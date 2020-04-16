عقب الاستقالة الجماعية.. رئيس نادي "برشلونة" يجتمع مع النجوم

عقب الاستقالات الجماعية التي ضربت مجلس إدارة نادي برشلونة، وجد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، نفسه مضطرا إلى إحاطة نجوم النادي بالمستجدات وطمأنتهم بسير أعمال النادي في ظل الظروف الحالية.

والاثنين، أعلن ستة من أعضاء المجلس التنفيذي للنادي استقالتهم بسبب ما أسموه "فسادا" في إدارة النادي.

وتواجد في الاجتماع الذي تم عن بُعد كل من رئيس النادي وأوسكار كارو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني، الذراع الأيمن لجوسيب، والذي حافظ على المركز كمسؤول أول عن ملف الفريق، عقب إعادة تشكيل المجلس التنفيذي، بسبب الأزمة الأخيرة، والاستقالة الجماعية لستة أعضاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، عن تفاصيل الاجتماع، حيث أبلغ بارتوميو اللاعبين بما حدث في التعديل الإداري، وإبلغهم بالتحديثات المتعلقة بجدول الدوري.

وطمأن الرئيس نجوم النادي، بأن بطولة الليغا ستتم يوم 30 يونيو من أجل لعب ما تبقى من البطولة المحلية في شهر يوليو.

وأكد بارتوميو أن الأهم هو صحة اللاعبين ومسألة عودة المباريات متعلقة بإعطاء الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية والسلطات الصحية.

ويشار إلى أن برشلونة يعيش أزمة منذ عدة أيام تحديدًا بعدما طالب بارتوميو باستقالة الأعضاء التي لا ترغب في العمل وفقًا لخطة النادي الكتالوني، الأمر الذي اعتبره بعض أعضاء مجلسه تهديدًا، وقدموا استقالتهم الجماعية في مقدمتهم اميلي روساد، نائبه السابق.