رياضة

ممارسة الرياضة هل تساعد على تفادي الإصابة بكورونا؟

18 أبريل 2020
دراسة: ممارسة الرياضة تقي من مضاعفات كوفيد- 19
دراسة: ممارسة الرياضة تقي من مضاعفات كوفيد- 19

يمكن للتمارين الرياضية أن تقي المصابين بالفيروس التاجي التعرض لمضاعفات شديدة، مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وفقًا لدراسة جديدة.

ووفقا للدراسة التي نشرها زهين يان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأميركية، فإن نتائج البحوث الطبية "تدعم بقوة" احتمال أن تؤدي التمارين الرياضية إلى الوقاية من الإصابة أو على الأقل تقليلها.

إن ما بين 3 و17 في المئة من المصابين بكوفيد- 19، مؤهلون للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية، حسب الدراسة، في حين تشير البيانات المتاحة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إلى أن ما بين 20 و42 في المئة من المصابين بكورونا المستجد ودخلوا المستشفى، يمكن أن يصابوا بمتلازمة " ARDS"

ووفقًا لبيان صحفي نشرته جامعة فرجينيا، فإن "البحث الذي تم إجراؤه قبل انتشار  الوباء الجديد، يشير إلى أن ما يقرب من 45 في المائة من المرضى الذين يعانون من متلازمة حادة ممكن أن يلقوا حتفهم". 

وفي بحثه، درس زهين يان أحد مضادات الأكسدة القوية التي يتم إطلاقها في جميع أنحاء الجسم عند ممارسة الرياضة.

النتيجة التي وصل إليها حسب قوله، هي أن التمارين الرياضية تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض ولاسيما متلازمة الضائقة التنفسية " ARDS ".

ويعرّف الدكتور يان العنصر المضاد للأكسدة باسم "دِكْسُوتازُ " أو الأكسيد الفوقي خارج الخلية" (EcSOD)، والذي يتم إنشاؤه بشكل طبيعي بواسطة عضلاتنا، لكن دراسات يان اكتشفت زيادة في الإنتاج عند ممارسة الرياضة.

يقول يان إن دراسته أثبتت بقوة فكرة مفادها أن زيادة كمية الأكسيد في العضلات أو الأنسجة الأخرى، من التدابير الطبيعية الوقائية، إذ يتم بموجبها إعادة توزيع الأكسيد على أنسجة الرئة، وهو ما يمكن أن يكون علاجا وقائيا قابلا للتطبيق، للحد من خطر وشدة المتلازمة.

ويضيف قوله: "تشير نتائجنا إلى أن التمرينات الهوائية فعالة بشكل خاص في تحفيز الأاكسيد ".

كذلك، أثبتت الدراسة أن تمارين رفع الأوزان التي تحافظ على الكتلة العضلية وتزيد منها، يمكن أن تساعد الجسم والخلايا على إنتاج مزيد من الأكسيد النافع.

الدراسة أجريت مبدئيا على الفئران التي كان لها نشاط جري ليلي حوالي 10 أميال في اليوم، "ولكن عند النظر إلى البشر، بشكل عام، 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة في اليوم ستكون كافية للحصول على العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالأكسيد المطلوب" وفق يان.

وأجبرت جائحة الفيروس التاجي العديد من الولايات الأميركية على إصدار أوامر بالبقاء في المنزل ضمن تدابير التباعد الاجتماعي. 

وتتضمن هذه التدابير، إغلاق الشركات غير الضرورية، مثل الصالات الرياضية، حيث يمارس العديد من الأشخاص الرياضة بشكل روتيني.

وإذ يعترف يان بأن من الصعب الاستمرار في التباعد الاجتماعي داخل صالات الألعاب الرياضية، ينصح بممارسة الرياضات الهوائية في المنزل، مثل ركوب الدراجة الثابتة، وبعض التمارين الأرضية الهوائية، وكذا الركض بالخارج "مع احترام قواعد التباعد".

ونشأ الفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب أمراض الجهاز التنفسي كوفيد- 19، في ووهان، الصين، ولكنه انتشر في جميع أنحاء العالم. 

