فقد يرحل الكثير منهم عن الأندية بعد هذا التاريخ حتى لو استمر الدوري بعد ذلك، مثل أوليفييه غيرو وويليان في تشيلسي ويان فيرتونغين في توتنهام وآدم لالانا في ليفربول.

ويأتي قرار الأندية بعد إعلان الاتحاد الإنكليزي عزمه على استكمال الموسم، تجنباً للخسائر المالية التي قد يتعرض لها في حال إلغاء البطولة، ورفضه توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تمديد عقود اللاعبين حتى انتهاء الموسم، وتمسكه بتطبيق قوانينه الخاصة بتعاقدات اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الإنكليزي كان قد أصدر قراراً في منتصف مارس الماضي بتأجيل مباريات الدوري والكأس، بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين، وأعلن أنه لن يتم استئناف المباريات إلا في ظروف آمنة. لذلك تتجه أغلب الاقتراحات إلى إقامة المباريات من دون جمهور، وتوفير الظروف الصحية اللازمة للاعبين والمدربين.

يذكر أن ليفربول يتصدر البطولة بـ82 نقطة وبفارق بـ25 نقطة عن أقرب منافسيه، وأصبح على بعد خطوات من الفوز بلقبه الأول بعد 30 عاماً.

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خوفاً من رحيل اللاعبين..9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

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رياضة

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

16 أبريل 2020
بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد
بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد

اقترح الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنظم الولايات المتحدة بطولة كأس العالم في عام 2022، بدلا من قطر، إذا ثبت فوز الأخيرة بحق الاستضافة عن طريق "الرشوة".

وكان الادعاء العام الفدرالي في نيويورك قد وجه قبل أيام تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي، ولا سيما من أميركا الجنوبية، بتلقي رشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة بطولتي 2018 و2022.

وأكد بلاتر، قبل أيام، وجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر، رافضا اتهامات القضاء الأميركي المتعلقة بتلقي رشى.

وقال بلاتر في تصريحات جديدة الأربعاء، إن الولايات المتحدة قادرة على تنظيم البطولة في عام 2022، مع العلم أنها فازت بحق تنظيمها في 2026 بالمشاركة مع المكسيك وكندا.

ورفض مسؤول "فيفا" السابق، تنظيم ألمانيا لها في 2022، وقال لمجلة "بيلد": "ألمانيا قادرة على تنظيم الحدث، لكن هذا يعني أن كأس العالم ستقام في أوروبا مرة أخرى بعد 2018"، لذا فإن أوروبا "لن تكون الخيار الأول".

وأضاف أنه "لحسن الحظ سيكون في كأس العالم المقبل 32 فريقا فقط وليس 48 فريقا. لن يكون الجهد التنظيمي أكبر من 2018".

والجدير بالذكر أن بلاتر، الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما، أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015، بسبب اتهامات بالفساد أثناء توليه مهام منصبه.