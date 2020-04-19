رياضة

حتى إشعار آخر.. إرجاء نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد بسبب كورونا

19 أبريل 2020
كان الاتحاد القاري قد أعلن إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين
كان الاتحاد القاري قد أعلن إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين

أرجأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي المقررين في نهاية مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الافريقيتين للاندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي كأس الاتحاد الأفريقي حتى اشعار آخر".

وكان الاتحاد القاري قد أعلن السبت الماضي إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب عينه.

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في 29 مايو، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في 24 مايو.

وأضاف الاتحاد القاري أن "جدولا جديدا سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة".

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.

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حتى إشعار آخر.. إرجاء نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد بسبب كورونا

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رياضة

مصير دوري السلة الأميركي للمحترفين.. "كل الاحتمالات مفتوحة"

18 أبريل 2020
دوري المحترفين الأميركي متوقف منذ 11 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا
دوري المحترفين الأميركي متوقف منذ 11 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا

كرر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر بأنه ليس في وضع يمكنه اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي بشأن مصير الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يدرس كل الاحتمالات لإنهائه.

وقال سيلفر في اتصال بواسطة الفيديو مع مجموعة من الصحفيين "بحسب التقارير التي وصلتنا من السلطات الصحية، لسنا في وضع يسمح لنا في اتخاذ قرار ما، ولا ندري متى سيكون باستطاعتنا القيام بذلك".

وكان سيلفر استبعد الأسبوع الماضي أن يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات في مايو المقبل، في خطوة عززت من احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم بسبب القلق المتزايد لوباء كوفيد-19 الذي ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة وحصد حتى الآن 36 ألف ضحية.

وأضاف سيلفر أن احتمال عودة المباريات يتوقف "على الحصول على بيانات ولا يتعلق بموعد".

وتوقفت مباريات الدوري الأميركي في 11 مارس الماضي، مباشرة بعد أن تبين أن لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير مصاب بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته إيجابية. 

وأكد سيلفر بأن رابطة كرة السلة تراقب عوامل عدة كأولوية: احتمال تقلص عدد الإصابات، أو إيجاد لقاح أو أدوية مضادة للفيروسات. 

وأشار بأن العاملين في مجال الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية يجب "الاعتناء بهم قبل الرياضيين".

وأكد بان مالكي الأندية مصممون على إيجاد الحل لمعاودة المنافسات "لأن الإيرادات هبطت إلى الصفر".

 

سيناريوهات مختلفة

 

وفي هذا الصدد أكد سيلفر بأن جميع الخيارات مفتوحة (مباريات بلا جمهور، البلاي أوف في مدينة واحدة) وتخضع للدراسة حتى لو أدى ذلك إلى تأخير موعد انطلاق الموسم المقبل.

وتنكب رابطة الدوري على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أو حتى إلغاء الموسم بأكمله بحسب ما توقع العديد من النجوم.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 أبريل، على تبدأ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 18 منه وصولا إلى الدور النهائي الذي كان مقررا شهر يونيو المقبل.