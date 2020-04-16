رياضة

صحيفة: السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي

16 أبريل 2020
نيوكاسل
نيوكاسل 2017

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إنه تم إبلاغ الدوري الممتاز بمحاولة السعودية لشراء نادي نيوكاسل.

وتحاول المملكة شراء النادي عن طريق عرض قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلغ 340 مليون جنيه إسترليني (نحو 420 مليون دولار).

وبموجب العقد الذي من المقرر أن يمضيه الجانبان بعد الاتفاق على تفاصيله، سيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 80 في المئة في النادي.

وسيتم تقسيم النسبة المتبقية البالغة 20 في المئة إلى النصف بين شركة تابعة لشركة أماندا ستافيلي والإخوان رويبين، ديفيد وسيمون، اللذين هم جزء من ثاني أغنى عائلة في المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، وستافيلي وجيمي رويبين، قد تم تعيينهم كمديرين محتملين للنادي.

ولم يعلق نيوكاسل بعد على الخبر الذي تم تداوله قبل ثلاثة أشهر في بريطانيا، لكن  
رئيس نيوكاسل ستيف بروس نفى أن يكون على علم بأي صفقة في هذا الاتجاه.

بروس قال حينما سئل عن الموضوع وقتها "لو كان هناك شيء لأخبرني المدير الإداري"، ثم أضاف مؤكدا "لدي علاقة طيبة معه ولا أعتقد أنه سيخفي عني أمرا كهذا".

ونيوكاسل يونايتد، ‏هو نادي كرة قدم إنكليزي ينشط في الدوري الممتاز بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى القديم في عام 2010.

نيوكاسل يعتبر سابع أكثر الأندية الإنكليزية تحقيقاً للبطولات. 

تأسس عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك، وهو أحد أكبر ملاعب بريطانيا.

والمنافس المحلي التقليدي للنادي هو نادي سندرلاند، بالإضافة إلى ميدلزبره. وفي عام 1904 ارتدى لاعبو الفريق زي نيوكاسل المعروف الأبيض والأسود لأول مرة بعد أن كانت ألوان الفريق هي الأحمر والأبيض. 

ومن أشهر من لعب لصالح فريق نيوكاسل آلان شيرر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

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صحيفة: السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي

رياضة

"صلاح خسر 33 مليون دولار من قيمته".. قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا

16 أبريل 2020
صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته
صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته

تسبب تفشي فيروس كورونا، في توقف مباريات كورة القدم، مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة وخسائر مالية بمليارات الدولارات للأندية والاتحادات.

فقد انخفضت القيمة التسويقية للاعبين بنحو 20%، مما أدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للأندية، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، انخفضت قيمة الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من 217 مليون دولار إلى 195 مليون دولار، ليتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا.

وتراجعت قيمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى 139 مليون دولار بعد أن كانت 175 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني بين أغلى اللاعبين بالتساوي مع الإنكليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، الذي تراجعت قيمته إلى 139 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي إلى 130 مليون دولار بعد أن كانت 163 مليون دولار، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم.

وجاء السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنكليزي، في المركز الخامس في القائمة، بعد تراجع قيمته السوقية إلى 130 مليون دولار، وبالتساوي مع البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وبالنسبة للنجم الأرجنتيني لونيل ميسي، فقد احتل المركز التاسع بعد انخفاض قيمته بنسبة 20%، وبلغت نحو 122 مليون دولار.

وشهدت قائمة العشر لاعبين الأغلى بعد تفشي كورونا، خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي منها.

وعلى مستوى الأندية، تراجعت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، الذي يعد أغلى ناد في العالم لتصبح 1.11 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية ليفربول الذي تراجعت قيمته إلى 1.1 مليار دولار، بينما حل ريال مدريد ثالثا بقيمة تسويقية بلغت 968 مليون دولار، وجاء برشونة في المركز الرابع 929 مليون دولار.
 