وفقًا لتعقب قدمته جامعة جونز هوبكنز ، هناك حاليًا أكثر من 2.2 مليون حالة و 148654 حالة وفاة على الأقل في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا

إيطاليا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ أسابيع
أزمة كورونا

إيطاليا تعلن الانتصار على كورونا في الجنوب ومؤشرات استقرار في الشمال

Shiite Muslims participate in a collective Koran reading session during the month of Ramadan, at the Imam Ali Ibn Abi Taleb…
من زاوية أخرى

النجف... حكاية المرقد والمدينة
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
العراق

قصتها أدمت قلوب العراقيين.. وفاة "ملاك الزبيدي" وشقيقتها تنعاها بكلمات مؤلمة

رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا
عربي ودولي

تشيلي تستعد لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد والأكوادور تمدد الحجر

دراسة: ممارسة الرياضة تقي من مضاعفات كوفيد- 19
رياضة

ممارسة الرياضة هل تساعد على تفادي الإصابة بكورونا؟

طبيب من منظمة أطباء بلا حدود يضع الأقنعة الواقية قبل الدخول إلى المرضى المصابين بفيروس إيبولا القاتل
أزمة كورونا

تظاهروا غيابيا.. الكادر الطبي في واشنطن يطالب بمعدات الحماية الشخصية

كوريا الجنوبية ترسل 600 ألف اختبار فحص كورونا لأميركا
أميركا

الولايات المتحدة تجيز فحصا بميزات مختلفة للكشف عن فيروس كورونا

رياضة

مدرب برشلونة: لا أريد أن أكون بطلا بهذه الطريقة

17 أبريل 2020
تعد إسبانيا التي علقت كافة النشاطات في مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا
تعد إسبانيا التي علقت كافة النشاطات في مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا

رأى كيكي سيتيين مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، أنه سيكون "منطقيا" أن يتوّج فريقه باللقب إذا لم يستكمل الموسم حتى نهايته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال سيتيين في معرض رده على سؤال من إذاعة "كادينا سير" حول من سيكون بطلا لموسم 2019-2020 إذا لم يستأنف الدوري، "برشلونة، في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال مدريد عند تعليق البطولة في المرحلة السابعة والعشرين. من الواضح أن ذلك منطقيا. لكن يمكن أن يكون فريقا آخر. لا أريد أن أكون بطلا بهذه الطريقة".

وأضاف "أود أن أعود في أقرب وقت ممكن لتجنب أضرار أكبر لكرة القدم، لكن الواقع هو أننا نواجه مشكلة خطيرة".

واعتبر أنه في حال استئناف المباريات فمن الآمن أن تقام بدون جمهور. وقال "خلف الأبواب المغلقة سيكون الأمر محزنا بعض الشيء، ولكن في الحقيقة نريد جميعا أن نلعب، حتى لو كان ذلك بدون جمهور".

وأبدى مدرب بلاوغرانا موافقته على قرار الاتحاد الإسباني للعبة بمشاركة الفرق الأربعة الأولى في الترتيب الحالي في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في حال إلغاء ما تبقى من الموسم، معتبرا أن هذه الفرق التي تستحق أكثر من غيرها.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن الخميس عن خطوته بعد اجتماع لجنته المفوضة المكلفة بإدارة البطولات الاحترافية، وقال في بيان له إنه في حال إلغاء الموسم "سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين بحسب ترتيب المرحلة الأخيرة التي أقيمت قبل توقف المنافسات (مع خوض الفرق الـ20 للعدد ذاته من المباريات)".

وبالنظر إلى الترتيب، ستتأهل فرق برشلونة المتصدر وريال مدريد الثاني وإشبيلية الثالث وريال سوسييداد الرابع إلى مسابقة دوري الأبطال، فيما سيشارك خيتافي الخامس وأتلتيكو مدريد السادس في الدوري الأوروبي.

وتتوقف البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي على نتيجة المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد والمؤجلة بدورها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت الاتحاد إلى أنه في حال أقيمت مباراة كأس الملك وفاز ريال سوسييداد على أتلتيك بلباو، فإن البطاقة الأخيرة للدوري الأوروبي ستكون من نصيب فالنسيا باعتباره صاحب المركز السابع في الدوري.

وردا على سؤال حول رغبته في عودة البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي إلى برشلونة، أجاب سيتيين "كيف يمكنني أن لا أحب كل اللاعبين الكبار؟ ونيمار واحد منهم (...) نعلم أن هؤلاء اللاعبين مكلفون للغاية وأنه ليس من السهل ضمهم".

وتعد إسبانيا التي علقت كافة النشاطات في مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا مع ما يزيد عن 19 الف حالة وفاة و184 ألف إصابة معلنة وفق ما أفادت به السلطات الصحية الجمعة.
 