رياضة

ميسي أم كريستيانو؟ استطلاع لـ12 لاعبا من أصدقاء النجمين 

19 أبريل 2020
اللاعبون الـ12 زاملوا النجمين في الأندية والمنتخبين
اللاعبون الـ12 زاملوا النجمين في الأندية والمنتخبين

مفاضلة جديدة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني، ليونيل ميسي، يكشف عنها استطلاع جديد شمل آراء 12 لاعبا ممن صاحبوا اللاعبين، حرفيا، في أوقات مختلفة في الأندية والمنتخبين.

صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت عن صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا، يفيد ان الطريقة المثلى لحسم السجال حول "الأفضل" بين الإثنين، هو استطلاع آراء 12 لاعبا من الذين زاملوا النجمين في أوقات متفرقة في الأندية والمنتخبين. 

وذهب رأي الأغلبية من الـ12 لاعبا إلى اعتبار أن ليونيل ميسي، هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي، فيما قال لاعب وحيد إن كريستيانو هو النجم الأفضل، فيما رفض البقية الإدلاء برأيهم في المقارنة.

كان البرتغالي الدولي السابق ديكو من أوائل اللاعبين الذين لعبوا مع ميسي وكريستيانو ولم يرغبوا في تحديد ما إذا كان الأرجنتيني أو البرتغالي الأفضل، وذهب الاختيار إلى أحد أساطير برشلونة، البرازيلي رونالدينيو.

وباولو ديبالا وجونزالو هيغوين، زملاء كريستيانو في اليوفي، والأرجنتيني الآخر، كارلوس تيفيز، بجانب الثنائي البرتغالي نيلسون سيميدو وأندريه جوميز، لم يكشفوا عن رأيهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين للعب معهما.

لكن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي لعب في ريال مدريد مع كريستيانو، أكد أن "ميسي هو الأفضل في العالم" وأنه "لا حيرة في ذلك"، وهو ما أيده أيضا الثنائي الأرجنتيني فيرناندو جاجو وإزيكيل جاراي.

وقع الاختيار على ميسي أيضا من أفضل صديق له، جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بجانب السويدي هينريك لارسون، الذي لعب مع الفريق الكتالوني منذ 2004 حتى 2006، ومع مانشستر يونايتد في 2007.

وجاء اللاعب الوحيد الذي يراهن على كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم، وهو الظهير الأيسر الأرجنتيني الدولي السابق غابرييل هاينزه، الذي زامل النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد منذ 2004 لـ2007.

استطلاع رأي الذين زاملو ميسي وكريستيانو في استفتاء الأفضل بالعالم: 

- لم يقولوا رأيهم:

ديكو، تيفيز، سيميدو، جوميز، هيغوين، ديبالا.

- يفضلون ميسي:

دي ماريا، جاجو، جاراي، بيكيه، لارسون.

- يفضل كريستيانو:

هاينزه.
 

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بحثا عن بديل راموس.. الريال يخطط لصفقة تقوية خطه الدفاعي 

19 أبريل 2020
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان

تخطط إدارة نادي ريال مدريد إلى عقد صفقة كبيرة لتقوية خط دفاع فريقه الكروي، وسط أنباء احتمال إنهاء العقد مع مدافعه سيرغيو راموس، البالغ من العمر 34 سنة. 

وحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، يشغل خط دفاع ريال مدريد، بال مسؤولي النادي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، حيث يرى الجميع أنه يحتاج إلى تدعيم فوري.

وحسب مصادر الصحيفة في النادي، فإن كل من الثنائي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هما الاسمين اللذين يرغب فيهما النادي لتعزيز دفاعاته. 

وأوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، تقول الصحيفة، انه خيار حظي بموافقة زيدان، حيث يتميز بالقوة، وهو واحد من المدافعين المتألقين في البوندسليغا، ولهذا السبب ليس ريال مدريد وحده هو من يتتبع مساره والذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2021.

أما بالنسبة لماتياس دي ليخت، البالغ 20 عامًا، فقد انتقل إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم، لكن عامه الأول لم يكن على قدر التوفعات، وذلك بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية.

وطيلة السنوات الأخيرة، يعتمد ريال مدريد على  ثنائي سيرغيو راموس ورافائيل فاران، حيث شاركا في تحقيق بطولات للنادي.

لكن مع تقدم عمر راموس (34 عاما) سيكون الريال بحاجة إلى شريك لفاران بنفس القوة. 