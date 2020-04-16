رياضة

عقب الاستقالة الجماعية.. رئيس نادي "برشلونة" يجتمع مع النجوم

16 أبريل 2020
طمأنهم بان بقية مباريات الليغا ستتم في يونيو
طمأنهم بان بقية مباريات الليغا ستتم في يونيو

عقب الاستقالات الجماعية التي ضربت مجلس إدارة نادي برشلونة، وجد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، نفسه مضطرا إلى إحاطة نجوم النادي بالمستجدات وطمأنتهم بسير أعمال النادي في ظل الظروف الحالية. 

والاثنين، أعلن ستة من أعضاء المجلس التنفيذي للنادي استقالتهم بسبب ما أسموه "فسادا" في إدارة النادي.

وتواجد في الاجتماع الذي تم عن بُعد كل من رئيس النادي وأوسكار كارو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني، الذراع الأيمن لجوسيب، والذي حافظ على المركز كمسؤول أول عن ملف الفريق، عقب إعادة تشكيل المجلس التنفيذي، بسبب الأزمة الأخيرة، والاستقالة الجماعية لستة أعضاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، عن تفاصيل الاجتماع، حيث أبلغ بارتوميو اللاعبين بما حدث في التعديل الإداري، وإبلغهم بالتحديثات المتعلقة بجدول الدوري.

وطمأن الرئيس نجوم النادي، بأن بطولة الليغا ستتم يوم 30 يونيو من أجل لعب ما تبقى من البطولة المحلية في شهر يوليو. 

وأكد بارتوميو أن الأهم هو صحة اللاعبين ومسألة عودة المباريات متعلقة بإعطاء الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية والسلطات الصحية.

ويشار إلى أن برشلونة يعيش أزمة منذ عدة أيام تحديدًا بعدما طالب بارتوميو باستقالة الأعضاء التي لا ترغب في العمل وفقًا لخطة النادي الكتالوني، الأمر الذي اعتبره بعض أعضاء مجلسه تهديدًا، وقدموا استقالتهم الجماعية في مقدمتهم اميلي روساد، نائبه السابق. 

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"صلاح خسر 33 مليون دولار من قيمته".. قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا

16 أبريل 2020
صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته
صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته

تسبب تفشي فيروس كورونا، في توقف مباريات كورة القدم، مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة وخسائر مالية بمليارات الدولارات للأندية والاتحادات.

فقد انخفضت القيمة التسويقية للاعبين بنحو 20%، مما أدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للأندية، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، انخفضت قيمة الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من 217 مليون دولار إلى 195 مليون دولار، ليتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا.

وتراجعت قيمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى 139 مليون دولار بعد أن كانت 175 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني بين أغلى اللاعبين بالتساوي مع الإنكليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، الذي تراجعت قيمته إلى 139 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي إلى 130 مليون دولار بعد أن كانت 163 مليون دولار، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم.

وجاء السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنكليزي، في المركز الخامس في القائمة، بعد تراجع قيمته السوقية إلى 130 مليون دولار، وبالتساوي مع البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وبالنسبة للنجم الأرجنتيني لونيل ميسي، فقد احتل المركز التاسع بعد انخفاض قيمته بنسبة 20%، وبلغت نحو 122 مليون دولار.

وشهدت قائمة العشر لاعبين الأغلى بعد تفشي كورونا، خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي منها.

وعلى مستوى الأندية، تراجعت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، الذي يعد أغلى ناد في العالم لتصبح 1.11 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية ليفربول الذي تراجعت قيمته إلى 1.1 مليار دولار، بينما حل ريال مدريد ثالثا بقيمة تسويقية بلغت 968 مليون دولار، وجاء برشونة في المركز الرابع 929 مليون دولار.
 