"صلاح خسر 33 مليون دولار من قيمته".. قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا

تسبب تفشي فيروس كورونا، في توقف مباريات كورة القدم، مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة وخسائر مالية بمليارات الدولارات للأندية والاتحادات.

فقد انخفضت القيمة التسويقية للاعبين بنحو 20%، مما أدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للأندية، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، انخفضت قيمة الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من 217 مليون دولار إلى 195 مليون دولار، ليتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا.

وتراجعت قيمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى 139 مليون دولار بعد أن كانت 175 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني بين أغلى اللاعبين بالتساوي مع الإنكليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، الذي تراجعت قيمته إلى 139 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي إلى 130 مليون دولار بعد أن كانت 163 مليون دولار، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم.

وجاء السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنكليزي، في المركز الخامس في القائمة، بعد تراجع قيمته السوقية إلى 130 مليون دولار، وبالتساوي مع البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وبالنسبة للنجم الأرجنتيني لونيل ميسي، فقد احتل المركز التاسع بعد انخفاض قيمته بنسبة 20%، وبلغت نحو 122 مليون دولار.

وشهدت قائمة العشر لاعبين الأغلى بعد تفشي كورونا، خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي منها.

وعلى مستوى الأندية، تراجعت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، الذي يعد أغلى ناد في العالم لتصبح 1.11 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية ليفربول الذي تراجعت قيمته إلى 1.1 مليار دولار، بينما حل ريال مدريد ثالثا بقيمة تسويقية بلغت 968 مليون دولار، وجاء برشونة في المركز الرابع 929 مليون دولار.

