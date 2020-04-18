رياضة

مصير دوري السلة الأميركي للمحترفين.. "كل الاحتمالات مفتوحة"

18 أبريل 2020
دوري المحترفين الأميركي متوقف منذ 11 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا
دوري المحترفين الأميركي متوقف منذ 11 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا

كرر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر بأنه ليس في وضع يمكنه اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي بشأن مصير الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يدرس كل الاحتمالات لإنهائه.

وقال سيلفر في اتصال بواسطة الفيديو مع مجموعة من الصحفيين "بحسب التقارير التي وصلتنا من السلطات الصحية، لسنا في وضع يسمح لنا في اتخاذ قرار ما، ولا ندري متى سيكون باستطاعتنا القيام بذلك".

وكان سيلفر استبعد الأسبوع الماضي أن يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات في مايو المقبل، في خطوة عززت من احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم بسبب القلق المتزايد لوباء كوفيد-19 الذي ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة وحصد حتى الآن 36 ألف ضحية.

وأضاف سيلفر أن احتمال عودة المباريات يتوقف "على الحصول على بيانات ولا يتعلق بموعد".

وتوقفت مباريات الدوري الأميركي في 11 مارس الماضي، مباشرة بعد أن تبين أن لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير مصاب بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته إيجابية. 

وأكد سيلفر بأن رابطة كرة السلة تراقب عوامل عدة كأولوية: احتمال تقلص عدد الإصابات، أو إيجاد لقاح أو أدوية مضادة للفيروسات. 

وأشار بأن العاملين في مجال الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية يجب "الاعتناء بهم قبل الرياضيين".

وأكد بان مالكي الأندية مصممون على إيجاد الحل لمعاودة المنافسات "لأن الإيرادات هبطت إلى الصفر".

 

سيناريوهات مختلفة

 

وفي هذا الصدد أكد سيلفر بأن جميع الخيارات مفتوحة (مباريات بلا جمهور، البلاي أوف في مدينة واحدة) وتخضع للدراسة حتى لو أدى ذلك إلى تأخير موعد انطلاق الموسم المقبل.

وتنكب رابطة الدوري على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أو حتى إلغاء الموسم بأكمله بحسب ما توقع العديد من النجوم.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 أبريل، على تبدأ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 18 منه وصولا إلى الدور النهائي الذي كان مقررا شهر يونيو المقبل.

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رياضة

مصير دوري السلة الأميركي للمحترفين.. "كل الاحتمالات مفتوحة"

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رياضة

ممارسة الرياضة هل تساعد على تفادي الإصابة بكورونا؟

18 أبريل 2020
دراسة: ممارسة الرياضة تقي من مضاعفات كوفيد- 19
دراسة: ممارسة الرياضة تقي من مضاعفات كوفيد- 19

يمكن للتمارين الرياضية أن تقي المصابين بالفيروس التاجي التعرض لمضاعفات شديدة، مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وفقًا لدراسة جديدة.

ووفقا للدراسة التي نشرها زهين يان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأميركية، فإن نتائج البحوث الطبية "تدعم بقوة" احتمال أن تؤدي التمارين الرياضية إلى الوقاية من الإصابة أو على الأقل تقليلها.

إن ما بين 3 و17 في المئة من المصابين بكوفيد- 19، مؤهلون للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية، حسب الدراسة، في حين تشير البيانات المتاحة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إلى أن ما بين 20 و42 في المئة من المصابين بكورونا المستجد ودخلوا المستشفى، يمكن أن يصابوا بمتلازمة " ARDS"

ووفقًا لبيان صحفي نشرته جامعة فرجينيا، فإن "البحث الذي تم إجراؤه قبل انتشار  الوباء الجديد، يشير إلى أن ما يقرب من 45 في المائة من المرضى الذين يعانون من متلازمة حادة ممكن أن يلقوا حتفهم". 

وفي بحثه، درس زهين يان أحد مضادات الأكسدة القوية التي يتم إطلاقها في جميع أنحاء الجسم عند ممارسة الرياضة.

النتيجة التي وصل إليها حسب قوله، هي أن التمارين الرياضية تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض ولاسيما متلازمة الضائقة التنفسية " ARDS ".

ويعرّف الدكتور يان العنصر المضاد للأكسدة باسم "دِكْسُوتازُ " أو الأكسيد الفوقي خارج الخلية" (EcSOD)، والذي يتم إنشاؤه بشكل طبيعي بواسطة عضلاتنا، لكن دراسات يان اكتشفت زيادة في الإنتاج عند ممارسة الرياضة.

يقول يان إن دراسته أثبتت بقوة فكرة مفادها أن زيادة كمية الأكسيد في العضلات أو الأنسجة الأخرى، من التدابير الطبيعية الوقائية، إذ يتم بموجبها إعادة توزيع الأكسيد على أنسجة الرئة، وهو ما يمكن أن يكون علاجا وقائيا قابلا للتطبيق، للحد من خطر وشدة المتلازمة.

ويضيف قوله: "تشير نتائجنا إلى أن التمرينات الهوائية فعالة بشكل خاص في تحفيز الأاكسيد ".

كذلك، أثبتت الدراسة أن تمارين رفع الأوزان التي تحافظ على الكتلة العضلية وتزيد منها، يمكن أن تساعد الجسم والخلايا على إنتاج مزيد من الأكسيد النافع.

الدراسة أجريت مبدئيا على الفئران التي كان لها نشاط جري ليلي حوالي 10 أميال في اليوم، "ولكن عند النظر إلى البشر، بشكل عام، 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة في اليوم ستكون كافية للحصول على العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالأكسيد المطلوب" وفق يان.

وأجبرت جائحة الفيروس التاجي العديد من الولايات الأميركية على إصدار أوامر بالبقاء في المنزل ضمن تدابير التباعد الاجتماعي. 

وتتضمن هذه التدابير، إغلاق الشركات غير الضرورية، مثل الصالات الرياضية، حيث يمارس العديد من الأشخاص الرياضة بشكل روتيني.

وإذ يعترف يان بأن من الصعب الاستمرار في التباعد الاجتماعي داخل صالات الألعاب الرياضية، ينصح بممارسة الرياضات الهوائية في المنزل، مثل ركوب الدراجة الثابتة، وبعض التمارين الأرضية الهوائية، وكذا الركض بالخارج "مع احترام قواعد التباعد".

ونشأ الفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب أمراض الجهاز التنفسي كوفيد- 19، في ووهان، الصين، ولكنه انتشر في جميع أنحاء العالم. 

وفقًا لتعقب قدمته جامعة جونز هوبكنز ، هناك حاليًا أكثر من 2.2 مليون حالة و 148654 حالة وفاة على الأقل في جميع أنحاء العالم.