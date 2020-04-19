رياضة

بحثا عن بديل راموس.. الريال يخطط لصفقة تقوية خطه الدفاعي 

19 أبريل 2020
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان

تخطط إدارة نادي ريال مدريد إلى عقد صفقة كبيرة لتقوية خط دفاع فريقه الكروي، وسط أنباء احتمال إنهاء العقد مع مدافعه سيرغيو راموس، البالغ من العمر 34 سنة. 

وحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، يشغل خط دفاع ريال مدريد، بال مسؤولي النادي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، حيث يرى الجميع أنه يحتاج إلى تدعيم فوري.

وحسب مصادر الصحيفة في النادي، فإن كل من الثنائي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هما الاسمين اللذين يرغب فيهما النادي لتعزيز دفاعاته. 

وأوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، تقول الصحيفة، انه خيار حظي بموافقة زيدان، حيث يتميز بالقوة، وهو واحد من المدافعين المتألقين في البوندسليغا، ولهذا السبب ليس ريال مدريد وحده هو من يتتبع مساره والذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2021.

أما بالنسبة لماتياس دي ليخت، البالغ 20 عامًا، فقد انتقل إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم، لكن عامه الأول لم يكن على قدر التوفعات، وذلك بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية.

وطيلة السنوات الأخيرة، يعتمد ريال مدريد على  ثنائي سيرغيو راموس ورافائيل فاران، حيث شاركا في تحقيق بطولات للنادي.

لكن مع تقدم عمر راموس (34 عاما) سيكون الريال بحاجة إلى شريك لفاران بنفس القوة. 

اقرأ أيضا

خامنئي يطلق صندوقاً للتبرعات لمساعدة متضرري كورونا
إيران

موقع خامنئي لـ"التكفير عن الذنوب" يطلق صندوق "تبرعات كورونا"

أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان
رياضة

بحثا عن بديل راموس.. الريال يخطط لصفقة تقوية خطه الدفاعي 

الأزمة الراهنة غير مسبوقة على الإطلاق وأشدّ من الأزمات السابقة
اقتصاد

"أزمة غير مسبوقة".. البنك المركزي الفرنسي يتوقع تراجع الناتج المحلي 8 بالمئة

ارتفع عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664
أزمة كورونا

الولايات المتحدة.. 1891 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء كورونا

شهدت البلدة نسبة مرتفعة من الوفيات خلال فترة زمنية قصيرة
عربي ودولي

"أخيرا".. كنيسة مقبرة بيرغامو في إيطاليا تفرغ من نعوش ضحايا كورونا

تراجعت أسعار الخام الأميركي بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة
اقتصاد

تهاوي أسعار النفط.. المنتجون يدفعون المال للتخلص من مخزونهم

كان الاتحاد القاري قد أعلن إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين
رياضة

حتى إشعار آخر.. إرجاء نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد بسبب كورونا

رياضة

حتى إشعار آخر.. إرجاء نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد بسبب كورونا

19 أبريل 2020
كان الاتحاد القاري قد أعلن إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين
كان الاتحاد القاري قد أعلن إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين

أرجأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي المقررين في نهاية مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الافريقيتين للاندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي كأس الاتحاد الأفريقي حتى اشعار آخر".

وكان الاتحاد القاري قد أعلن السبت الماضي إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب عينه.

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في 29 مايو، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في 24 مايو.

وأضاف الاتحاد القاري أن "جدولا جديدا سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة".

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.